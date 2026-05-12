Co nového přinesou letošní Apple Watch? Se čtečkou otisků prstů nepočítejte

- Letošní generace hodinek Apple Watch přinese jen drobný mezigenerační upgrade
- Namísto spekulované čtečky otisků prstů se zřejmě dočkáme pouze větší baterie a modernějších senzorů
- Větší upgrade si Apple schovává až na rok 2028
Zářijová Apple Keynote nepřinese pouze nové iPhony, ale také novou generaci hodinek Apple Watch. Dočkat bychom se měli jak základních Apple Watch Series 12, tak i odolných Apple Watch Ultra 4, ovšem rozdíly oproti stávající generaci budou spíše kosmetické. Podle posledních informací se Apple chce věnovat vylepšení jedné klíčové oblasti.
Delší výdrž namísto biometriky
Nedávno se objevila spekulace, že příští generace Apple Watch přinese biometrickou autentizaci v podobě čtečky otisků prstů. Informátor Instant Digital ale ve svém nejnovějším příspěvku na čínské mikroblogovací síti tyto fámy popírá – Apple prý nemá v plánu biometriku do hodinek zavádět, a namísto ní se zaměří na prodloužení výdrže a na nasazení pokročilejších zdravotních senzorů.
Podle Instant Digital by přidání čtečky otisků prstů (pod displej nebo do bočního tlačítka) zabralo příliš mnoho vnitřního prostoru, a navíc by zvýšilo výrobní náklady. V současné paměťové krizi se ale firmy budou pokoušet spíše výrobní náklady snižovat, takže namísto revolučních změn očekávejme spíše drobnější vylepšení.
Za zvětšení kapacity akumulátoru se uživatelé Apple Watch rozhodně zlobit nebudou – výdrž baterie není u jablečných hodinek silnou stránkou a každá hodina navíc se rozhodně počítá. Delší výdrži by mohl pomoci i modernější a efektivnější čipset. Ani jeden z těchto „upgradů“ ale nepovede ke změně designu, kterého se Apple s drobnými obměnami drží od počátku, a ještě se jej nějakou dobu držet bude – k redesignu by podle zákulisních informací nemělo dojít dřív než v roce 2028.
V tu dobu by Apple mohl nasadit i dlouze spekulované neinvazivní měření hladiny cukru v krvi, byť tato funkce je stále ve velmi rané fázi vývoje. Také se spekuluje o přidání kamerky pro funkci Face Time, i na ni si ale zřejmě nějakou dobu počkáme.
Od letošních Apple Watch tak očekávejme minimální hardwarové změny, které Apple pravděpodobně přikryje softwarovými novinkami.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?