Otestovali jsme OnePlus Open: proklatě dobře složeno

Tři měsíce používám jako hlavní telefon OnePlus Open

V článku najdete mé dojmy, poznatky a postřehy z této praktické skládačky

V Česku se prodává za sebevědomých 46 990 Kč včetně DPH

Čínský výrobce OnePlus před pár měsíci, možná trochu nečekaně, představil a následně uvedl na některé trhy svůj první telefon s ohebným displejem. Je novinka důstojnou konkurencí pro dnes už zavedené skládačky od Samsungu a dalších asijských výrobců?

Tohle jsou hlavní benefity OnePlus Open:

Konečně správné rozměry & poměr stran

Velmi kvalitní displeje s vysokým jasem

Multitasking trochu jinak (a lépe?)

Jen drobné softwarové chyby

Na konci roku jsem v článku o svých Top 3 produktech a službách roku 2023 vyzdvihl právě OnePlus Open jako své „nej“ zařízení loňského roku. Následně jsem dostal několik dotazů, proč právě tento telefon. Tak se pojďme podívat na důvody. Přináším vám osobní zkušenosti po zhruba 3 měsících používání OnePlus Open jako hlavního telefonu.

Proč právě OnePlus?

Telefony OnePlus jsem vždy vnímal (ale taky trochu opomíjel) podobně jako telefony Google Nexus a později i Google Pixel. Levnější alternativy vlajkových lodí velkých výrobců, které mají hodně co nabídnout, ale tu a tam musí udělat nějaký kompromis, aby si udržely nižší cenu. U Pixelů už toto nutně není pravda a vypadá to, že i OnePlus se postupně vydává jinou cestou a kompromisy nebudou tak časté, jak bývaly.

Poslední OnePlus, který jsem používal, byl před lety modrý 7 Pro s výsuvnou selfie kamerkou. Byla to zajímavá zkušenost. Software byl tehdy takový syrový. Od té doby jsem neměl možnost a vlastně ani chuť OnePlus zkoušet. Pominu model Nord N10, který používaly moje děti. Ten nebyl nic extra.

Když jsem poprvé viděl fotky nového OnePlus Open, nelíbil se mi kruhový modul fotoaparátu na zádech. Nemohu říct, že by se mi teď líbil, ale zvykl jsem si na něj a naučil se o něj opírat prst. Takže se nakonec ukázal jako docela praktické řešení.

Proč jsem se ale rozhodl opustit do té doby vynikající Samsung Galaxy Z Fold 5 a jít cestou první generace zařízení od spíše minoritního výrobce? Měl jsem, řekl bych, dva důvody. Za prvé, OnePlus Open je převlečený Oppo Find N3, takže nelze říct, že je to první generace. A Oppo už dříve ukázalo, že umí udělat zajímavá zařízení jak s ohebným displejem, tak i bez.

A za druhé, když jsem viděl na YouTube videa nového pojetí multitaskingu, kterému OnePlus říká Open Canvas, řekl jsem si, že tohle musím vyzkoušet. Samsung Fold jsem většinu času používal otevřený a velmi často jsem měl spuštěné dvě aplikace vedle sebe. OnePlus jde na multitasking trochu jinak, a to mě opravdu hodně zaujalo.

Objednal jsem. Upřesním, že žiji v USA a tady jsem měl 2 týdny na to se rozhodnout, zda si Open nechám a pošlu Fold 5 na protiúčet nebo Open vrátím a nechám si Samsung. Po týdnu jsem měl jasno (z mnoha důvodů, ke kterým se dostanu níže) a Samsung putoval pryč.

