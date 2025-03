Gemini a Mapy Google vám usnadní cestování. Ze screenshotu poznají konkrétní místo

Mapy Google již brzy budou umět rozpoznávat lokality ze screenshotů

Mimo jiné vám také sestaví itinerář dovolené na míru

Novinky jsou prozatím dostupné pouze v angličtině

Možná jste tuto situaci také někdy zažili – při brouzdání nekonečnými hlubinami internetu jste narazili na snímek místa, nicméně už jste se nedopátrali, kde konkrétně se nachází. Zatímco až dosud jste se buďto museli smířit s tím, že dané místo nenajdete, nebo že někdo z vašich známých (či lidí na internetu) místo pozná, Google přichází s mnohem elegantnějším řešením. A jak už je v poslední době zvykem, také tentokrát v tom má prsty umělá inteligence.

AI od Googlu zjednoduší cestování

Google zavádí nové funkce do svých map a vyhledávání, které mají uživatelům usnadnit plánování nadcházejících cest a dovolených. Aplikace Mapy Google bude obohacena o funkci, která dokáže identifikovat místa na screenshotech a uložit je do seznamu, což uživatelům usnadní plánování cest a díky čemuž také odpadne dlouhé hledání konkrétního snímku obrazovky v aplikaci s fotografiemi.

Po aktivaci funkce bude aplikace Mapy s podporou Gemini detekovat místa, která se nachází na screenshotech, zobrazí je uživatelům na mapě a umožní jim prohlížet a ukládat místa do seznamu, který lze sdílet. Funkce se už tento týden začne šířit mezi uživatele, nicméně prozatím pouze v angličtině a pro majitele zařízení se systémem iOS v USA, přičemž podpora pro Android podle Googlu bude brzy následovat.

Funkce AI Overviews pro Vyhledávání Google také dostává vylepšení, která rozšiřují možnosti tohoto nástroje pro plánování cest. Nové funkce jsou také bohužel k dispozici pouze v angličtině a umožňují vytvářet nápady na výlety pro „různé regiony nebo celé země“. Uživatelé mohou například použít výrazy pro vytvoření itineráře dovolené v Řecku se zaměřením na historii, což jim umožní snadno prozkoumat recenze a fotografie od ostatních uživatelů spolu a podívat se na mapu s doporučením lokalit, které lze uložit do Map Google nebo exportovat do Dokumentů či Gmailu. Doufejme, že se všechny novinky co nejdříve dostanou také k českým uživatelům.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.