Nástupce nejhezčí skládačky se blíží. Oppo Find N3 dostane větší displej a nejvýkonnější čipset

První informace o Oppo Find N3 hovoří o 8″ displeji a Snapdragonu 8 Gen 2

Smartphone by měl mít extrémně tenký profil

Kdy bude mít premiéru a zda se dostane do Evropy prozatím netušíme

Ohebný smartphone Oppo Find N2 je jedním z nejhezčích zařízení na trhu. Netradiční poměr stran nejen skvěle padne do ruky a také se hodí na konzumaci obsahu. Jeho zásadní slabinou je jen fakt, že je dostupný pouze v domovské Číně, takže evropský zákazník si ho jen tak nepořídí. Ačkoli se v prodeji objevil teprve v prosinci loňského roku, v Oppo už nyní pracují na jeho nástupci, který by měl podle spekulací přinést nejen větší displej, ale také jeden z nejvýkonnějších čipsetů, se kterým se hravě vyrovná konkurenci.

Oppo Find N3 bude nejspíše osazen vnitřním displejem o úhlopříčce 8″ s rozlišením 2 268 × 2 440 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Jen pro srovnání, současný Find N2 disponuje panelem o velikosti 7,1″ s rozlišením 1 792 × 1 920 pixelů, půjde tedy o znatelný nárůst. Find N3 by rovněž měl mít k dispozici dvě selfie kamery, jednu 20Mpx umístěnou u vnějšího displeje a druhou 32Mpx ve vnitřním panelu. V případě hlavních fotoaparátů se máme dočkat 50Mpx snímače Sony IMX890 s optickou stabilizací, širokoúhlého snímače Siny IMX581 s rozlišením 48 Mpx a teleobjektivu s rozlišením 32 Mpx.

O výkon se má postarat jeden z aktuálně nejvýkonnějších mobilních čipsetů Qualcomm Snapdragon 2 Gen 2, který by se měl objevit také v chystaných skládačkách od Samsungu. Výdrž bude mít na starosti baterie s kapacitou 4 805 mAh. Co se týče designu, je známa pouze informace, že by Find N3 měl být extrémně tenký profil, bohužel bez většího upřesnění.