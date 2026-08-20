Čištění podlah pod drobnohledem. Jak fungují novinky Dreame Mira Mop 10 a H15 Pro Heat?

Klasické mopy často jen roznášejí znečištěnou vodu po místnosti, zatímco moderní akumulátorové čističe sázejí na oddělené nádrže a mytí horkou vodou. Značka Dreame uvádí na trh dva modely, které řeší úklid podlah ze dvou úplně jiných pohledů.
Elektrický mop, nebo tyčový vysavač, který kromě vysávání i vymopuje podlahu? Foto: Dreame
Dreame Mira Mop 10: Důraz na nízkou hmotnost, agilitu a separaci nečistot
Konstrukce modelu Dreame Mira Mop 10 byla navržena s cílem minimalizovat fyzickou námahu při manipulaci. S celkovou hmotností pouze 1,7 kg využívá odlehčené šasi a ergonomicky vyvážené těžiště, což umožňuje snadné ovládání jednou rukou.
Z technického hlediska je klíčový dvoukomorový systém dávkování. Na podlahu se z primární nádržky neustále přivádí výhradně čistá voda, zatímco použitá tekutina je okamžitě odsávána do sekundárního zásobníku. Přední část sací lišty je navíc tvarována tak, aby zachytávala volné vlasy a chlupy ještě před kontaktem s mopovací textilií, čímž se předchází jejich namotávání.
Přístroj disponuje třemi provozními režimy, včetně fáze samostatného suchého sání. Systém vyniká mimořádnou úsporností – při standardním cyklu spotřebuje na plochu 90 m² přibližně jen 160 ml vody, což v praxi znamená minimální zbytky vody a uschnutí povrchu během několika sekund. Integrovaný akumulátor podporuje nabíjení přes USB-C a poskytuje energii až na 160 minut provozu.
Dreame H15 Pro Heat: Horká voda na mastnotu, sací výkon 22 000 Pa a bezúdržbový provoz
Pro odstraňování odolných a zaschlých nečistot vyvinul výrobce vysoce výkonný model Dreame H15 Pro Heat. Zařízení spojuje vysokotlaké sání o síle 22 000 Pa a systém přímého ohřevu vody na teplotu 85 °C. Uvnitř přístroje se nachází integrovaný RGB senzor, který v reálném čase analyzuje stupeň znečištění a na základě toho dynamicky upravuje výkon motoru i dávkování tekutiny.
Konstrukční zpracování kloubu umožňuje sklopení celého těla do úhlu 180° při zachování plného sacího výkonu. Bezproblémový pohyb pod nábytkem s nízkou světlou výškou podporuje pomocný mechanismus GlideWheel, zatímco boční profilování krytu GapFree zajišťuje dosah stíracího válečku až ke zdem a lištám.
Zásadním prvkem architektury H15 Pro Heat je dokovací stanice. Po ukončení úklidu spustí automatickou samoúdržbu: rotační váleček je vyprán vodou o teplotě 100 °C a následně vysušen proudem horkého vzduchu o teplotě 90 °C. Mechanickému blokování válečku zabraňuje integrovaná břitová škrabka TangleCut, která během údržby prořezává a odstraňuje namotané vlasy a vlákna.
Ať už jde o extrémně lehkou konstrukci pro pohotové stírání nebo vysokovýkonný systém s ohřevem vody a samočištěním, oba modely ukazují, jakým směrem se vývoj úklidu podlah ubírá. Odstraňování nečistot se stává efektivnějším a hygieničtějším procesem, u něhož odpadá jak fyzická námaha, tak manuální péče o samotné zařízení.