Recenze Xiaomi Mix Flip: solidní skládačka se sebevědomou cenou

Xiaomi Mix Flip je první ohebné véčko čínského giganta

Zaujmout chce především velkým vnějším displejem, odladěným softwarem či rychlým nabíjením

Za cenu 31 990 korun to nicméně bude mít oproti zavedené konkurenci velmi obtížné

Čínská společnost Xiaomi se za léta své existence zvládla úspěšně etablovat na nejednom trhu, ať už jde o chytré telefony či třeba chytrou domácnost. V poslední době se ale snaží upevnit svou pozici i v segmentech, kde prozatím nemá příliš mnoho želízek v ohni. Jedním z příkladů je třeba nový elektromobil SU7. Kde ale momentálně Xiaomi jen tak opatrně našlapuje, je také trh s ohebnými telefony, kde sice má už čtvrtou generaci Mix Fold 4, avšak mezi mnohem populárnějšími a cenově dostupnými véčky jim zástupce prozatím chyběl.

To nyní mění Xiaomi Mix Flip – skládačka, která půjde přímo proti oblíbenému Samsungu Galaxy Z Flip 6 a pokusí se přesvědčit běžné spotřebitele, že tento segment není dominantou jihokorejského výrobce. Ačkoli na to jde čínský gigant poměrně dobře, v několika klíčových momentech novince podráží nohy. Je Xiaomi Mix Flip důstojným konkurentem v oblasti ohebných véček? Nejen to se dozvíte v dnešní recenzi.

Design a zpracování

Na první pohled se Xiaomi Mix Flip nikterak neliší od většiny své konkurence. Jedná se o standardní ohebné véčko, jehož podoba se za posledních několik let poměrně ustálila, a pokud jste již nějaký smartphone z tohoto segmentu viděli, na zadek se z něj nejspíše neposadíte. Hliníkové hrany a skleněná záda bohužel nemají onen punc prémiového zařízení, jako ho zvládne vyvolat nejeden konkurent, což vzhledem k ceně není příliš dobré znamení. Výrazným prvkem je až vnější displej, který zabírá celou jednu vnější polovinu zařízení a plynule obtéká okolo dvojice fotoaparátů. O tom ale až později.

Nejprve k samotnému kloubu. Ten je v některých částech poměrně tuhý, v jiných zase vcelku volný, přičemž manipulace se zařízením během otevírání a zavírání ve mně nevyvolávala nejlepší pocit. Pří plném zavření a plném otevření kloub držel spolehlivě, avšak pokud chcete smartphone otevřít jen napůl, se zlou se potážete – váha hodní poloviny telefon převáží a neudrží ve vybrané poloze. S tímto si Xiaomi mohlo dát přeci jen více práce.

Plastová ochrana okolo rámu displeje, která nejen ochraňuje displej, ale také brání pronikání nečistot ke kloubu, působí trochu lacině, nicméně svou práci odvede. Díky této zábraně se daří Mix Flip zcela zavřít tak, aby ve vnitřní části nevznikala mezera. Pokud patříte mezi uživatele, kteří jsou velkými odpůrci rýhy na displeji v části zlomu, musím vás zklamat – rýha je viditelná i zde a také ji nahmatáte prstem. Ani Xiaomi se tedy nepodařilo vyřešit tento problém. Během testování jsem si na tento fakt sice zvykl, ovšem ne každý je toto ochoten akceptovat. Nechybí ani obligátní krycí fólie, která sice není tak viditelná jako třeba u první generace Flipu od Samsungu, přesto při prvotním spuštění Xiaomi varuje, ať ji nesundáváte.

Co musím pochválit, je pocitová vyváženost. Ani jedna z polovin zařízení mi nepřišla, že by byla výrazně těžší, než ta druhá. To alespoň trochu zpříjemňovalo manipulaci. Ergonomie Xiaomi Mix Flip je oproti ostatním skládačkám srovnatelná či mírně horší, a pokud máte nemotorné ruce, určitě se vám s ní nebude zacházet dobře – povrch zařízení je vcelku kluzký, a i když jsem telefon držel v ruce pevně, měl jsem přesto strach, že mi každou chvíli vyklouzne. Otevírání jednou rukou je velmi obtížné, zavírání naproti tomu až takový problém není.

