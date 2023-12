Vyzkoušeli jsme Ultrahuman Ring Air: opravdu lepší než Oura?

Má zkušenost s prstenem Ultrahuman Ring Air ukázala, že ne všechny nositelnosti fungují tak, jak je výrobci prezentují

Na tento prsten jsem se opravdu těšil, o to větší nakonec mé zklamání bylo

Když jsem nad tímhle článkem přemýšlel, napadla mě myšlenka, co by na všechny ty nesmysly, které na sobě mám mám pověšené nebo přilepené, řekla moje prababička. Byla to moudrá žena a předpokládám, že by řekla něco ve stylu, že jsme přežili tisíce let a nic z toho jsme nepotřebovali. Více či méně by měla pravdu, ale my zase víme, že každý nový gadget, se kterým si můžeme hrát, se počítá.

Trocha historie

Segment nositelných zařízení sleduji již delší dobu. Začalo to před mnoha lety s náramkem Jawbone UP. Následně Fitbit a jeho Flex a Charge. Byť uměly jen počítat kroky a ještě ne moc přesně, tím to všechno začalo.

Jakmile se na trhu objevila první generace Apple Watch, neváhal jsem ani minutu. Vedle nich jsem vyzkoušel další chytré hodinky různých výrobců a nakonec zakotvil u Garminu coby mé hlavní nositelnosti. Vedle Garmin hodinek mám stále Apple Watch, aktuálně Ultra druhé generace a poslední týdny porovnávám data, která poskytují.

Před lety jsem přidal i chytrý tlakoměr Qardio, OneDrop pro měření cukru v krvi (píchnutím do prstu). Pak prsten Oura třetí generace, který nosím dva roky a dva týdny zpět jsem si do ruky píchnul Freestyle Libre 2 pro kontinuální měření cukru v krvi.

Experimentoval jsem s dalšími více či méně známými zařízeními, ale výše uvedené je moje stávající sestava. A málem bych zapomněl na chytré váhy. Ty jsou kapitola sama pro sebe a najít tu, která by opravdu vyhovovala, není úplně jednoduché.

Pokud bych měl vypíchnout jedno nejdivnější zařízení, byl by to asi chytrý metr (respektive centimetr) pro měření tělesného obvodu. Proč by tahle věc měla být chytrá a proč by neměl stačit klasický krejčovský metr, aby si člověk změřil obvod pupku nebo bicepsu, mi stále uniká. Nic z toho nepotřebuji. To by prabába měla pravdu. Ale mám tu možnost tato zařízení zkoušet a protože mám rád data a rád sleduji trendy, dává mi to všechno smysl a hlavně mě to baví.

Veškerý tento hardware jde ruku v ruce s doplňujícími aplikacemi a celé se to dá jako ekosystém provázat. Více či méně. Spíše méně, protože neexistuje jedna centrální aplikace, do které by se dala nahrát data ze všech zařízení, ze všech aplikací a která by data analyzovala a kromě trendů poskytla i nějaká doporučení. To na trhu prostě chybí. Ani Zdraví od Apple tuhle funkci neplní.

Nový prsten na scéně

Dlouhým úvodem se tak dostávám k prstenu Ultrahuman Ring Air. Pokud nesledujete segment nositelné elektroniky a chytrých prstenů, tak vám pravděpodobně tenhle kus úplně unikl. Není na tom nic špatně, protože je to zatím zmatek. Před pár lety na trh přišla finská Oura, která má dnes na trhu prsten třetí generace a ten se nebojím označit za spolehlivý.

Za poslední dva roky se objevil poměrně velký počet dalších firem, které nabízí chytrý prsten, nebo to aspoň tvrdí. Vyznat se v tom množství a udělat si přehled, co má smysl a co ne, není vůbec jednoduché. Osobně si myslím, že tenhle segment zatím není pro širokou veřejnost, ale jen pro nadšence.

Indická firma Ultrahuman se objevila na scéně před pár lety, a to jen s aplikací na sledování a analýzu toho, co jíte. Povedlo se jim získat peníze od investorů a prsten přidali formou akvizice jiného startupu. Sleduji je již delší dobu a před pár týdny jsem došel k závěru, že je čas jejich prsten vyzkoušet. Chtěl jsem pak navázat i jejich zařízením a aplikací pro měření cukru v krvi, ale to není v USA zatím oficiálně dostupné, takže jsem to vyřešil jinak. Mimochodem, prsten Ultrahuman Ring Air lze z oficiálních stránek objednat i do České republiky, nicméně k výsledné ceně je nutné připočítat ještě clo a DPH, což tento gagdet celkem prodraží (počítejte zhruba s 9 až 10 tisíci Kč).

