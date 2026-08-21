Prodeje smartphonů v Evropě spadly na tříleté minimum. O první příčku se vede vyrovnaný souboj

- Dodávky smartphonů v Evropě klesly meziročně o 10 procent
- Pokles se týká nejvíce levných čínských telefonů
- Daří se naopak prémiovým značkám, Apple se dělí se Samsungem o první místo
Ceny smartphonů kvůli paměťové krizi rostou a zájem zákazníků klesá. S poklesem prodejů a tržeb se potýkají téměř všichni výrobci na celém světě, Evropu nevyjímaje. Podle posledních dat agentury Counterpoint Research bylo poslední čtvrtletí nejhorší za poslední tři roky.
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Prodeje smartphonů v Evropě klesají
V druhém čtvrtletí letošního roku bylo na starý kontinent dodáno zhruba 35 milionů smartphonů, což je o 10 procent méně než ve stejném období v loňském roce, jednalo se tak o nejslabší kvartál za poslední tři roky. Podle agentury Counterpoint jsou na vině především vysoké ceny pamětí, které vyústily ve zdražení smartphonů a k omezování výhodných akcí. Situaci ale rovněž nepomohla turbulentní makroekonomická situace a rostoucí inflace, která výrazně omezila spotřebitelskou poptávku.
Jedinou světlou výjimkou je Apple, o jehož telefony je zájem překvapivě vyšší – americká firma meziročně výrazně navýšila svůj tržní podíl a aktuálně jí patří dělené první místo, na kterém ji doprovází korejský Samsung. Oba konkurenti mají shodně podíl 34 procent a patří jim více než dvě třetiny celého trhu. Na posílení Applu a Samsungu má vliv právě propad dodávek levnějších telefonů – ve střední a vyšší třídě už zákazníci raději sahají po prémiových značkách.
Třetí příčka patří s 15 procenty značce Xiaomi, jejíž podíl meziročně klesl o 4 procenta. A co hůř, čínská značka ztratila kontakt s čelem – zatímco loni byl pro Xiaomi druhý Apple téměř na dostřel, nyní je mezi oběma firmami nedostižná propast. Tržní podíl ztratilo i čtvrté Oppo (včetně OnePlus a Realme), naopak pátý Honor si o jedno procento polepšil.
Analytici Counterpoint Research nejsou optimističtí ani do dalších čtvrtletí. V Evropě totiž začnou docházet zásoby telefonů, zejména v nižších cenových patrech, což opět povede k poklesu zájmu. Podíl čínských značek tak můžeme v příštích kvartálech ještě klesat.