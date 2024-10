Vyzkoušeli jsme Xiaomi Mix Fold 4: zákazníci v Česku přichází opravdu o hodně…

V létě Xiaomi představilo už čtvrtou generaci skládačky Mix Fold

Novinka nabízí vylepšený fotoaparát, vyšší výkon a ještě tenčí konstrukci

Xiaomi Mix Fold 4 vyjde v přepočtu na 36 tisíc korun, mimo Čínu bohužel dostupný není

Přestože je čínská společnost Xiaomi na českém trhu velice úspěšná, skládací telefony zde až na jedinou výjimku neprodává. Tou výjimkou je Mix Flip, který dorazil teprve před pár týdny. To je ale telefon typu véčko, flip. Velké skládačky typu „fold“ Xiaomi zatím mimo Čínu neprodává. Přitom by to rozhodně stálo za to, jak ukazuje novinka jménem Mix Fold 4, kterou jsme si mohli v redakci vyzkoušet.

Velká a tenká skládačka

Xiaomi se v oblasti velkých skládacích telefonů, tzv. foldů, posouvá tím správným směrem. Snaží se s každou generací nabízet lepší a lepší výbavu, ale přitom konstantně zmenšuje rozměry, hlavně pak tloušťku v pase, což je u velkých skládaček v současnosti nejostřejší téma k diskuzi. Zde srovnání posledních generací Xiaomi Mix Fold:

Xiaomi Mix Fold 4 – 159,4 × 143,3 × 4,6 milimetru, hmotnost 228 gramů

– 159,4 × 143,3 × 4,6 milimetru, hmotnost 228 gramů Xiaomi Mix Fold 3 – 161,2 × 143,3 × 5,3 milimetru, hmotnost 259 gramů

– 161,2 × 143,3 × 5,3 milimetru, hmotnost 259 gramů Xiaomi Mix Fold 2 – 161,1 × 144,7 × 5,4 milimetru, hmotnost 262 gramů

– 161,1 × 144,7 × 5,4 milimetru, hmotnost 262 gramů Xiaomi Mix Fold (1. generace) – 173,3 × 133,4 × 7,6 milimetru, hmotnost 317 gramů

Jak je patrné, trendem je zeštíhlování a redukce rozměrů. Xiaomi se zkrátka snaží postupně velikost skládacího telefonu srazit na takovou hodnotu, aby se vyrovnal běžným telefonům – samozřejmě s bonusem v podobě velkého ohebného displeje, který z telefonu v mžiku udělá menší tablet.

Králem tenkých skládaček je Honor Magic V3, který měří v pase pouze 4,4 milimetru. Mix Fold 4 s ním prohrává jen o 2 desetiny milimetru. Zbytek konkurence je výrazně pozadu: Samsung Galaxy Z Fold 6 5,6 milimetru, Pixel 9 Pro Fold 5,1 milimetru, Oppo Find N3 či OnePlus Open dokonce 5,8 milimetru.

Novinka z července, Xiaomi Mix Fold 4, je v ruce skutečně velmi příjemným zařízením. Je velmi tenký i lehký. Celkovou vizáž kazí snad jen megalomanský fotomodul, který zabírá čtvrtinu zad a při držení se kvůli němu telefon trochu převažuje.

Co se týče zpracování, Fold od Xiaomi je vyroben z hliníku a kvůli tenkému tělíčku se při pokusu o reverzní ohnutí celkem dost prohýbá. Nicméně po stránce kloubu a ohebné konstrukce nepřipouští žádné kompromisy, nikterak v něm necvaká ani nelupe a kloub udrží telefon otevřený v jakémkoliv úhlu mezi 1–180°. Navíc disponuje odolností proti vodě dle certifikace IPX8. Po boku Galaxy Z Foldu 6 si troufám jeho zpracování označit za nejlépe zvládnuté.

Výbava hodná vlajkovky

Kromě špičkového zpracování nabízí Mix Fold 4. generace i velmi zajímavou výbavu. Je osazen dvěma displeji, konkrétně jde o LTPO AMOLED panely, které dodává Samsung. Vnější zobrazovač má úhlopříčku 6,56″, konvenční poměr stran 21:9, rozlišení 1 080 × 2 520 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz.

Vnitřní ohebný displej pak boduje úhlopříčkou 7,98″ s rozlišením 2 224 × 2 488 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí (až 120 Hz) a maximální svítivostí 1 700 nitů (při zobrazování HDR obsahu dokonce až 3 000 nitů). U tohoto displeje se výrobce o žádné ochraně nezmiňuje, a při používání je to vidět, měkkou krycí vrstvu displeje poškodíte i špatně zastřiženým nehtem.

Velkým tématem je pochopitelně prohnutí displeje. Jak je na tom Mix Fold 4? Upřímně, čekal jsem to lepší. Ohyb je vidět i cítit po hmatu, rozhodně vystupuje víc než u zmíněné konkurence od Honoru či Samsungu. V této oblasti má čínský výrobce co vylepšovat.

Skládačka je poháněna čipovou sadou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Tento čipset je postaven na 8jádrovém CPU s jedním jádrem taktovaným až na 3,3 GHz, grafické operace pomáhá zajišťovat Adreno 750. K dispozici je 512GB úložiště a 16 GB RAM. Vzhledem k použitému čipsetu je samozřejmostí podpora 5G, stejně jako Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC. Telefon však v Česku není prodávaný, takže chybí podpora pro všechny frekvence českého LTE a 5G.

