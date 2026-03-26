První trailer na seriálového Harryho Pottera je venku! Fanoušci jsou rozpolcení

- Seriálový Harry Potter od HBO se představuje v prvním teaseru
- Vidět můžeme především atmosféru, kostýmy a vybrané herce
- Premiéra je plánovaná letošní Vánoce, konkrétně na 25. prosince
Knižní, respektive filmová, série o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi z pera britské spisovatelky J. K. Rowling asi není potřeba dopodrobna představovat. Dílo Rowlingové bezesporu ovlivnilo minimálně celou jednu generaci a opět přitáhlo děti ke čtení knih. Po lehce nepovedeném pokračování v podobě Fantastických zvířat to nicméně vypadalo, že se do kouzelného světa jen tak nevrátíme. Společnost HBO se s tím nicméně nehodlala smířit a začala chystat seriálovou podobu, která by měla být přeci jen o něco věrnější knižní předloze, než původní filmová série, jež z více či méně logických důvodů musela řadu věcí vynechat.
Už při samotném představení konceptu se fanoušci rozdělili na dva tábory. Zatímco jedni nový přírůstek do série vítali, jiní neskrývali své obavy. Ještě hlubší příkopy se začaly kopat ve chvíli, kdy se postupně začali představovat herci v klíčových rolích. Nahradit ikonické britské herce pochopitelně není nic jednoduchého, avšak se nelze ubránit tomu, že v některých případech mohli producenti přeci jen sáhnout po jiném herci. Nyní se konečně objevil první oficiální teaser, který nám dává nahlédnout na to, jak bude vypadat první řada seriálu.
Kdo by čekal, že všechno zlé bude zapomenuto a fanoušci se sjednotí v nadšeném očekávání, spletl by se. Ačkoli po produkční stránce vypadá teaser velmi dobře (což přiznává i řada odpůrců), fanoušci velmi často zmiňují absenci jistého kouzla, které má původní filmová série. Otázkou zůstává, nakolik je to hmatatelná výtka a nakolik se jen jedná o nostalgickou vzpomínku, kterou je velmi těžké přebít.
Zajímavé je, že se tvůrci v prvním teaseru vyhnuli zobrazení některých postav, především pak kontroverzního profesora Snapea, kterého v seriálu ztvární britský herec černé pleti Paapa Essiedu. Toto obsazení není sporné proto, že by fanoušci Harryho Pottera byli rasisté, ale z ohledem na Snapeův životní příběh, kdy byl ve škole čar a kouzel terčem šikany, dává obsazení Essiedu postavě nový a možná i nechtěný rozměr. Jak se s celou látkou HBO popasovalo se dozvíme už o letošních Vánocích.