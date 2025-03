Gemini Live dostává nové funkce, umožní AI reagovat na dění před fotoaparátem

Google vylepšuje svou umělou inteligenci Gemini

V rámci Gemini Live rozpozná dění na displeji i před fotoaparátem

Novinky se pomalu šíří mezi uživateli

Umělá inteligence Gemini od Googlu se neustále zlepšuje. Gigant z Mountain View nyní začal zavádět nové funkce do služby Gemini Live, které jí umožňují „vidět“ vaši obrazovku, případně objekty před fotoaparáty smartphonu a odpovídat na otázky týkající se obou těchto oblastí v reálném čase, alespoň to ve svém prohlášení pro server The Verge uvedl mluvčí Googlu, Alex Joseph. Novinky přichází prakticky rok poté, co Google oficiálně představil Project Astra, který se stal základem pro nové funkce.

Ještě chytřejší umělá inteligence

Jeden z uživatelů na Redditu uvedl, že se tato funkce objevila v jeho telefonu Xiaomi. Stejný uživatel dnes zveřejnil i video, které demonstruje novou schopnost Gemini číst obsah displeje telefonu. Jedná se o jednu ze dvou funkcí, o kterých společnost Google na začátku března uvedla, že se začnou později v průběhu měsíce rozšiřovat mezi předplatitele Gemini Advanced v rámci plánu Google One AI Premium.

Další funkcí, která má dorazit, je rozpoznávání objektů před fotoaparátem v reálném čase, díky němuž může Gemini interpretovat obraz z kamery vašeho chytrého telefonu a odpovídat na dotazy. V rámci ukázkového videa, které Google zveřejnil v tomto měsíci, používá tuto funkci člověk, který žádá Gemini o pomoc při rozhodování o barvě barvy, kterou má použít na čerstvě glazovanou keramiku. Podobných scénářů si lze ale poměrně snadno představit více a v praxi by se mohlo jednat o velmi užitečnou funkci.

Novinky jsou poměrně silnou demonstrací Googlu v oblasti umělé inteligence – z velkých konkurentů, jako je Amazon či Apple, je totiž Google zdaleka nejdále. Ostatně Amazon nedávno teprve představil variantu Alexa Plus a Apple raději stahuje některé své reklamy propagující chytřejší Siri, která na svá vylepšení stále ještě čeká. Jak Amazon, tak Apple by měl přinést podobné funkce jako nabízí Astra.