Z diskuzí na Reddit a od pár kamarádů jsem věděl, že Ring Air je při stejné velikosti o něco větší než Oura, takže jsem koupil prsten o číslo menší. Objednal jsem z Amazonu, do dvou dnů byl doma (tady se hodí poznamenat, že již několik let žiji v USA).

První lehké zklamání, byť ne moc podstatné, bylo samotné. Asi jsem od jiných výrobců a zařízení rozmazlený, ale tohle působilo až zbytečně moc levně. Jasný, je to jen krabička, kterou člověk stejně dříve či později vyhodí. Zároveň je to první dojem a první zkušenost s novým zařízením, za které jste dali ne úplně málo peněz, a tak by to mělo nějak vypadat. Levný bílý karton. Zbytečně velká krabice na to, že v ní byl jen prsten a nabíječka. Nevím, jestli se snažili docílit toho, jak svá zařízení balí Apple, ale rozhodně se jim to nepovedlo.

Samotný prsten je vyrobený z titanu a veškerá elektronika a diody na vnitřní straně jsou kryté průhledným plastem. Nebudu hodnotit a srovnávat s Ourou, jak ten vnitřek vypadá nebo nevypadá úhledně. To už bych remcal asi zbytečně moc.

Zvolil jsem matně černý prsten. Ouru mám v lesklé černé a za tu dobu, co prsten nosím, je poškrábaný až hrůza. Říkal jsem si tedy, že matná černá by mohla být lepší volba. Bohužel prsten působil, nebo působí až moc levným dojmem. Lesklý by asi vypadal lépe. A první škrábance se na něm objevily už po pár dnech, ale tomu se člověk bohužel nevyhne.

Než přejdu k tomu, co mi na prstenu vadilo a proč jsem ho nakonec vrátil, pojďme se podívat na to, co na něm bylo pozitivní.

Aplikace

Kdybych měl srovnat Oura a Ultrahuman, napsal bych, že Oura je zaměřená na lidi a Ultrahuman na geeky. Jejich aplikace je pěkně udělaná a doslova narvaná daty, trendy, přehledy, detailními vysvětleními. Tohle se fakt povedlo a jestli mě něco fakt bavilo, tak si ráno otevřít aplikaci a projít si detailní pohled na spánek a z něj vycházející doporučení.

Měření tělesné teploty

Teplotu vám dnes změří kde co, ale žádné zařízení vám neukáže vaši tělesnou teplotu. Většinou se během nějaké doby měří teplota, který se pak používá jako základ pro další měření a aplikace vám ukazují odchylky od vaší základní teploty a z ní se snaží něco vyvodit. Dělá to Oura, Garmin, Apple Watch také. Ale až Ultrahuman nabízí konkrétnější údaje a hlavně vysvětlení, co odchylky od vaší běžné teploty znamenají.

Měření cukru v krvi

To by se mi asi líbilo. Respektive z toho, co jsem viděl u pár kamarádů, kteří Ring Air a k němu M1 měli nebo mají, by se mi to určitě líbilo. Ultrahuman vám prodá Freestyle Libre 2, který si píchnete do ruky. Po dobu 2 týdnů vám měří cukr v krvi a z naměřených hodnot, plus dalších vámi zadaných údajů, plus z dat, která sbírá prsten, velmi pěkně a přehledně vysvětluje, co a jak má vliv na hladinu cukru v krvi a doporučuje, co a jak byste měli dělat.

Co se nepovedlo?

Tohle všechno by bylo pěkné, kdyby to opravdu fungovalo. Respektive kdyby prsten a k němu přidružená aplikace dokázaly měřit přesněji a dokázaly si vzít další data z jiných zdrojů. Měly by tak přesnější obrázek a z něj by pak mohly nabídnout přesnější trendy a doporučení. Ale bohužel tak daleko Ultrahuman očividně není.

Další nadšení a hned vzápětí první velké zklamání přišlo, když jsem zjistil, že Ultrahuman lze propojit s Garmin Connect aplikací. Garmin používám jako chytré hodinky a na běhání a další aktivity. Nosím je 24/7, kromě nabíjení jednou za zhruba 10 dnů. Garmin sbírá velmi detailní data o fyzické aktivitě a ta umí poslat dál. Kdyby si Ultrahuman uměl tato data vzít a pracovat s nimi, byla by to výhra. Bohužel neumí. Jediné, co si z Garmin Connect vzal, byla doba aktivity. Tu pak doplnil o srdeční tepovku, kterou si prsten v té době změřil sám. Problém je, že tohle prostě nefunguje.

