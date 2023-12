Marek Hajn: TOP 3 technologické trendy roku 2023

Konec roku je tady, pojďme rekapitulovat

Který telefon je v mých očích letos ten nej?

A proč jsem vypíchnul zrovna FireFlies.ai a Threads jako top služby?

Nebudu tu lamentovat nad tím, že čas utíká jako voda. Byť to tak je. Místo toho se společně podíváme na to, co mě v roce 2023 v oblasti technologií a služeb nejvíce zaujalo. Zde jsou moje TOP 3 produkty a služby, které se v letošním roce nějak dotkly mého života.

Rok 2023 byl pro mě nabitý ve všech možných ohledech. Pokud ale zůstanu jen ve světě technologií, začal novým Samsungem Galaxy S23 Ultra, který jsem spokojeně používal několik měsíců. Následně přišel Google Pixel 7a, potom Pixel Fold. Skládací Samsungy Z Fold 5 a Z Flip 5. Microsoft Surface Pro 9, vylepšený Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a notebook Galaxy Book 3 Pro 360. Ultrahuman Ring, se kterým jsem nebyl moc spokojený. Chytré brýle Ray Ban Meta. No a nakonec iPhone 15 Pro, Apple Watch Ultra 2, Google Pixel 8 a 8 Pro, OnePlus Open a nový prsten Oura. Bylo toho opravdu hodně a určitě jsem na něco zapomněl. Ve světě služeb a aplikací se toho událo ještě více a v podstatě celému rok vládne hlavně AI. TOP 3 je pro mě upřímně málo, protože letošek byl ve světě technologií nabitý skvělými novinkami. Nicméně kdybych měl vybrat jen tři věci, které pro mě byly a jsou v roce 2023 top, byly by to následující.

OnePlus Open

Telefony s ohebným displejem používám již delší dobu. A model, který se z velikosti běžného telefonu rozloží do malého tabletu, se v posledních letech stal mým hlavním zařízením. Tomuto segmentu bezkonkurenčně vládne Samsung se svou řadou Galaxy Z Fold. Ty používám poslední roky, celkem spokojeně, ale taky protože jsem neměl moc na výběr. V USA se totiž oficiálně prodával právě jen Samsung Fold. Ve všech generacích, ale bez jakékoliv konkurence. Teprve letos se situace změnila. Na trh přišel nejprve Google Pixel Fold a následně OnePlus Open.

Ne, že by Samsung Fold byl špatný. Naopak. Ale jeho rozměry nejsou ideální. Vysoký a úzký vnější displej jsem nikdy neměl moc rád a používal jsem ho vážně jen jako nouzovku. Telefon byl při mém používání tři čtvrtiny času otevřený. Když jsem poprvé viděl Google Pixel Fold, který je nižší a širší, řekl jsem si, že tohle bude ono. Skoro. Pixel Fold je skvělý. Nechal jsem si ho, protože jsem si ho vážně oblíbil. Ale software za OneUI těžce zaostává v oblasti multitaskingu, takže jsem se nakonec vrátil k Foldu 5.

Jen do doby než se objevil OnePlus Open. Rozměry je přesně mezi Samsungem a Pixelem. Zavřený je velký a těžký zhruba jako běžný telefon. Otevřený je tenký, lehký a není tak vysoký jako Samsung a tak široký jako Pixel. Co ho ale staví na piedestal je Open Canvas. Tak OnePlus nazval svůj multitasking. Můžete mít vedle sebe ne dvě aplikace, ale rovnou tři. Nejsou to tři úzké sloupce smrsknuté na šířku displeje. Jedna z aplikací je vždy jakoby mimo displej a ťuknutím na ni si ji posunete do popředí. Ještě zajímavější variantou jsou dvě aplikace vedle sebe a třetí pod nimi. A navrch mohu mít čtvrtou v plovoucím okně. Zvykl jsem si na tuhle formu multitaskingu velmi rychle a jsem hodně zvědavý, s čím příští rok přijdou Samsung a Google.