Co v dnešní době potěší, je obsah prodejního balení. Kromě samotného smartphonu, jehož rozměry jsou 167,5 × 74 × 7,6 milimetrů v otevřeném stavu, 74 × 74 × 16 milimetrů v zavřeném stavu a hmotnost 190 gramů, se v něm nachází i 67W rychlá nabíječka, kabel USB-C na USB-A a také ochranné pouzdro. To se skládá ze dvou částí a je z plastu. Zatímco s ochranou spodní části nemám větší problém, ochrana displeje je poměrně tenká a v jedné části příliš dobře na smartphonu nedrží. Na českém trhu je Xiaomi Mix Flip dostupný jak v konzervativní černé barvě, tak v námi testované fialové, která je poměrně světlá a více se blíží růžové, což potěší spíše dámy.

Displej a hardwarová výbava

Začít nemůžeme ničím jiným než displeji. Ten vnitřní je 6,86″ LTPO AMOLED s rozlišením 1224 × 2912 pixelů (jemnost 460 ppi) a nechybí mu podpora Dolby Vision, HDR10+, 120Hz obnovovací frekvence či maximální jas 3000 nitů. V praxi nelze panelu takřka nic vytknout, má dobře vyladěné barvy, je jasný i na denním světle a má příkladné pozorovací úhly. Vnější AMOLED panel má naproti tomu rovné 4″, rozlišení 1392 × 1208 pixelů (jemnost 460 ppi), obnovovací frekvenci 120 Hz, podporu pro Dolby Vision a HDR10+, ochranou Xiaomi Shield Glass a maximální jas 3000 nitů. Ani v tomto případě nemám zásadnějších výtek, snad jen, že díky své velikosti je vnější displej bez přehánění magnetem na otisky prstů.

Uvnitř zařízení tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který doprovází grafika Adreno 750, 12 GB RAM a 512 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty. V benchmarku AnTuTu získal smartphone úctyhodných 1 873 141 bodů, tudíž jsou zbytečné pochyby, že by si s nějakým úkolem neporadil, což se mi potvrdilo i v praxi. U takto výkonného čipsetu by teoreticky mohlo být problémem jeho zahřívání, nicméně i při vyšší zátěži si telefon poradil s odváděním odpadního tepla dobře – procesor je totiž v hodní části, tudíž teplo se odvádí hlavně přes vnější displej. Xiaomi zde nasadilo 3D chladicí systém s celkovou plochou 3500 mm².

Hardwarové parametry Xiaomi Mix Flip Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: xxx × 74,02 × 7,8 mm (rozevřený), xxx × 74,02 × 15,99 mm (zavřený), hmotnost: 192 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,86" + 4,01", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1224 × 2912 px, 1392 × 1209 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4780 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Leica Light Fusion 800, f/1.7, 23 mm, OIS, 1/1,55", 2 µm, druhý: 50 Mpx, Leica, teleobjektiv, f/2.0, 47 mm, 2× optický & 4× hybridní zoom, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video Cena: 31 990 Kč Kompletní specifikace

Ostatní výbava zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 s podporou aptX Adaptive či LHDC, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, infračervený port, USB-C, stereo reproduktory či čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Novinka disponuje pouze základním stupněm krytí vůči stříkající vodě (IPX4), Samsung je v tomto ohledu s modelem Z Flip 6 mnohem dále. Pokud jde o stereo reproduktory, ty hrají poměrně hlasitě, jsou věrné a na danou kategorii lehce nadprůměrné. Čtečka otisků prstů je spolehlivá a při jejím používání jsem s ní neměl jediný problém.

Baterie a výdrž

Baterie dostala v případě Xiaomi Mix Flip kapacitu 4780 mAh a k ruce jí je rychlé 67W drátové nabíjení. Hned na začátek musím říci, že je škoda, že Xiaomi nezvládlo vměstnat do těla cívku pro bezdrátové nabíjení. Alespoň to rychlé nabíjení potěší, neboť baterie rozhodně není rekordmanem ve výdrži, byť na ohebné telefony dosahuje vcelku dobrých hodnot.