Tenhle článek jsem dával dohromady průběžně asi 3 týdny. V průběhu se mi stala lehká nehoda. Uklouzl jsem na ledě a „kecnul“ si na zadek. Bohužel v zadní kapse kalhot jsem měl právě OnePlus Open. Jak jsem si na něj vší vahou sedl, praskly oba displeje a modul fotoaparátu. Telefon tedy na odpis. Měl jsem k němu sice dokoupené Accidental Damage Protection, nicméně oprava či výměna za jiný kus je v době dokončování tohoto článku ještě v běhu. Telefon na maděru. Co teď? Vyndal jsem z něj SIM a dal jí do Google Pixel Fold a opět jej používal jako svůj hlavní telefon a pracovní nástroj. Níže se vrátím ke svým poznatkům. Teď zpět k OnePlus Open a tomu, co mi na něm vadí a vyhovuje.

Co mi na něm vadí?

Než se začnu rozplývat nad tím, jak je OnePlus Open dobré zařízení a proč jsem si ho nechal a poslal skvělý Samsung Z Fold 5 pryč, zastavím se u toho, co mi na něm vadí. Protože ač je fakt super, není Open dokonalý telefon. Ani zdaleka ne.

Bezdrátové nabíjení

Přijde mi, že OnePlus je známé tím, že jeho telefony (stejně jako donedávna Google Pixely) nemají bezdrátové nabíjení. Argumentace kolem toho je trochu zvláštní, stejně jako fakt, že sluchátka OnePlus Buds Pro 2 se umějí nabíjet bezdrátově. Aktuální novinka OnePlus 12 mimochodem bezdrátovým nabíjením disponuje. A tak zůstává rozum stát nad tím, že telefon za 47 tisíc Kč tuhle dnes už základní funkci postrádá.

Neříkám, že by mi tahle forma nabíjení vyloženě chyběla. Zvlášť když je k dispozici extra rychlé drátové nabíjení. Zpočátku to byl ale nezvyk a trochu diskomfort.

Snížená odolnost

Oproti jiným telefonům, i těm s ohebnými displeji, je OnePlus Open méně odolný proti vodě a prachu. Jen podle standardu IPX4. Ne že by mi to kdovíjak vadilo, ale přeci jen mám na paměti, že zmoknout by telefon neměl, protože by to nemusel přežít. Sice jsem si od výrobce dokoupil pojištění proti poškození (viz výše a ještě níže), ale nechce se mi zkoušet, jestli a jak vůbec funguje (což už jsem si bohužel vyzkoušel).

Softwarové chyby

OxygenOS nadstavba aktuálně běží na Androidu 13. Verze 14 v době psaní tohoto článku není k dispozici pro globální trh, ale jen pro Indii. Celosvětově by měl být update dostupný v nejbližší době. „Třináctka“ s lednovým bezpečnostním updatem je sama o sobě v pohodě. To OxygenOS tu a tam zazlobí a nechová se zrovna konzistentně. Neděje se ale nic, co by jakkoli zamezovalo běžnému používání.

Nejvíce mi vadí jedna drobnost, na kterou ale třeba většina majitelů ani nenarazí. Mám aktivované vývojářské menu Androidu a v něm nastavené kratší animace a vyšší DPI systému. Toto nastavení se po každém restartu systému vrátí na původní hodnotu. Je to drobnost, ale celkem otravná.

Menu nastavení je trochu přeházené oproti tomu, na co jsem zvyklý ze Samsungu nebo Pixelu. Ale zvykl jsem si používat vyhledávání, byť některé položky jsou pojmenované jinak, než bych čekal.

Stylus se nedá sehnat

Poslední drobnou výtkou je absence podpory stylusu. Ono je to opět trochu zvláštní. OnePlus oficiálně tvrdí, že Open dotykové pero nepodporuje a žádné se k němu ani neprodává. Pokud by si někdo snad myslel, že si vezme to od tabletu OnePlus Pad, tak ani s tím nepochodí. Ale jak už jsem psal, Open je ve skutečnosti jen převlečené Oppo Find N3 a to stylus podporuje. Takže stačí sehnat Oppo Pen a hotovo. Lze s ním psát jak na vnitřním, tak i na vnějším displeji.

