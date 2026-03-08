TOPlist

Poslední šance: obří sleva na nový Samsung Galaxy S26 končí už za pár dní

PR článek
PR článek 8. 3. 18:00
Poslední šance: obří sleva na nový Samsung Galaxy S26 končí už za pár dní
  • Nové vlajkovky Samsungu jsou již skladem
  • Zbývají ale poslední dny, kdy je koupíte za nejlepší cenu
  • Sleva až 5 500 Kč končí už 10. března

Nový Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra zamířily do prodeje. Vlajková řada Samsungu je u Mobil Pohotovosti už kompletně skladem a vy máte poslední příležitost ušetřit při jejím nákupu až 5 500 Kč. Zbývají totiž poslední dny, kdy můžete pořídit vyšší kapacity telefonů za ceny těch nižších – akce končí už v úterý 10. března.

Šance pořídit novou řadu Galaxy S26 v 512GB variantě za cenu 256GB modelu tu bude už jen pár dní a rozhodně se vyplatí. V závislosti na vybrané variantě vám totiž ušetří od 4 900 Kč do 5 500 Kč. Akce se vztahuje na modely Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra, přičemž vůbec nejvyšší slevu získáte u základního telefonu.
Ceny řady Galaxy S26 při využití slevy na kapacitu:

Samsung Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra
Samsung Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra

Dárek za 10 tisíc a extra sleva

Levnější pamětí to ale nekončí. Pokud si některý telefon z řady Galaxy S26 koupíte, napíšete na něj recenzi a následně ji zaregistrujete, získáte dárek podle vlastního výběru – buď tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet v hodnotě 5 990 Kč, nebo designový reproduktor Samsung Music Frame v hodnotě 9 990 Kč. Dárek za recenzi je možné získat do 31. března, případně do vyprodání zásob, které jsou však velmi omezené. 

Speciálně u Mobil Pohotovosti pak k telefonům získáte zdarma i prodlouženou 3letou záruku. Na mp.cz si můžete novou řadu Galaxy S26 dokonce dodatečně zlevnit až o 3 350 Kč díky průkazu ISIC. A pokud při koupi nového Samsungu u Mobil Pohotovosti zároveň prodáte svůj starý telefon, může vás Galaxy S26 vyjít už na 600 Kč měsíčně.

Galaxy S26 Ultra: inovace se odehrávají na vrcholu 

Bezpochyby nejvíce inovací nové vlajkové řady Samsungu přináší vrcholný Galaxy S26 Ultra, který se představil s revolučním Privacy displejem, špičkovou stabilizací videa díky funkci Horizontal lock a vylepšenými fotoaparáty – hlavní 200Mpx snímač a 50Mpx teleobjektiv pořizují výrazně kvalitnější snímky i za velmi špatných světelných podmínek. Vítanou novinkou je i zrychlení drátového a bezdrátového nabíjení, díky kterému se baterie dostane z 0 na 75 % kapacity jen za 30 minut.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Macbook Neo ve všech barvách
MacBook Neo má potenciál způsobit revoluci. Budou jej ostatní notebooky následovat?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
4
Noční světlo ANKARLÄGG od IKEA
Praktické, levné a po čertech roztomilé: nové světlo IKEA stojí jen 75 korun
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
0
Toyota GR86
Toyota si s ekologií a ochranou lidských práv hlavu neláme, evropské automobilky jsou premianti
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
1
Falešné iPhony zadržené na letišti v Mošnově
Policie zajistila falešné iPhony a iPady za statisíce korun. Přiletěly do Ostravy
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
4

Kapitoly článku