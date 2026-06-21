Vzestup a pád AI idolu: jak si Claude podmanil vývojáře a pak je zklamal

- Claude si vývojáře získal hlavně tím, jak rychle pomáhal s kódem a prototypy
- U delší práce začaly vadit limity, paměť konverzací a placené kredity
- Anthropic odmítl, že by model záměrně zhoršil, uživatelé ale viděli horší odpovědi
- Nový model Fable 5 po třech dnech zmizel kvůli americkým exportním pravidlům
Některé technologické mánie poznáte podle toho, že lidé přestanou mluvit o funkcích a začnou mluvit o nocích. Claude najednou nebyl jen chatbot na práci. Uživatelé mu svěřovali jídelníček, partnerské hádky, rodinné vztahy, plán dovolené, rozpočet domácnosti i náročný projekt v práci. Šli jen „něco zkusit“ a najednou byly čtyři ráno.
Na přelomu let 2025 a 2026 se z Claude stal pro část internetu pracovní parťák, osobní poradce a doktor pro rozbitý kód. Ne vždy spolehlivě a ne pro každého. Ale dost dobře na to, aby vznikl pocit, že software nebo nový nástroj nově začínají několika větami v chatu.
A pak přišla studená sprcha. Claude začal narážet na limity, zkracovat odpovědi, zapomínat kusy rozdělané práce a po vyčerpání tarifu nabízet pokračování přes placené kredity. Pro Anthropic to byl rozdíl mezi modelem, produktem, pamětí konverzace, promptem a výpočetní kapacitou. Pro uživatele ne. Zaplatil dvacet dolarů a čekal zázrak.
Nejdřív přišel model, kterému lidé začali věřit
Anthropicu na konci roku 2025 vyšla mimořádná série vydání. Claude Sonnet 4.5, vydaný 29. září 2025, firma označila za nejlepší model na světě pro kódování, stavbu agentů a používání počítače. O dva měsíce později přišel Claude Opus 4.5. I ten Anthropic stavěl hlavně kolem kódování, agentní práce, výzkumu, tabulek a prezentací.
Marketing by sám o sobě nestačil. Tentokrát se potkal s tím, co lidé zkoušeli doma i v práci. Rozdíl byl hlavně v Claude Code. Běžný chatbot poradí, co napsat. Claude Code umí přijít do projektu, přečíst soubory, změnit kód, spustit příkaz, narazit na chybu, opravit ji a pokračovat. Pro programátora je to pomocník. Pro člověka bez zkušeností s vývojem zkratka přes roky učení.
Do toho zapadla vlna vibe codingu. Andrej Karpathy tak pojmenoval způsob práce, kdy člověk popisuje záměr přirozeným jazykem a nechává model psát velkou část kódu. Collins Dictionary později vybral vibe coding slovem roku 2025. V běžné řeči tím dostal jméno nový pracovní postup: večer nápad, v noci práce agenta, ráno prototyp.
Přes noc aplikace, ráno vystřízlivění
Sociální sítě k tomu dodaly vlastní mytologii. Objevovaly se příběhy o iOS aplikacích napsaných za pár dnů, interních dashboardech hotových přes noc a malých projektech, které najednou hlásily první předplatitele.
Vibe coding lets you build an MVP in a weekend.
It doesn't tell you if anyone wants it.
73% faster to market. Same failure rate.
The bottleneck was never the code.
— Ash Maurya (@ashmaurya) April 3, 2026
Dobře to ukazuje redditový příspěvek, v němž autor tvrdil, že s Claudem postavil čtyři iOS aplikace, dalších pět rozpracoval, ale má nula uživatelů a nula dolarů tržeb. Bariéra k vytvoření softwaru podle něj spadla, bariéra k získání uživatelů zůstala. Claude mohl zrychlit programování, ale nezrušil trh. I proto s ním lidé netrávili noci kvůli benchmarkům, ale kvůli pocitu, že nápad jde rovnou proměnit v použitelný prototyp.
