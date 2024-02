Vyzkoušejte! Nejnovější Bard s Gemini Pro je konečně dostupný v Česku

Po prosincovém spuštění jinde ve světě je model Gemini Pro konečně i u nás

V češtině funguje nově také kontrola odpovědí skrze vyhledávání na Google

Google na Gemini Pro spolupracoval i se zákonodárci

Tak jsme se konečně dočkali i u nás. Google povýšil svého Barda na model Gemini Pro loni v prosinci, ale my jsme byli odkázání jen na předchozí verzi. To se počínaje dneškem mění. Google totiž oznámil, že Bard s Gemini Pro spouští v celé řadě dalších zemí, včetně Česka. Novinka je u nás dostupná od dnešní 16. hodiny.

Ta zatím nejlepší AI od Googlu

Gemini Pro je zatím to nejlepší, co může Google na poli konverzačních AI botů dostupných běžným uživatelům nabídnout a podle všeho tak konečně trochu srovnává krok s ChatGPT 4. S novou verzí Barda se tak můžete na AI od Googlu mnohem více spolehnout jak co vymýšlení kreativních nápadů, tak do generování textů a mnohem lépe pomůže i s programováním. V praxi by měl být nový Bard mnohem schopnější i co do porozumění, sumarizace, uvažování, kódování a plánování.

Samozřejmě ale pořád platí, že ani Gemini Pro není neomylný model, a tak kontrola výstupů je i nadále stejně důležitá, jako dřív. I přesto je ale nový Bard nyní postaven na doposud největším a nejschopnějším modelu Googlu, který tamní experti vytrénovali na velkém množství textu a kódu.

Důvěřuj, ale prověřuj

„Zároveň se spuštěním Barda s Gemini Pro zavádí Google do Česka také možnost zkontrolovat odpovědi Barda v češtině. Po kliknutí na ikonu “G” Bard vyhodnotí, zda existuje nějaký obsah na webu, kterým lze odpověď doložit. Následně můžete kliknout na zvýrazněné fráze a dozvědět se více o informacích nalezených prostřednictvím Vyhledávání, které odpověď potvrzují nebo rozporují,“ jak uvádí tisková zpráva.

Google také připomíná, že v rámci svého přístupu, který CEO firmy Sundar Pichai dlouhodobě nazývá „odvážný, ale zodpovědný“, spolupracoval při vývoji nejnovějšího modelu s odborníky, zákonodárci a regulačními orgány pro ochranu osobních údajů.

Závod přiostřuje

Onen pomyslný „závod“ o nejlepšího, nebo možná lépe řečeno nejužitečnějšího AI chatbota se tak vyostřuje. Jako univerzální vítěz sice dlouhodobě působí ChatGPT 4, nicméně například v Anthropicu a jejich Claude má silnou konkurenci, nemluvě nyní o vylepšeném Bardovi. Vtip je ale v tom, že zatímco je ChatGPT 4 k dispozici za poměrně nemalých 20 dolarů měsíčně, Bard s Gemini Pro je zadarmo.