Pří běžném používání jste s Xiaomi Mix Flip schopni bez větších potíží přežít pracovní den, avšak pokud budete telefon používat na plno, do večera vám nejspíše nevydrží. Pokud se ovšem uskromníte nejen v používání, ale také v nastavení, večer vám ještě pár procent k dobru zbyde. Akumulátor Xiaomi Surge Battery, který se díky příměsi 6 procent křemíku pyšní vysokou energetickou hustotou 780 Wh/l, hlídají čipy Surge G1 a R1. Díky nim si baterie má udržet 80 procent své kapacity i po 1600 nabíjecích cyklech

Naměřená rychlost nabíjení 67W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 13 minut 23 minut 41 minut 55 minut

Pokud jde o nabíjení, tady Xiaomi s nasazením 67W výkonu nešláplo vedle. Z 0 na 100 procent se telefon nabije za příjemných 55 minut, přičemž také potěší, že na 50 procent se dostanete za sympatických 23 minut. Nabíjet bohužel budete muset častěji, pakliže se tedy nebudete chtít omezovat při používání telefonu, nebo pokud dokonce budete chtít hrát nějaké ty hry či natáčet delší videa.

Operační systém

U operačního systému asi nebude žádným překvapením, že Xiaomi spoléhá na ověřený Android 14 s nadstavbou HyperOS 1.0.2.0. Pokud smartphony od Xiaomi používáte delší dobu, budete tady jako ryba ve vodě. Nechybí široké možnosti přizpůsobení uživatelského prostředí, vlastní obchod s aplikacemi, rychlé a plynulé animace, ani hromada zbytečných předinstalovaných aplikací. Zkrátka klasické prostředí od Xiaomi, jen jinak nazvané, byť inspiraci systémem iOS čínská firma jen tak nezapře – například v rozdělení horní lišty na notifikace a přepínače, nebo na některých animacích až nápadně odkazujících na dynamický ostrov.

Samozřejmostí je v tomto případě také podpora umělé inteligence Gemini od Googlu. Kromě toho umělou inteligenci využívá Xiaomi také v případě fotoaparátů, nicméně rozhodně se v tomto ohledu nemůže měřit s konkurencí od Samsungu, která na to jde přeci jen trochu komplexněji. Xiaomi se kromě Gemini spoléhá ještě na vylepšení videí, co se týče rozlišení, snímkové frekvence nebo HDR. Ve fotografování poté AI vylepšuje portrétní snímky, přidává účinnější stabilizaci nebo vytváří náhledy na vnějším displeji v reálném čase.

Co zamrzí, je občasná nedotaženost softwaru v několika drobnostech, jako je problikávání části vnějšího displeje pod fotoaparáty, která ukazuje několik malých widgetů nezávisle na tom, co máte zrovna na displeji otevřeno. Ani příležitostné chyby v překladu, či spíše překlepy, úplně dobrou vizitku nedělají, ale rozhodně se nejedná o nic zásadního.

Zatímco systém v případě vnitřního displeje příliš dopodrobna rozebírat nepotřebuje, neboť se nikterak zásadně neliší od standardního chytrého telefonu (až na detaily jako je rozdělení aplikace fotoaparátu při otevření do L, ale to příliš nestojí za zmínku), vnější displej si pozornost zaslouží. Ve výchozím stavu můžete využít například volání, fotoaparát, počasí, hudební přehrávač, kalkulačku, budíky či stopky, diktafon, internetový prohlížeč, mapy, YouTube a zprávy.

Aplikace, které jsou s vnějším displejem kompatibilní, využívají šikovný trik, jak se vyhnout zobrazení prvků v místech, kde se nachází fotoaparáty – virtuálně se zde vytvoří předěl a danou aplikaci můžete používat ve větší části displeje. V segmentu pod fotoaparáty se poté nachází několik widgetů, jako počasí, hodiny či rychlé spuštění aplikací. Velké možnosti přizpůsobení nečekejte, nicméně zásadní věci, jako je odpověď na notifikaci, vytočení hovoru, rychlé vyhledání informace na internetu nebo navigování v mapách, zvládá vnější displej dobře.