Hardwarové parametry Xiaomi Mix Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,4 × 143,3 × 4,6 mm (rozložený), 159,4 × 73,1 × 9,5 mm (složený), hmotnost: podle varianty 226 nebo 228 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 7,98" + 6,56", LTPO AMOLED, rozlišení: 2224 × 2488 px, 1080 × 2520 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5100 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50,3 Mpx, f/1.7, 23mm, 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 47mm, PDAF (9cm - ∞), OIS, 2× optický zoom, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.9, 115mm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, selfie kamera: 16 Mpx, Dolby Vision HDR, Full HD video Kompletní specifikace

Co se týče praktického výkonu, není si absolutně na co stěžovat. Xiaomi Mix Flip 4 dosáhl v AnTuTu v10 2milionové hranice bodů, konkrétně 2 070 420 bodů. Kraloval i v Geekbench v6, kde získal až 2 178 bodů Single-Core a 6 980 bodů Multi-Core, anebo v 3DMark Wilf Life Extreme, v tomto benchmarku získal 5 069 bodů.

Přestože došlo k zmenšení displeje o pár setin palce, u baterie se naopak zvětšovalo. Lithium-polymerový akumulátor tentokrát dosahuje kapacity 5 100 mAh a jde skutečně o trvanlivého nezmara, kterého jen tak nevybijete ani při velmi náročném dni. 67W nabíjení s podporou Quick Charge 4.0 a Power Delivery 3.0 zůstalo z loňska, stejně jako 50W nabíjení pomocí Qi či reverzní nabíjení ze zad telefonu.

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 34 minut 51 minut 72 minut

Čtyři foťáky, dva teleobjektivy

Není bez zajímavosti, že Xiaomi Mix Fold 4 nabízí velice podobnou fotovýbavu jako loňský model. Zásadní rozdíl je tu vlastně jen jeden, a sice že první teleobjektiv dostal lepší rozlišení. Zbytek výbavy vypadá takto:

Hlavní – OmniVision OVX800 „Light Fusion/Hunter 800“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,49″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS).

– OmniVision OVX800 „Light Fusion/Hunter 800“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,49″ velikost čipu, clona f/1.7, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS). Teleobjektiv – neznámý čip, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 47 milimetrů, 2× optické přiblížení, OIS.

– neznámý čip, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 47 milimetrů, 2× optické přiblížení, OIS. Teleobjektiv – Samsung S5K3K1, krytí Leica, rozlišení 10 Mpx, clona f/2.9, ohnisková vzdálenost 115 milimetrů, 5× optické přiblížení, OIS.

– Samsung S5K3K1, krytí Leica, rozlišení 10 Mpx, clona f/2.9, ohnisková vzdálenost 115 milimetrů, 5× optické přiblížení, OIS. Širokoúhlý – OmniVision OV13B10, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,06″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS).

Kvalita samotných fotek je velmi vysoká, nechybí možnosti volby mezi režimy Leica Vibrant a Leica Authentic a všechny aspekty, ať už barvy, práce se světlem, či hloubka ostrosti rozhodně stojí za pochvalu. Zejména při srovnání s konkurencí, kdy Honor i Samsung stále nenabízí u svých skládacích telefonů tu úplně nejlepší výbavu fotoaparátů, jde Xiaomi příkladem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pro potřeby selfie fotek má Mix Fold 4 dvě naprosto stejné kamerky s rozlišením 16 Mpx. Jednu najdete uprostřed horní hrany venkovního displeje, druhou v levém horním rohu velkého vnitřního zobrazovače. Ani jedna není přímo pod displejem, ale v samostatném kruhovém výřezu. Pro focení ale můžete díky sekundárnímu displeji využít i hlavní sestavu kamer, což je vždy lepší řešení.

Cena a dostupnost

Jak už bylo zdůrazněno v úvodu, Xiaomi u nás žádné skládačky z řady Fold neprodává; nejen u nás, ale ani nikde v Evropě. Více než představení produktu potenciálním zákazníkům proto jde o technologické demo, kam se posouvá Xiaomi v kontextu v Česku dostupné konkurence.

Ruku v ruce s tím jde i systém, který je samozřejmě lokalizován pro Čínu. Nenajdete na něm tedy žádné Google aplikace a v našich zeměpisných šířkách je více méně nepoužitelný. Čistě technicky vzato běží novinka na Androidu 14 s nejnovější verzí nadstavby HyperOS. Nechybí ani AI funkce, ovšem ty, které neznáme v Česku, jsou omezeny pouze pro čínský jazyk.

Na domácím trhu prodává Xiaomi 4. generaci skládacího Foldu za 8 999 jüanů, v přepočtu asi 36 tisíc korun včetně DPH. Námi testovaná verze s 16/512 GB vyjde na 9 999 jüanů, tedy necelých 40 tisíc korun včetně DPH. Za podobné ceny se telefon dá koupit od nejrůznějších překupníků i na portále eBay, nicméně se zárukou to v případě takové koupě bude trochu ošemetné, jelikož telefon budete muset reklamovat přímo v Číně, což pro evropského zákazníka není příliš komfortní.