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Drahé paměti dělají radost jejich výrobcům. Samsung odhaduje růst zisku o 1 800 procent

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 7. 14:10
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  • Samsung zveřejnil odhady finančních výsledků za druhé čtvrtletí letošního roku
  • Korejská firma odhaduje růst tržeb o 130 procent, provozní zisk má meziročně narůst 19×
  • Za skvělá čísla Samsung vděčí divizi, která vyrábí čipy do datových center

Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny vyhnaly ceny spotřební elektroniky do nebývalých výšin. Zájemci o nové počítače či telefony musí sáhnout hlouběji do kapsy, zato výrobci pamětí si mnou ruce. Samsung v tomto týdnu zveřejnil odhad příštích finančních výsledků a je to až neuvěřitelné čtení.

Samsung očekává 19× vyšší zisk než loni

V minulém kvartále Samsung doslova investory šokoval. Díky skvělým prodejům HMB pamětí pro datová centra dokázal za jediné čtvrtletí vydělat to, co za celý předchozí rok dohromady. Nyní se ukazuje, že se nejedná o ojedinělý výkyv – korejská firma ve svém odhadu připravuje investory na ještě větší meziroční růst.

Samsung odhaduje, že za druhý kvartál letošního roku vykáže tržby ve výši 171 bilionů wonů (asi 2,39 bilionů korun), což je oproti stejnému období o rok dříve nárůst o 130 procent. Provozní zisk je pak odhadován ve výši 89,4 bilionů wonů (asi 1,25 bilionů korun), což je neskutečný nárůst o 1 800 procent. Ano, čtete správně – Samsung předpokládá, že v druhém letošním kvartále zaznamená 19× vyšší zisk než o rok dříve.

Q1 2025 Q1 2026
Tržby 74,57 bilionů KRW 133,87 bilionů KRW
Provozní zisk 4,68 bilionů KRW 57,23 bilionů KRW

V součtu obou letošních čtvrtletí Samsung počítá se ziskem 146,6 bilionů wonů, což je víc, než korejská firma vydělala dohromady v předchozích čtyřech letech. Dokud budou technologičtí giganti živit boom umělé inteligence, dá se předpokládat, že zisky výrobců pamětí ještě porostou.



Samsung již není jihokorejskou jedničkou



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Z oznámení odhadů finančních výsledků budou mít nepochybně velkou radost zaměstnanci Samsungu, kteří si před nedávnem skrze odbory vybojovali výrazně lepší podmínky v odměňování – došlo ke zrušení stropů na bonusy a k jejich navázání na provozní zisk firmy. Za tento kvartál si tak přijdou nepochybně na hezký balík. Kompletní finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku Samsung zveřejní 30. července.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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