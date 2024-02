Google Bard se mění na Gemini! Nejchytřejší model bude dostupný za předplatné

Google oficiálně mění název své umělé inteligence na Gemini

K dispozici je také v Česku, základní model je zdarma

Za pokročilou AI si připlatíte, cena nejvyššího tarifu je 550 korun měsíčně

V rámci světa umělé inteligence patří Google Bard mezi nejznámější a nejpokročilejší jazykové modely, které jsou aktuálně k dispozici. Nyní si gigant z Mountain View připravil hned několik novinek, se kterými by rád posunul svou umělou inteligenci na novou úroveň. Tou nejvýraznější novinkou je změna jména – namísto Barda se nyní budeme setkávat s názvem Gemini. Ten je k dispozici ve 40 jazycích (včetně češtiny a slovenštiny) skrze webovou verzi a přichází také na chytré telefony v rámci nové aplikace Gemini pro Android a do aplikace Google na iOS.

Zapomeňte na Barda, přivítejte Gemini

Základní verze Gemini bude pro uživatele i nadále zdarma, nicméně se změnou názvu přichází také několik různých typů předplatného. Nejpokročilejší varianta s modelem Ultra se bude jmenovat Gemini Advanced. Tento model je mnohem schopnější v uvažování, sledování pokynů, kódování a tvůrčí spolupráci. Může se například stát osobním učitelem, který se přizpůsobí vašemu stylu učení, nebo může být kreativním partnerem, který vám pomůže naplánovat obsahovou strategii nebo sestavit program či podnikatelský plán.

Gemini Advanced bude k dispozici v rámci předplatného Google One AI Premium, který doplní stávající varianty předplatného Google One. Nejdražší varianta nabízí všechny výhody předplatného Premium, tedy 2 TB úložného prostoru, přístup k expertům Google, možnost sdílet všechny výhody s až 5 lidmi, další funkce úprav ve Fotkách Google či prémiové funkce Google Workspace.

Navíc přibyde ještě model Gemini Advanced a v dohledné době také implementace umělé inteligence do Gmailu, Dokumentů a dalších služeb. Cena byla stanovena na 549 Kč měsíčně, což je oproti 300 korunám za „standardní“ Premium poměrně dost, nicméně Google nabízí dvouměsíční zkušební období zdarma.

Gemini Advanced s Ultra 1.0 a Gemini v Gmailu, Dokumentech a dalších službách jsou prozatím dostupné jen v angličtině a jak Google také upozorňuje, pouze pro uživatelé starší 18 let. V příštím týdnu by Google měl být sdílnější co se týče konkrétních vylepšení a novinek, které do jeho umělé inteligence časem přibudou.