Běhám s hrudním pásem Garmin HRM Pro. Rozdíl v tom, co mi naměřil hrudní pás a prsten Ring Air byl kolem 30 %. Takže úplně mimo. To samé jsem vysledoval u Apple Watch. A tady nastává první komplikace. Pokud žijete aspoň trochu aktivní život, prsten o tom neví. Nemá data o tom, že jste byli běhat, plavat, cvičit, na kole a podobně. A i když tato data máte změřená pomocí jiného zařízení, neumí si je vzít.

Napsal jsem tedy na podporu, popsal jim tento svůj problém a jejich odpověď byla ve stylu, že o tom ví, pracují na lepší integraci, ale i tak prsten bude hlavním zdrojem dat. Tedy i když si Ultrahuman aplikace dokáže vzít více dat z jiných zdrojů, srdeční tep stále bude brán z prstenu. Budiž, proč ne.

Vyzkoušel jsem si tedy pomocí prstenu změřit další aktivity. Tato funkce je zatím v beta verzi, ale je dostupná, takže proč ji nedat šanci. Výsledek byl bohužel stejný. I když jsem před běháním zapnul aktivitu v aplikaci Ultrahuman, to co prsten naměřil, bylo úplně mimo oproti Garmin a Apple Watch. Jak srdeční tep, tak i počet kroků a spálené kalorie. Upřímně, kdybych během 10 km běhu opravdu spálil jen 56 kcal, tak se na takovou aktivitu mohu rovnou vykašlat :-)

Napadlo mě, že prsten měří špatně, protože je to moje chyba. Zkusil jsem s ním běhat na čtyřech různých prstech. Na volno i v rukavicích, protože už začíná být zima. Nemělo to žádný vliv. Data byla pořád mimo. Mohl jsem mít vadný kus i to se může stát. Nicméně po tom, co jsem si svoji zkušenost porovnal s dalšími uživateli, došel jsem k tomu, že v tom nejsem sám. Znovu jsem tedy napsal na podporu, popsal jim svůj problém a dozvěděl jsem se, že o problému ví a řeší ho, a že během následujících týdnů přijde update, který problém vyřeší.

Když se na to podívám zpětně, tak mi dochází, že tohle mi podpora Ultrahuman odpověděla na cokoliv, s čím jsem se na ně obrátil.

Vráceno. A co dál?

Když to shrnu. Měl jsem na ruce prsten, který dokázal změřit srdeční tep, HRV, okysličení krve, dechovou frekvenci a spočítat kroky. Z toho odvodit míru stresu, potřebu odpočinku, detekovat spánek a určit fáze spánku. Na papíře to vypadá super.

Nicméně když dojdete k tomu, že prsten pravděpodobně neumí správně změřit srdeční tep, ani spočítat kroky, začíná vyskakovat otázka, jak je to tedy s měřením a odvozováním všeho ostatního. A do jaké míry se tedy tomu, co vám aplikace Ultrahuman ukazuje a doporučuje, dá věřit a řídit se tím. Podle mě nedá. Takže jsem došel k tomu, že nemám zájem být něčí pokusný králík a prsten jsem vrátil.

Možná vás ještě napadá co Oura. Oura umí to, co Ultrahuman neumí. Umí si vzít data o fyzické aktivitě z jiných zdrojů. Ta zohlednit v rámci svého skóre denní aktivity a také v souvislosti se spánkem a potřebou regenerace. Tedy to, co Ultrahuman zatím neumí, byť by to měl být úplný základ.

Poslední třešničkou na dortu, byť lehce shnilou, je fakt, že Ultrahuman prsten by měl vydržet nabitý 4 dny. Realita se blíží spíše k hranici 48 hodin, což je v důsledku dost otravné.

Co bude dál? Nejspíš nic. Budu Ultrahuman sledovat dál. Dost pochybuji o tom, že mu ještě někdy dám šanci. Nechci říkat definitivní ne, ale tahle zkušenost byla dost velkým zklamáním na to, abych nad touhle indickou firmou mávnul rukou a šel dál. A vzhledem k tomu, že Oura na Ultrahuman podala žalobu pro porušení patentových práv, kdo ví co s Ultrahuman nakonec bude.