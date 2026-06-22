Samsung přišel o pozici nejhodnotnější firmy Jižní Koreje: novým lídrem je SK Hynix

- Samsung patří mezi největší technologické firmy na světě
- V Jižní Koreji, odkud pochází, byl více než čtvrt století nejhodnotnější společností
- To se ale nyní mění a na první pozici přichází jeho dlouholetý rival
Technologický svět sužuje obří paměťová krize, a právě ta se výrazně promítla do změny na postu nejhodnotnější firmy jihokorejského trhu. Samsung byl ve své domovině jasnou jedničkou po období trvající dlouhých 26 let, ale tuto éru nyní suverénně ukončil jeho dlouholetý konkurent – dvorní výrobce pamětí pro firmu Nvidia, společnost SK Hynix.
Samsung již není jihokorejskou jedničkou
Pozice Samsungu na postu nejhodnotnější firmy v rámci Jižní Koreje se zdála být dlouhou dobu neotřesitelná. Jenže paměťová krize vyhoupla do sedla jeho dlouholetého rivala, společnost SK Hynix. Pro Samsung je to primární konkurent samozřejmě v oblasti výroby paměťových modulů a střídání na tomto postu přichází poprvé od roku 2000.
V listopadu téhož roku pro sebe Samsung získal na korejské burze (Korea Exchange) první místo v oblasti tržního kapitálu a stal se nejhodnotnější značkou země. Tento stav tedy trval až do letošního roku, kdy ho na této pozici střídá SK Hynix. Ten je sice menší firmou s výrazně menším záběrem, ale v Jižní Koreji se může aktuálně pochlubit vyšším tržním kapitálem.
Akcie vyletěly raketově vzhůru
Kmenové akcie SK Hynix se dnes dostaly na hodnotu přibližně 2 057 bilionů wonů, což je o něco málo více než u Samsungu s akciemi o hodnotě 2 051 bilionů wonů. Jedná se o nárůst o zhruba 5 % a kmenové akcie s sebou vytáhly nahoru i širší index KOSPI. Důvod tohoto růstu akcií je jednoznačný a stojí za ním dva aspekty – HBM paměti a technologický gigant Nvidia.
SK Hynix je totiž již dva roky dvorním dodavatelem HBM (High Bandwidth Memory) pamětí pro společnost Nvidia, která je aktuálně nejhodnotnější firmou na planetě. Tato pozice nyní přináší kýžené ovoce v podobě růstu firmy a SK Hynix v poslední době ovládá většinu příjmů v segmentu s tímto typem vrstvených pamětí, které se vyznačují obří datovou propustností a vysokou účinností.
Povede se Samsungu vyhoupnout zpět?
Samsung si samozřejmě je této situace vědom a připravuje se na protiútok – usiluje o kvalifikaci svých HBM pamětí pro společnost Nvidia a očekává se, že v tom uspěje. S další generací těchto pamětí (HBM4) by mohl získat vyšší podíl na objednávkách a trochu svou pozici vylepšit. Do té doby se ale musí spokojit s druhým místem.
Za zmínku stojí také to, že SK Hynix v lednu tohoto roku vůbec poprvé překonal Samsung v ročním zisku, což byl také obrovský úspěch. Známý informátor IceUniverse na toto téma přidal jednu velmi pikantní zprávu – podle něj začínají zaměstnanci Samsungu prodávat své akcie a namísto nich kupují akcie SK Hynix, což naznačuje, že plánu na kvalifikaci HBM pamětí příliš nedůvěřují.