Problém ale je, že Oppo se tady v USA oficiálně neprodává. Sehnat stylus tedy není jednoduché a nebo je za úplně nesmyslnou cenu. Ale nevzdávám to a hledám dál. Díky Notům a Foldům od Samsungu jsem si na používání pera zvykl a nechci si zase odvykat.

Málo možností úpravy domovské obrazovky

Ocenil bych, kdyby domovská obrazovka měla standardně více možností nastavení. Třeba hustší mřížku ikon a možnost ještě více zmenšit. Mohl bych používat Nova Launcher nebo jinou podobnou aplikaci. Ale zatím chci zůstat u systému v té podobě, v jaké ho výrobce zamýšlel.

Stejně tak by se hodilo širší nastavení ovládacích gest. Něco podobného jako One Hand Operation+ od Samsungu. Narazil jsem na aplikaci Edge Gestures, která funguje podobně, ale přijde mi, že není tak uživatelsky přívětivá a těsta nejsou tak citlivá jako v případě Samsungu.

Co mi naopak vyhovuje?

Konečně se dostáváme k tomu, proč jsem si OnePlus Open nechal. Abych to jen lehce dal do kontextu. Telefony s ohebným displejem používám od Samsungu Galxy Fold 2. Postupně jsem vystřídal Galaxy Fold 2, 3, 4 a 5 a vždy jsem byl více méně spokojený. Nejvíce s posledním modelem, Galaxy Fold 5. Nicméně jedna věc mi na Foldech vždy vadila. Rozměry a poměr stran vnějšího displeje. Ta úzká a vysoká nudle prostě není tak pohodlná na používání jako běžný telefon.

Rozměry (otevřený i zavřený)

A to je první věc, kterou OnePlus Open dělá správně. Jeho rozměry jsou mezi Samsungem Fold 5 a Pixelem Fold. V zavřeném stavu v ruce působí jako jakýkoliv jiný telefon. S úhlopříčkou displeje 6,31″ a tenkými rámečky kolem velmi dobře padne do ruky. Vnitřní displej má úhlopříčku 7,82″ a je téměř čtvercový. Standardně je v režimu na výšku, tedy jako Samsung. Pokud chci u některých aplikací (Gmail, Outlook apod.) dosáhnout tabletového rozhraní, tak jak to má Pixel Fold, musím telefon otočit o 90 stupňů. Stejně jsem to dělal s Galaxy Foldem.

OnePlus Open je rovněž tenčí a lehčí než Galaxy Z Fold 5. V otevřeném stavu má v pase 5,8 mm, v zavřeném 11,7 mm, hmotnost pak činí 245 gramů. Samsung naopak vede ve voděodolnosti – OnePlus u své novinky žádnou nedeklaruje. OnePlus Open je tenčí než oba zmíněné telefony.

Hmotnost je 239 gramů, respektive 245 gramů. Proč je tomu tak? OnePlus Open se prodává ve dvou variantách. Černá, lehčí, má na zadní straně imitaci kůže. Zelená pak dostala skleněná záda, proto je nepatrně těžší. Volil jsem černou verzi, protože jsem si chtěl vyzkoušet zadní stranu s texturou. Neklouže a je příjemná do ruky, takže dobrá volba a navíc skvěle vypadá.

Zpracování

Zavřený OnePlus Open nemá mezeru mezi oběma polovinami, tak jak to dříve měly Samsungy. Zároveň když je telefon otevřený, ohyb v displeji není téměř vidět. Musíte si ho naklonit pod určitým úhlem, aby byl viditelný. Nechápu, proč Samsung a Google tohle stále neumí. OnePlus, respektive Oppo to zvládlo skvěle.

Dlouho jsem si „hinge“ v displeji Samsungů a pak Pixelu Fold omlouval tím, že tak to prostě je. Není to vada, ale vlastnost. OnePlus mi ukázalo, že šlo spíš o lenost obou výrobců, protože lze udělat telefon, na jehož vnitřním displeji tahle „vlastnost“ neruší při používání.

