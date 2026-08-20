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Claude se umí popasovat s příchozími e-maily, nepotřebuje k tomu ani váš souhlas

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 8. 20:00
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  • Umělá inteligence Claude dostala schopnost psát a odpovídat na e-maily v rámci Gmailu
  • Dokonce k tomu nepotřebuje ani vaše přímé svolení
  • Novinka je k dispozici pro platící uživatele

Možnosti využití umělé inteligence jsou relativně široké, avšak plný potenciál prozatím naplno nevyužíváme. To ovšem neznamená, že by se firmy stojící za vývojem AI nesnažily, což lze vidět například v rapidním rozvoji agentní umělé inteligence. Ta v sobě ukrývá potenciál řešit za uživatele mnoho repetitivních, nudných či jinak obtěžujících úkolů jen s pomocí rychlého promptu. Umělá inteligence Claude od Anthropic nyní může výrazně posunout vaši e-mailovou komunikaci, neboť je schopná nejen komunikovat přímo s Gmailem, ale umí odesílat e-maily vaším jménem bez toho, aniž by vás předtím požádala o svolení.

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E-maily za vás ochotně vyřídí Claude

Claude má přístup k nástrojům spadajícím do Google Workspace už nějaký ten pátek, přičemž uživatelům může pomáhat s tříděním e-mailů, spravováním událostí v kalendáři nebo s uspořádáváním souborů na Disku. Až doposud ale nemohl odesílat e-maily, což mohlo být pro řadu uživatelů limitující. Nová dovednost zpřístupní umělé inteligenci Claude možnost posílat a odpovídat na e-maily.

Zajímavý je ale popis novinky přímo na stránkách Anthropicu: „Požádejte Clauda, aby odpověděl na vlákno, a on odpověď vypracuje a odešle. Vy rozhodujete, kdy bude potřebovat vaše schválení.“ V praxi to znamená, že si sami zvolit, zda Claude bude potřebovat vaše schválení před odesláním e-mailu či nikoli, což je relativně velký pokrok v tom, co AI Claude zvládne. Na stránce podpory Anthropicu se dále uvádí, že umělá inteligence bude ve výchozím stavu pokaždé žádat o svolení a zároveň upřesňuje, že Claude dokáže e-maily také přeposílat.



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„Odesílejte, odpovídajte na a přeposílejte e-maily z Gmailu. Ve výchozím nastavení vás Claude před každou z těchto akcí požádá o souhlas. V tarifech Team a Enterprise rozhodují vlastníci o tom, zda členové mohou tyto akce provádět bez toho, aby byli pokaždé dotazováni,“ uvádí stránka podpory. Je škoda, že možnost posílání e-mailů je omezena na placené tarify Claude, takže pokud se spoléháte na využívání AI od Anthropicu zdarma, máte bohužel smůlu.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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