Do technického nadšení vstoupil Pentagon
Claude v té době nevyhrával jen v terminálu. Část komunity k němu přešla i kvůli dojmu, že Anthropic má k AI opatrnější a sympatičtější přístup než OpenAI. Pomohl tomu spor kolem využití AI v armádě. Anthropic v únoru 2026 veřejně trval na dvou hranicích pro spolupráci s Pentagonem: žádné masové sledování obyvatel a žádné plně autonomní zbraně, které by rozhodovaly bez člověka. Firma to popsala v prohlášení k americkému ministerstvu obrany.
OpenAI naopak podepsala vlastní dohodu s Pentagonem a část uživatelů to četla jako další posun od opatrných slibů k armádním zakázkám. Firma pak vysvětlovala, že její podmínky dál zakazují masové sledování, plně autonomní zbraně i některá vysoce riziková rozhodnutí bez člověka. Sama to shrnula v textu Our agreement with the Department of War. Anthropic v té chvíli ale působil jako firma, která se o hranicích aspoň hádá nahlas.
A právě s tímhle pocitem si lidé ke Claude přinesli zvyk z ChatGPT Plus: zaplatím pár dolarů měsíčně a budu pracovat skoro tak dlouho, jak potřebuji.
Dvacet dolarů u ChatGPT neznamenalo totéž jako dvacet dolarů u Claude
Claude Pro stojí v USA 20 dolarů měsíčně, tedy stejně jako ChatGPT Plus. Anthropic ale nikdy nesliboval neomezenou práci. Pro plán má pětihodinová okna, týdenní limit a spotřebu ovlivňuje délka konverzace, přiložené soubory, zvolený model i použité funkce. Claude v prohlížeči a Claude Code navíc čerpají stejný limit podle plánu.
U obyčejného chatu to člověk často neřeší. Položí otázku, dostane odpověď a odejde. Claude Code pracuje jinak. Agent čte projekt, upravuje soubory, spouští testy a opravuje vlastní chyby. Každý další krok s sebou nese část historie, načtené soubory a instrukce. Oficiální nápověda ke Claude Code přímo vysvětluje, že každý tah posílá modelu dosavadní konverzaci, projektový kontext a nový prompt. Dlouhá relace proto spotřebuje limit mnohem rychleji než krátký chat.
Stížnosti komunity se týkaly především limitů: někdo psal o limitu vyčerpaném za desítky minut, jiní o pětihodinovém okně, které zmizelo během jedné nebo dvou hodin práce. Právě takový zážitek ale ničí důvěru ve dvacetidolarový pracovní nástroj. Uživatel neřeší tokeny. Řeší zastaveného agenta uprostřed práce.
Když se nezhoršil model, ale produkt kolem něj
Na jaře 2026 se ke sporům o limity přidala druhá věc: uživatelům se zdálo, že Claude Code pracuje hůř. Kratší odpovědi. Opakování. Horší dodržování instrukcí. Pocit, že model méně přemýšlí. V komunitě se rychle chytilo slovo „nerf“, tedy podezření, že Anthropic model záměrně oslabil.
Claude Code: “Usage limit reached. Resets in 6 hours.”
Me 0.2 seconds later 💀 pic.twitter.com/FTUM4E2r8V
— DROID (@droidbuilds) May 18, 2026
Anthropic 23. dubna vydal detailní postmortem a trval na tom, že modely v této kauze záměrně nezhoršil. Současně popsal tři změny, které lidé v editoru poznali rychle. Claude Code začal používat nižší výchozí effort, tedy méně výpočetní práce na jeden krok. Chyba kolem cache mohla po neaktivitě zahazovat příliš mnoho kontextu. A systémový prompt tlačil Claude ke kratším odpovědím mezi použitím nástrojů i na konci úkolu.
Z firemního pohledu to nebyl důkaz, že se zhoršil model. Uživatelé ale řešili výsledek na obrazovce. Claude nejsou jen váhy neuronové sítě. Do odpovědi mluví i instrukce služby, délka uchovaného kontextu, nastavení „přemýšlení“, dostupný limit, nástroje, rozhraní a účtování. Stačí posunout jednu vrstvu a člověk u notebooku má pocit, že se mu změnil kolega.