Displeje

Vnější stranu výrobce osadil 6,31″ obrazovkou s rozlišením 1116 × 2484 pixelů – tvoří ji Super Fluid LTPO 3.0 AMOLED displej s adaptivní obnovovací frekvencí 10–120 Hz a jasem 1400 nitů (v peaku až 2800 nitů). Displej nabízí přesné zobrazení barev, dokáže zobrazit kompletní barevné spektrum DCI-P3.

Po rozevření telefonu na uživatele vykoukne 7,82″ zobrazovač Flexi Fluid s poměrem stran 1,08:1, v podstatě se tedy jedná o čtverec. I v tomto případě výrobce použil AMOLED panel s adaptivní obnovovací frekvencí, která se tentokrát pohybuje mezi 1–120 Hz. Maximální jas je stejný jako v případě vnějšího zobrazovače, totožné jsou i jeho zobrazovací schopnosti. K dokonalosti tak chybí snad jen možnost ovládat displej stylusem.

Paramerty zcela srovnatelné, ne-li lepší než ty, kterými disponuje Samsung Fold 5. Hlavně ten vysoký jas je super věc. Třeba Pixel Fold má velmi dobrý vnitřní displej, ale je hodně lesklý a jas je čitelné nižší. Takže hlavně venku, když je jasno, není na něm nic vidět. To se s OnePlus Open nestane. Navíc vnitřní displej je krytý fólií, která se tolik neleskne a na vnější jsem si dal vlastní matnou fólii.

Hardwarové parametry OnePlus Open Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 153,4 × 143,1 × 5,8 - 5,9 mm (rozložený), 153,4 × 73,3 × 11,7 - 11,9 mm (složený), hmotnost: 239/245 g (dle barevné varianty), zvýšená odolnost: vodoodpudivý „povlak“ Displej, konektivita a baterie 7,82" + 6,31", LTPO AMOLED, rozlišení: 2268 × 2440 px, 1116 × 2484 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4805 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF, OIS, druhý: 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 70mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 20mm, 1/4", 0.7µm; cover kamera (32 Mpx, f/2.4, 22mm, 1/3.14", 0.7µm), 4K video Kompletní specifikace

Mozkem OnePlus Open je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, což je záruka vysokého výkonu a nízké spotřeby. Sílu dodávají i rychlé paměti typu LPDDR5X a UFS 4.0, přičemž telefon bude dodáván s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. RAM lze virtuálně rozšířit o 4, 8 nebo 12 GB, naopak úložiště je nerozšiřitelné.

Akumulátor v telefonu disponuje kapacitou 4805 mAh, podporováno je pouze nabíjení kabelem, a to výkonem až 67 wattů. Z 1 na 100 procent lze telefon dobít za pouhých 42 minut. OnePlus Open se dále pyšní stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a plnou bezdrátovou konektivitou zahrnující 5G, Wi-Fi 7/6E, Bluetooth 5.3, NFC, a dokonce i infraport. Třešničkou na dortu je pak posuvný přepínač profilů.

Open Canvas

Multitasking byl jeden z důvodů, proč jsem si tenhle telefon chtěl vyzkoušet a je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si ho nechal a používám ho vesele dál. OnePlus na to jde totiž trochu jinak než ostatní. Stejně jako v případě Pixelu Fold i Open umí dát dvě aplikace vedle sebe. Má na to připravené pěkné a intuitivní gesto. Stačí udělat swipe dvěma prsty od horní hrany směrem dolů a právě aktivní aplikace se posune do strany a uživatel si z plochy nebo menu aplikací vybere, kterou aplikaci chce spustit jako druhou.