Když k tomu přidám, že oba displeje jsou super jemné s vysokým jasem, baterie má opravdu dlouhou výdrž a foťák je srovnatelný s tím v Pixelu Fold, mám tu v ruce nejlepší zařízení letošního roku, které mi naprosto skvěle nahradilo Samsung Galaxy Fold 5. Stylus? Nechybí mi. Stejně tak bezdrátové nabíjení. Zvykl jsem si nabíjet přibalenou nabíječkou, která mi kdykoliv během dne baterii telefonu vrátí na 80 nebo 100 % za méně než 25 minut. I přes drobné mouchy je OnePlus Open moje TOP zařízení roku 2023.

FireFlies.ai

ChatGPT, Bard, Bing AI a spousta dalších. AI je všude kolem nás. I já jsem se letos do těchto vod ponořil, jak profesně, tak soukromě. Nicméně jedna služba či aplikace pro mě vyčnívá nad ostatními. Objevil jsem ji teprve nedávno, ale rychle zaujala pevné místo v mém každodenní pracovním workflow.

Jsem typ člověka, který dává osobním schůzkám přednost před těmi virtuálními. Nicméně vzhledem k tomu, že ne vždy je možné potkat se osobně, z různých důvodů, mám každý týden hodně virtuálních schůzek skrz Teams, Zoom nebo Google Meet. Zároveň mám ve zvyku se během schůzky plně soustředit a poznámky si většinou dělám až následně. A přesně v tomto bodě přichází FireFlies.ai na scénu.

Je to další účastník virtuálních schůzek. Nahrává a následně analyzuje a výsledkem je jak přepis schůzky, tak i její shrnutí a návrh dalších kroků a úkolů. Služba funguje ve více jazycích. Mně stačí angličtina a čeština. Byť je svázaná a mým konkrétním Google účtem, mohu ji přizvat na téměř jakýkoli virtuální meeting. Což je pro mě výhoda, protože pracovně používám více Google a Microsoft účtů.

Už ani nespočítám, kolik mi FireFlies.ai za poslední týdny ušetřilo času a starostí, že jsem na něco zapomněl. Každou virtuální schůzku mám zapsanou a zpracovanou. Tohle je přesně ten pomocník, na kterého jsem roky čekal

Threads

Dodnes si přesně pamatuji, kdy a jak jsem začal používat Twitter. Je to už hodně let a na začátku jsem psal svoje tweety v angličtině, protože jsem neměl žádné české followers. No, neměl jsem vlastně žádné :-)

Během let jsem si vybudoval menší skupinu followers, našel jsem na Twitteru známé a hlavně dlouholeté kamarády. Užili jsem si skrz Twitter spoustu zábavy. Jak ale na tuhle sociální síť postupně přicházelo více a více lidí, ztratila svoje kouzlo. Postupně se z ní i pro mě stálo toxické místo, které mi více bralo než dávalo. Korunu tomu nasadil Elon Musk. Nejen svým chováním, ale svými naprosto nepochopitelnými kroky a změnami. Byl jsem na Twitteru čím dál tím méně, až jsem ho letos přestal používat úplně. Účet tam stále mám, ale nepoužívám ho. Pokud byste mě tam hledali a chtěli se se mnou spojit, nepochodíte. Když se na svoje působení na Twitteru podívám zpětně, hodně mě to mrzí, ale takový je život.

A pak se v polovině roku objevila nová sociální síť Threads. V Evropě je novinka dostupná jen několik málo týdnů. V USA a dalších zemích několik měsíců. Nebyl jsem jeden z prvních, ale jsem tam od prvních dnů po spuštění.

A proč řadím Threads mezi svoje TOP 3 věci letošního roku? Protože mě baví a protože se tam cítím jako na Twitteru před lety. Timeline mám plnou threads o technologiích, pěkných fotek a vůbec je tam tak nějak klid a pohoda. Žádná politika, hejty a podobně. Co bude dál? Těžko říct a je to vlastně jedno. Je možné, že Threads zažije podobný vývoj jako Twitter. A třeba taky ne. Uvidíme během následujících měsíců a let. Já mám rozhodně v plánu být u toho.