Druhá část příběhu se týká peněz: usage credits. Uživatel předplatného může po vyčerpání zahrnutého limitu pokračovat dál za standardní API sazby. Kredity se týkají konverzací s Claude i Claude Code a účtují se odděleně od předplatného.
Na papíře to dává smysl. Výpočetní kapacita něco stojí a intenzivní agentní práce není totéž jako pár krátkých dotazů do chatu. Jenže psychologicky se služba mění. Předplatné už není „zaplatil jsem a pracuji“. Spíš připomíná vstupenku do systému, po jejímž vyčerpání začne tikat taxametr.
Pro vývojáře a firmy je to normální cloudová logika. Pro člověka z ChatGPT Plus je to tvrdý střet s realitou: stejných dvacet dolarů neznamená stejnou práci. Hlasoval peněženkou a pak zjistil, že jeho nový favorit je možná sympatičtější, ale při dlouhé práci přísnější.
Fable 5 měl být další zázrak. Vydržel pár dnů
Do této rozjitřené atmosféry přišel 9. června 2026 Claude Fable 5. Anthropic jej představil jako první široce dostupný model nové třídy Mythos a svůj nejschopnější veřejně dostupný model. V oznámení firma mluvila o náskoku u dlouhých úkolů, softwarového inženýrství, vědy i vizuálních zadání. Psali jsme o něm jako o novém králi AI. I tady ale bylo vidět, že špičkový model už není jen výkon: u citlivých požadavků měl systém přepínat na jiný model.
A pak přišel zásah vlády. Anthropic 12. června oznámil, že americká vláda vydala exportní příkaz, který má pozastavit přístup k Fable 5 a Mythos 5 pro všechny cizí státní příslušníky, a to i pokud jsou uvnitř USA nebo pracují přímo pro Anthropic. Firma proto musela vypnout Fable 5 a Mythos 5 všem zákazníkům, aby příkaz dodržela. Ostatních modelů Claude se to týkat nemělo.
Model, který měl ukázat další skok v dlouhé práci a kódování, zmizel dřív, než se z něj stihl stát běžný nástroj. Tentokrát nerozhodl tarif ani kvalita odpovědí, ale bezpečnostní politika a exportní pravidla mimo kontrolu uživatele.
Co zbylo z AI favorita za dvacet dolarů
Claude tím nepřestal být dobrý. Pro psaní, rešerše, dlouhé dokumenty, programování i agentní práci může pořád patřit k nejzajímavějším službám na trhu. Jen už nejde předstírat, že AI předplatné je obyčejná softwarová licence.
Claude ukázal nový typ závislosti. Nejdřív vás ohromí model. Pak mu svěříte víc práce. Pak kolem něj postavíte svůj postup. A nakonec zjistíte, že kvalita pracovního dne nezávisí jen na tom, jak je model chytrý. Závisí na pětihodinovém okně, délce konverzace, systémovém promptu, cache, nastavení effortu, kreditech, ceně výpočetní kapacity, bezpečnostních pravidlech a dnes už i na exportním příkazu americké vlády.
Právě proto je příběh Claude zajímavější než běžná historka o tom, že se nějaký chatbot zhoršil. Ukazuje, jak rychle si lidé zvykli pracovat s AI jako s kolegou a jak rychle zjistili, že kolega má stopky, taxametr a občas mu někdo zvenčí vezme přístupovou kartu.
Pro občasné psaní, shrnutí a brainstorming může Claude Pro za 20 dolarů pořád dávat výborný smysl. Pro lidi, kteří s ním staví software, zakázky nebo firemní procesy, už je ale lepší chovat se k němu jako ke cloudové infrastruktuře. Sledovat limity. Nastavit stropy útraty. Ukládat rozpracované výstupy. Mít plán B.
Problém je v tom, že na podobná kouzla si člověk zvykne rychle. Obyčejná hláška o limitu pak nepůsobí jako technická drobnost. Působí jako někdo, kdo vám ve čtyři ráno zhasl světlo uprostřed práce.