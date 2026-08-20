Asus ROG Strix SCAR 18: pět důvodů, proč si koupit letošní model

- Asus letos v květnu představil supervýkonný herní počítač ROG Strix SCAR 18
- Oproti minulé generaci novinka přináší ohromné množství vylepšení
- Počítač dostal vyšší výkon, výrazně lepší displej a novou konstrukci s jednoduchým přístupem do útrob
Asus Strix SCAR 18 je supervýkonný herní notebook, který se nezalekne žádné myslitelné činnosti. Letos v květnu se navíc tento stroj dočkal upgradu, který přinesl spoustu vylepšení – počítač dostal výrazně lepší displej, vyšší výkon, účinnější chlazení, snazší přístup k vnitřním komponentám nebo vylepšenou konektivitu.
Nejlepší displej ve své třídě
Velkou hvězdou tohoto notebooku je displej, Asus totiž vůbec poprvé nasadil 18″ miniLED obrazovku se 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 240 Hz. Jedná se o zobrazovač s marketingovým označením Nebula ELMB, který má být zárukou perfektního obrazu, vysokého kontrastu, přesných barev a bleskurychlé odezvy.
MiniLED panel Asusu Strix SCAR 18 se pyšní více než 2 tisíci stmívacími zónami, špičkovým jasem až 1 600 nitů a 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3. Technologie ELMB (Extreme Low Motion Blur) využívá schopností miniLED displeje aktivovat jednotlivé zóny obrazovky samostatně k zajištění maximální čistoty pohybu. V kombinaci s variabilní obnovovací frekvencí tak displej dosahuje vykreslení dokonale čistého pohybu na celém panelu. Samozřejmostí je pak podpora technologie Nvidia G-Sync.
Asus rovněž obrazovce svého počítače dopřál antireflexní úpravu AGLR, která má snižuje odrazy světla o 55 procent a poskytuje 4,5krát lepší kontrast. Díky vysokému maximálnímu jasu tak displej poskytuje perfektní viditelnost i ve velmi světelném prostředí, ať už ve venkovních podmínkách, anebo v silně osvětlených místnostech.
Obří procesorový i grafický výkon
Asus Strix SCAR 18 si po letošním upgradu výrazně polepšil ve výkonu. Počítač může být v nejvyšší konfiguraci osazen 24jádrovým procesorem Intel Core Ultra 9 290HX Plus a grafickou kartou Nvidia RTX 5090 s 24 GB vlastní paměti. Díky podpoře technologií DLSS 4 a Multi Frame Generation lze ve hrách získat až 8× vyšší snímkovací frekvenci, technologie Nvidia Reflex 2 pak má zase snížit až o 75 procent latenci.
Maximální tepelný výkon procesoru narostl z původních 130 na 200 wattů, celkový tepelný výkon pak vzrostl na 320 wattů. Z tohoto důvodu musel Asus navýšit výkon nabíjecího adaptéru z původních 330 na 450 wattů. Nedostatkem výkonu rozhodně tento počítač trpět nebude – lze na něm s rezervou hrát (a streamovat) veškeré moderní AAA hry nebo si užívat zběsilý multitasking.
Podporováno je až 128 GB operační paměti (DDR5-6400), a díky sběrnici PCIe 5.0 dokáže počítač pracovat rychleji s SSD úložišti. Dohromady je možné počítat osadit dvěma SSD, každé z nich může mít kapacitu 4 TB.
Velmi účinné chlazení
Vyšší tepelný výkon vyžaduje velmi účinné chlazení a ani v této oblasti nenechali v Asusu nic náhodě. U letošní generace počítače Strix SCAR 18 došlo ke kompletnímu přepracování chlazení, které dokáže udržet teplotu na uzdě i při využití maximálního výkonu. Odpařovací komora je o 20 procent silnější a je posunutá do zadní části, kam došlo i k přemístění veškerých otvorů pro vypouštění horkého vzduchu – při hraní s myší tak nebude docházet k nechtěnému ohřívání ruky. Nasávání vzduchu pak probíhá zespodu, z boků, a dokonce i z prostoru klávesnice. Do nasávacích otvorů navíc Asus umístil nové prachové filtry.
Asus o 43 procent zvětšil dvojici ventilátorů pro procesor a grafickou kartu, čímž o 91 procent navýšil průtok vzduchu. O 22 procent je pak větší třetí pomocný ventilátor, který chladí paměti na grafické kartě. Asus si pohrál s rozmístěním ventilátorů tak, aby chladily nejen útroby počítače, ale i důležité části na povrchu, např. čtyřlístek kláves WASD. Novinkou letošního modelu je rovněž chlazení SSD, a to speciálními měděnými chladiči a vrstvě grafitu.
Jednoduchá údržba i upgrade
Asus ROG Strix SCAR 18 je rovněž připraven na velmi snadnou údržbu či upgrade. Šasi počítače je zkonstruováno tak, aby bylo možné jednoduše odstranit spodní panel bez použití šroubováku – stačí odcvaknout západky, panel se uvolní a uživatel okamžitě získá přístup k RAM, SSD nebo k ventilátorům.
Šroubovák nepotřebujete ani k vyjmutí SSD – i disk je totiž zajištěn jednoduchou otočnou západkou. Celá výměna SSD by tak měla být otázkou 10 sekund, čištění ventilátorů a filtrů uživatel zvládne za půl minuty.
Animace na víku
Počítače z rodiny ROG rozhodně nejsou žádné konzervy a Strix SCAR 18 jde ještě o kus dál. Zatímco předchozí generace na víku zdobilo „pouze“ svítící RGB logo, letošnímu modelu Asus dopřál AniMe Vision – matici mikro-LED prosvítající skrze 8 522 vyfrézovaných otvorů, na kterou lze promítat různé obrázky a animace.
Asus pro vnější „displej“ přepřipravil několik efektů jako je pulzující logo, pixelové animace nebo herní motivy. Na víku se rovněž zobrazují animace pro nabíjení baterie, notifikace, režimy výkonu, anebo stav/teplota systému. Víko displeje si lze přizpůsobit i podle svého – je možné na něm zobrazit vlastní text (jméno, status, krátký vzkaz), anebo rovnou vlastní animaci. Stačí do aplikace Armoury Crate zaslat vlastní GIF a aplikace ji převede do pixelové podoby.
A pokud zrovna nechcete své okolí oslňovat, můžete AniMe Vision vypnout – podsvícení se vypne a víko displeje bude mít jednoduchý černý povrch.
Rok záruky zdarma
Asus ROG Strix SCAR 18 si můžete zakoupit již dnes na webu Asusu. Konfigurace s procesorem Intel Core Ultra 9 290HX, 64 GB RAM a 1TB úložištěm přijde na 126 990 korun. Na počítač se vztahuje standardní dvouletá záruka, za jednu korunu navíc vám ji ale Asus o jeden rok prodlouží.