To je jeden způsob. Dále si můžete ze spodního doku aplikací podržením prstu přetáhnout jednu ze čtyř oblíbených nebo ze tří naposledy spuštěných vedle aktuálně spuštěné aplikace. A pokud by ani to nestačilo, tak opět v doku máte ikonu pro otevření pop up menu všech aplikací a i tam si můžete vybrat, kterou chcete spustit jako druhou. Tím to ale nekončí. Stejně jako třeba Samsung Galaxy Z Fold, i Open umí spustit více než dvě aplikace naráz. A tady přichází jeho eso v rukávu.

Jsou k dispozici dva způsoby, jak si spustit tři aplikace naráz. Prvním jsou tři sloupce vedle sebe. Nejsou ale zmáčknuté vedle sebe do šířky displeje. Jedna z těch tří je totiž vždy jakoby mimo displej. Je tedy k dispozici více prostoru pro ty další dvě. A pokud chcete dělat něco s tou třetí, které je zhruba z poloviny mimo displej, stačí na ni ťuknout prstem, celý canvas se posune a naopak aplikace na druhém okraji se posune mimo displej, aby uvolnila místo té, kterou chcete používat.

Třetí a za mě ještě lepší možností jsou dvě aplikace vedle sebe na šířku displeje a třetí pod nimi. Funguje to stejně jak ve výše uvedeném modelu. Stačí na tu třetí, která je jakoby pod těmi dvěma ťuknout prstem, ty dvě vedle sebe se posunou nahoru mimo displej a třetí aplikace, která je na celu šířku displeje, se tak zaktivuje a posune do popředí.

Může to na jednu stranu vypadat jak gimmick, ale zvykl jsem si na tenhle způsob multitaskingu opravdu rychle a používám ho denně.

Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Troufnu si říci, že OnePlus Open má až neuvěřitelnou výdrž na jedno nabití. Nejvíce ho v mém případě vybíjí Teams a Zoom videohovory. I tak ale v mém případě bez problémů vydrží pracovní den a večer má kolem 40 % baterie. O víkendu nabíjím až v neděli večer nebo v pondělí ráno.

Přibalená nabíječka s výkonem 67W nabije telefon z nuly do 100 % za zhruba 42 minut. To je ale scénář, do kterého se nikdy nedostanu. Vetisnou mi stačí tak 10 až 15 minut a telefon je zpět na 80 %, což mi stačí, aby fungoval další den bez starosti o výdrž.

Jak už jsem psal výše, bál jsem se původně absence bezdrátového nabíjení. Byl jsem totiž zvyklý telefony nabíjet průběžně v autě, doma, v kanceláři. Prostě ho položíte na nějakou nabíječku a neřešíte to. Však to znáte. Problém je, že většina telefonů se takhle nabíjí celkem pomalu. S Open jsem si zvykl v případě potřeby na chvíli připojit pro OnePlus typický červený kabel a za chvíli mít zase téměř plnou baterii.

Obsah balení

Pokud vás, stejně jako mě, rozčiluje, že jiní výrobci na nás viditelně šetří a k telefonům za 30 a více tisíc korun nám přibalí sotva nabíjecí kabel, tak OnePlus se naštěstí stále drží starých dobrých zvyků.

V balení je mimo jiné i plastové pouzdro, které mě osobně velmi vyhovuje. Trochu nezvykle ale používám jen tu polovinu, která se dává na zadní část telefonu. Dále již zmiňovaná rychlá nabíječka a červený kabel. A navrch aršík OnePlus nálepek. Není to moc, ale je to rozhodně lepší než nic nebo jen kabel v ultra optimalizovaném balení, které šetří životní prostředí.

Je tu ještě pár drobností, které jsou u OnePlus zajímavé, ale pro mě nejsou tak důležité.

