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Čištění podlah pod drobnohledem. Jak fungují novinky Dreame Mira Mop 10 a H15 Pro Heat?

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PR článek 20. 8. 17:00
Elektrický mop, nebo tyčový vysavač, který kromě vysávání i vymopuje podlahu?

Klasické mopy často jen roznášejí znečištěnou vodu po místnosti, zatímco moderní akumulátorové čističe sázejí na oddělené nádrže a mytí horkou vodou. Značka Dreame uvádí na trh dva modely, které řeší úklid podlah ze dvou úplně jiných pohledů.

Elektrický mop, nebo tyčový vysavač, který kromě vysávání i vymopuje podlahu? Foto: Dreame

Dreame Mira Mop 10: Důraz na nízkou hmotnost, agilitu a separaci nečistot

Konstrukce modelu Dreame Mira Mop 10 byla navržena s cílem minimalizovat fyzickou námahu při manipulaci. S celkovou hmotností pouze 1,7 kg využívá odlehčené šasi a ergonomicky vyvážené těžiště, což umožňuje snadné ovládání jednou rukou.

Z technického hlediska je klíčový dvoukomorový systém dávkování. Na podlahu se z primární nádržky neustále přivádí výhradně čistá voda, zatímco použitá tekutina je okamžitě odsávána do sekundárního zásobníku. Přední část sací lišty je navíc tvarována tak, aby zachytávala volné vlasy a chlupy ještě před kontaktem s mopovací textilií, čímž se předchází jejich namotávání.

Tři provozní režimy, které využijete při různých typech znečištění podlah
Tři provozní režimy, které využijete při různých typech znečištění podlah

Přístroj disponuje třemi provozními režimy, včetně fáze samostatného suchého sání. Systém vyniká mimořádnou úsporností – při standardním cyklu spotřebuje na plochu 90 m² přibližně jen 160 ml vody, což v praxi znamená minimální zbytky vody a uschnutí povrchu během několika sekund. Integrovaný akumulátor podporuje nabíjení přes USB-C a poskytuje energii až na 160 minut provozu.

Lehký, výkonný a neuvěřitelně úsporný – to je Mira Mop 10
Lehký, výkonný a neuvěřitelně úsporný – to je Mira Mop 10

Dreame H15 Pro Heat: Horká voda na mastnotu, sací výkon 22 000 Pa a bezúdržbový provoz

Pro odstraňování odolných a zaschlých nečistot vyvinul výrobce vysoce výkonný model Dreame H15 Pro Heat. Zařízení spojuje vysokotlaké sání o síle 22 000 Pa a systém přímého ohřevu vody na teplotu 85 °C. Uvnitř přístroje se nachází integrovaný RGB senzor, který v reálném čase analyzuje stupeň znečištění a na základě toho dynamicky upravuje výkon motoru i dávkování tekutiny.

Umývání horkou vodou zajišťuje odstraňování mastnoty i zaschnutých nečistot
Umývání horkou vodou zajišťuje odstraňování mastnoty i zaschnutých nečistot

Konstrukční zpracování kloubu umožňuje sklopení celého těla do úhlu 180° při zachování plného sacího výkonu. Bezproblémový pohyb pod nábytkem s nízkou světlou výškou podporuje pomocný mechanismus GlideWheel, zatímco boční profilování krytu GapFree zajišťuje dosah stíracího válečku až ke zdem a lištám.

Zásadním prvkem architektury H15 Pro Heat je dokovací stanice. Po ukončení úklidu spustí automatickou samoúdržbu: rotační váleček je vyprán vodou o teplotě 100 °C a následně vysušen proudem horkého vzduchu o teplotě 90 °C. Mechanickému blokování válečku zabraňuje integrovaná břitová škrabka TangleCut, která během údržby prořezává a odstraňuje namotané vlasy a vlákna.

Čištění ze všech tří stran, které si poradí s těžko přístupnými rohy a okrajovými lištami
Čištění ze všech tří stran, které si poradí s těžko přístupnými rohy a okrajovými lištami

Ať už jde o extrémně lehkou konstrukci pro pohotové stírání nebo vysokovýkonný systém s ohřevem vody a samočištěním, oba modely ukazují, jakým směrem se vývoj úklidu podlah ubírá. Odstraňování nečistot se stává efektivnějším a hygieničtějším procesem, u něhož odpadá jak fyzická námaha, tak manuální péče o samotné zařízení.

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Autor článku PR článek
PR článek
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