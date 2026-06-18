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Budoucnost chytrých brýlí: Samsung odhalil revoluční mikrodispleje RGB OLEDoS

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 18. 6. 20:00
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Samsung představil nové displeje pro chytré brýle
  • Samsung patří mezi přední výrobce displejů a zobrazovacích technologií
  • Jeho displejová divize představila nový panel určený pro chytré brýle
  • Je postavený na OLEDoS technologii a ukázal se rovnou ve dvou velikostech

Náhlavní soupravy a chytré brýle se dostávají do popředí a jejich popularita roste. Tomuto segmentu dominuje Meta, nicméně brzy do něj vstoupí Apple a také právě Samsung. Tento typ elektroniky samozřejmě potřebuje specifické displeje a nový mikrodisplej určený pro nadcházející generaci XR zařízení představila divize Samsung Display.

Samsung představuje nový typ panelu

Premiéra tohoto displeje se odehrála na akci Augmented World Expo 2026, kde byl představen například také nový čipset Snapdragon Reality Elite od Qualcommu. Nový displej od Samsungu pro headsety se smíšenou realitou a chytré brýle se ukázal ve fázi prototypu a jeho největší zajímavostí je použitá technologie RGB OLEDoS (OLED on Silicon).

Samsung ukázal nové displeje pro chytré brýle
Samsung ukázal nové displeje pro chytré brýle

Tyto displeje jsou přímo uzpůsobeny k použití v lehčí elektronice, protože využívají jednodušší strukturu než konkurenční mikrodispleje. Kromě lehké konstrukce se ale panel může pochlubit typickými benefity OLED displejů, tedy vysokým jasem, realistickou reprodukcí barev a dobrou efektivitou. Prototyp byl prezentován ve dvou velikostech.

Pro headsety i chytré brýle

Menší z představených displejů má úhlopříčku 0,62 palce a ten se objevil v prototypu chytrých brýlí. Jeho hlavní předností je velmi ostrý obraz, díky čemuž se skvěle hodí k funkcím, jako jsou překlad v reálném čase, navigace nebo informace o počasí. Druhý RGB OLEDoS panel už měl úhlopříčku 1,3 palce a vyznačuje se extrémním jasem.

Samsung na veletrhu AWE 2026
Samsung na veletrhu AWE 2026

Ten může údajně dosáhnout až na hranici 40 000 nitů a tato větší varianta se bude hodit také pro headsety nebo chytré brýle s rozšířenou realitou. Samsung se v tomto segmentu začíná angažovat čím dál víc a připravuje údajně hned několik modelů. Jako první se dočkáme tradičních chytrých brýlí po vzoru modelu Ray-Ban Meta Wayfarer, které dorazí na trh ještě letos.



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Další brýle dorazí později

Samsung vyvíjí minimálně dvoje chytré brýle a druhý model nese kódové označení „Haean“. Ten by měl být osazen displeji typu microLED zabudovanými přímo do čoček a je tedy vidět, že jihokorejský výrobce bere tento segment vážně a má nemalé ambice. Uvidíme, zda opravdu poroste tak, jak se mu předpovídá.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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