Fotoaparát a záznam videa

Pokud jde o fotoaparáty, má Xiaomi Mix Flip k dispozici tuto trojici, kterou znovu pro čínskou firmu vyladila německá legenda Leica:

Hlavní 50Mpx snímač OmniVision OVX8000 s clonou f/1.7, velikostí snímače 1/1,55″, velikostí pixelů 1 µm, PDAF a optickou stabilizací obrazu

Teleobjektiv se snímačem OmniVision OV60A s rozlišením 50 Mpx, clonou f/2.0, PDAF a 2× optickým přiblížením

Selfie kamera s rozlišením 32 Mpx a clonou f/2.0

Na papíře se nejedná o žádná ořezávátka, na druhou stranu vám parametry poměrně jasně naznačí, že nepůjde o vyloženě špičkový fotomobil. A to se ostatně potvrdilo také při mém testování – hlavní fotoaparát je poměrně obstojný a především za dobrých světelných podmínek se jistě neztratí, teleobjektiv je na tom už ale o něco hůře. Pár slov ještě ke spolupráci s Leicou. Ta pro Xiaomi především dodala čočky Summilux a vyladila software, přičemž nabízí uživatelům dva styly fotografií, konkrétně Vibrant a Authentic. Jak jste si jistě odvodili, jeden z nich je barevně věrnější a nabízí lehkou vinětaci, zatímco ten druhý je sytější.

Hlavní fotoaparát v dobrých světelných podmínkách odvádí velmi dobrou práci. Barvy jsou příjemně vyladěné, byť i v režimu Authentic jsou na můj vkus trochu sytější, dynamický rozsah je velmi příjemný a nemá tendenci scénu příliš přesvětlovat, vyvážení bílé víceméně odpovídá realitě, fotografiím nechybí detaily a ani co se týče ostrosti nemám větší výtky. S fotoaparáty telefonů v podobné cenové kategorii, avšak klasické konstrukce se sice srovnávat nemůže, přesto vás výsledky rozhodně neurazí.

Teleobjektiv je na tom o něco hůře. Má mnohem větší tendenci scénu přisvětlovat, s ostrostí to už není tak slavné, detailů také trochu ubylo a nepomáhá ani možnost využít 4× digitální zoom, který v mnoha případech odhalí limity snímače. Přes viditelné rozdíly mezi hlavním snímačem a teleobjektivem se nebojím říct, že výsledky jsou více než použitelné a rozhodně se na něj můžete spolehnout.

Za zhoršených světelných podmínek už to ale taková sláva není a dovolím si říci, že Xiaomi Mix Flip fotí v noci podprůměrně. Hlavní fotoaparát má problémy s protisvětlem, často si neporadí s více světelnými zdroji o různé teplotě, má problémy s ostřením, detaily splývají a v řadě případů je problém i se zaostřením. Pokud máte dobře osvětlenou scénu, jsou snímky průměrné, avšak jakmile už nemáte k dispozici dostatek světla, je výsledek fotoaparátu loterie.

Jinak tomu není ani v případě teleobjektivu, který se v nočním režimu ani nespustí a namísto toho vám telefon nabídne 2× digitální výřez hlavního snímače. Pokud vyloženě nemusíte, doporučuji přiblížení v nočním režimu vůbec nepoužívat, neboť v řadě případů jen odhalí nedostatky hlavního snímače.

Nejen tady občas zaúřaduje umělá inteligence telefonu, která sama zvolí, jaký objektiv je v danou chvíli nejlepší, a občas namísto toho, aby vás nechal fotit teleobjektivem, použije digitální výřez z hlavního fotoaparátu. Osobně toto chování telefonu příliš neoceňuji a byl bych raději, kdyby volbu objektivu nechal smartphone na mém zvážení.

V nabídce se ještě ukrývá makro režim, který ovšem příliš používat nemusíte – fotoaparáty zvládnou fotit detailní snímky i bez tohoto režimu, který navíc nijak zásadním způsobem nepřispívá ke kvalitě snímku.

Fanoušky selfie potěší možnost využití hlavního fotoaparátu a jeho portrétního režimu k pořizování autoportrétů, nicméně sáhnout můžete i po vnitřní kameře. Abych pravdu řekl, příliš si nedokážu představit situaci, kdy byste si chtěli pořídit selfie vnitřní 32Mpx snímačem, když můžete pohodlně využít hlavní fotoaparát, ale tu možnost tady máte.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Natáčení videa umí smartphone až v rozlišení 8K při 24 snímcích za sekundu, nicméně při běžném používání doporučuji sáhnout po mnohem kvalitnějším záznamu v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, jež je také mnohem úspornější co se týče velikosti. Při natáčení se musíte spolehnout na elektronickou stabilizaci videa, která odvádí relativně dobrou práci, přičemž pokud byste chtěli tu optickou, musíte se spokojit s Full HD záznamem ve 30 snímcích, což za to podle mě nestojí. Co zamrzí, je nemožnost přepínat mezi fotoaparáty během natáčení, nicméně v tomto případě se stejně vyplatí sáhnout spíše po hlavním fotoaparátu a teleobjektiv nechat odpočívat.

