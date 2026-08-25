Samsung rozdá akcionářům v přepočtu přes bilion korun, akcie zareagovaly propadem

- Technologický gigant Samsung Electronics rozhodl o vyplacení rekordní dividendy
- V přepočtu se jedná o částku dosahující až 1,65 bilionů korun
- Některým akcionářům a investorům se to ale nelíbí a akcie Samsungu poklesly
Jednou z nejlepších chvil každého akcionáře je výplata podílu na zisku, jinými slovy dividendy. Zatímco v případě malých společností nejsou většinou částky nikterak závratné, v případě nadnárodních gigantů už to může být o poznání zajímavější, pakliže ovšem máte dostatek akcií. Valná hromada jihokorejského Samsung Electronics se rozhodla své akcionáře potěšit opravdu hodně, konkrétně rozhodnutím o vyplacení částky v rozmezí 90 až 110 bilionů wonů, tedy v přepočtu něco okolo 1,34 až 1,64 bilionů korun, což z ní dělá největší vyplacení dividendy v historii jihokorejských společností.
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Jihokorejský rekord akcionářům nestačí
Ve třetím čtvrtletí bude v podobě hotovostních dividend vyplaceno přibližně 30 bilionů wonů, včetně pravidelné výplaty. Podrobnosti budou stanoveny na říjnovém zasedání představenstva, které samostatně schválilo zpětný odkup akcií v hodnotě přibližně 15 bilionů wonů za účelem odměňování zaměstnanců, což by podle něj mělo rovněž zvýšit hodnotu pro akcionáře. Samsung celou záležitost prezentoval jako pozitivní cyklus, v němž se vzájemně posilují růst společnosti a hodnota pro akcionáře. Investoři však tuto zprávu vnímali poněkud jinak.
„Někteří investoři očekávali výplatu dividend až ve výši 150 bilionů wonů, což vysvětluje pohyb akcií směrem dolů po uzavření trhu,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Kim Minji, která je portfoliovou manažerkou ve společnosti Must Asset Management. Preferenční akcie Samsungu toho dne dříve vzrostly o více než 8 % na základě očekávání vyšší částky, nicméně těmto očekáváním jihokorejský čebol nedostál. Větší výtka se týká samotné struktury této finanční operace, neboť Samsung neuvedl, jaká část prostředků směřuje na zpětný odkup akcií a jaká část na dividendy.
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Tento rozdíl není pouze kosmetický – zpětný odkup akcií s následným zrušením trvale odstraní akcie z oběhu a zvýší zisk na akcii pro všechny zbývající akcionáře. Dividenda představuje výplatu hotovosti, která se zdaní při přijetí, přičemž počet akcií zůstává nezměněn. „Skutečnou otázkou je, jak velká část představuje přírůstek a jak velká část pochází ze zpětných odkupů oproti dividendám,“ uvedl Albert Yong, řídící partner a investiční ředitel společnosti Petra Capital Management. Samsung uvádí, že o zbývající části bude rozhodnuto na zasedání představenstva v lednu 2027, jakmile budou k dispozici finanční výsledky za rok 2026.