Fotoaparát

Dominantou zad je jednoznačně fotomodul. V případě OnePlus Open je tvořen rozměrným černým kruhem, který dává vzpomenout na legendární Lumii 1020 – oproti ní však modul obsahuje hned tři fotoaparáty:

48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7

48Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 114°, světelností f/2.2 a schopností ostřit už od 3,5 cm

64Mpx s 3× optickým přiblížením (až 120× digitálním) a světelností f/2.6

OnePlus se chlubí, že speciální snímač hlavního fotoaparátu (Sony LYTIA-T808) je vybavený dvouvrstvou tranzistorovou technologií, která díky přepracované architektuře pixelů slibuje lepší citlivost na světlo. Co se videa týče, to OnePlus Open umí zaznamenávat maximálně v rozlišení 4K při 60 fps.

Telefon obsahuje i dvě selfie kamerky – vnější má rozlišení 32 Mpx a světelnost f/2.4, vnitřní je pak 20megapixelová se světelností f/2.4. O ladění všech fotoaparátů a přidání speciálních fotografických funkcí se tradičně postarala legendární značka Hasselblad.

Z různých testů vychází, že sestava foťáků, na jejímž ladění se podílela znám firma Hasselblad fotí lépe než Samsung Fold 5 nebo Pixel Fold. Přiznám se, že Open na focení moc nepoužívám. Nosím u sebe ještě Pixel 8 Pro, který považuji za nejlepší fotomobil současnosti a fotím výhradně jím.

Ačkoliv tedy foťák OnePlus používám převážně na skenování dokumentů, tu a tam s ním něco vyfotím. Výsledky jsou opravdu nad očekávání dobré.

OnePlus komunita

Standardně je v telefonu aplikace pro spojení a komunitou majitelů telefonů OnePlus. Takové diskusní fórum. Potom přímé napojení na podporu pro zákazníky, obchod OnePlus a sekce věnovaná benefitům pro členy Red Cable klubu. Tím se stáváte automaticky když si koupíte nový OnePlus telefon. Přiznám se, že jsem nic z toho zatím nevyužil. Snad jen $30 slevu na nový telefon, což vzhledem k jeho pořizovací ceně není žádný zázrak. Raději hledám informace na Reddit a dále na internetu. Ale věřím, že kdo má tenhle komunitní přístup rád, tyhle aplikace přímo v telefonu ocení.

Závěr

Závěr je myslím jasný. OnePlus Open mě oproti původním předsudkům a očekáváním velmi příjemně překvapil. Z mého pohledu je to nejlepší smartphone loňského roku s ohebným displejem. Napravuje to, co Samsung a Google dělají špatně. Má své chyby, není jich málo, ale jsem ochotný je přehlížet, protože jako celek je to první telefon s ohebným displejem, který mi nepřijde jako polovičatý nebo nedodělaný. Je drahý, ale stojí za to.

Dodatek: Ještě se vrátím ke svému doplnění výše a navážu svými poznatky ze zhruba týdenní přestávky a používání Pixelu Fold. Ten mám od června loňského roku a protože mám pro Pixely obecně slabost, nechal jsem si ho. Nicméně fakt, že jsem ho musel používat jako hlavní telefon mi opět ukázal, proč jsem ho v létě dal stranou. I přes všechny výhody a Pixel exkluzivní funkce a moje subjektivní pocity prostě působí nedodělaně. Pominu hardware a fakt, že je těžký a otevřený zbytečně moc široký.

Software je tak nějak někde na půl cesty, kde by podle mě měl být. Přijde mi, že jen dvě aplikace vedle sebe jsou málo. Ale hlavně jak Samsung, tak obzvlášť OnePlus, přidávají několik drobností navrch, které z jejich zařízení dělají v oblasti multitaskingu ucelenější zkušenost. Pixel působí spíše jako jen velký telefon. Po pár dnech jsem tedy objednal nový OnePlus Open a až dořeším tu škodnou událost, jeden prodám a pravděpodobně pošlu do světa i Pixel Fold a budu čekat na další generaci. Doufaje, že Google opraví stávající nedostatky.