Za dobrých světelných podmínek není záznamům moc co vytknout – videa jsou vcelku stabilní, nechybí mu detaily, automatické ostření nemá tendenci panikařit, barevné podání je věrné a elektronická stabilizace zvládá držet záznam pohromadě i při rychlejších pohybech. Jen na změnu světelných podmínek reaguje telefon trochu pomaleji, zato je ale změna plynulá. Zamrzela mě kvalita nahrávaného zvuku, který je nanejvýš průměrný, vcelku plochý a neumí filtrovat nežádoucí ruchy.

Za zhoršených světelných podmínek už jsou výsledky o poznání horší, záznam trpí na špatné vyvážení bílé, jsou zde příležitostné problémy s ostřením a ani rapidní pokles detailů příliš nepotěší. Protisvětlo pochopitelně dělá fotoaparátu velké problémy a pokud chcete mít čistý záznam, musíte si na něj neustále dávat pozor. Od zařízení v této cenové kategorii bych přeci jen očekával výrazně lepší výsledky a přimhouřit oko nemůžu ani s ohledem na to, že se jedná o první skládačku tohoto typu od Xiaomi – přeci jen ohebná véčka jsou tady s námi už nějaký pátek a Xiaomi není začínající firma.

Závěrečné hodnocení

Co říci závěrem? Na první pokus o ohebné véčko od Xiaomi jsem čekal přeci jen o trochu něco více. Čínský gigant příliš neexperimentoval a ani se nesnažil posunout ohebné smartphony zase o kus dále. Namísto toho vsadil na jistotu a na tahák v podobě vnějšího displeje, který zaujímá celou jednu polovinu vnější strany.

Ten je sice působivý, avšak jako jediný nosný prvek je to přeci jen trochu málo. Ani z designového hlediska se Xiaomi příliš nevytáhlo, s umělou inteligencí si čínská společnost také příliš nedala práci a fotoaparáty jsou také spíše zklamání. Kdyby Xiaomi Mix Flip byl první smartphone svého druhu, zatleskal bych. Takto s ohledem na konkurenci jen kroutím hlavou.

Nechápejte mě ale špatně, Xiaomi Mix Flip není špatný telefon. Vypíchnout musím především prostorný vnější displej, výkonný čipset, rychlé 67W nabíjení, kvalitní dílenské zpracování, dobrou výdrž na baterii v segmentu skládaček nebo dobré výsledky fotoaparátů za denního světla. Zamrzela mě absence bezdrátového nabíjení a vyššího stupně voděodolnosti (stříkající vodu nepočítám), slabší výsledky fotoaparátů za zhoršených světelných podmínek a především vyšší cena.

Tu Xiaomi stanovilo v případě Mix Flip na 31 990 korun, což je s ohledem na konkurenci poměrně dost. Vzhledem k tomu, že největší konkurent v podobě Samsungu Galaxy Z Flip 6 stojí rovných 28 990 korun, Motorolu Razr 50 Ultra pořídíte za 28 490 korun a takový Blackview Hero 10 pořídíte dokonce za 16 590 korun, je cena, kterou si Xiaomi řeklo za svou první véčkovou skládačku, přinejmenším sebevědomá. Jestli bude mít Xiaomi Mix Flip u uživatelů úspěch, je otázkou, nicméně troufnu si říci, že konkurenti nabídnou více muziky za lepší peníze.

Xiaomi Mix Flip 8.5 Design a zpracování 8.4/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Kvalita fotografií a videa 8.2/10

















Výdrž baterie 7.9/10

















Klady prostorný vnější displej

výkonný čipset

rychlé 67W nabíjení

kvalitní dílenské zpracování

dobrá výdrž na baterii v segmentu skládaček

dobré výsledky fotoaparátů za denního světla Zápory absence bezdrátového nabíjení

pouze odolnost vůči stříkající vodě (IPX4)

slabší výsledky fotoaparátů za zhoršených světelných podmínek

