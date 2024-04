Sesadí z trůnu Samsung? Blackview Hero 10 chce být nejlevnější skládačka na trhu

Blackview Hero 10 se v předstihu ukázal na AliExpressu

Nabídne poměrně solidní parametry, nevyhnul se však několika kompromisům

S cenou okolo 14 tisíc korun půjde o nejlevější skládačku na trhu

Skládací telefony jsou v poslední době velkým trendem. Ačkoli se ostatní výrobci snaží představit svou vizi skládaček, dynamicky se rozvíjejícímu trhu stále nekompromisně vládne Samsung. Čínská společnost Blackview, která je v našich končinách známá především pro své cenově přijatelné odolné telefony, se s tímto stavem ovšem nehodlá smířit a proto představila své ohebné véčko s názvem Hero 10.

Nejlevnější skládačka na trhu

Společnost Blackview slíbila, že vydá nejlevnější skládací telefon na světě, Blackview Hero 10. K uvedení na trh má dojít už v květnu, ale telefon se již nyní objevil na AliExpressu se specifikacemi a obrázky. Blackview Hero 10 je vybaven 6,9″ displejem typu AMOLED s rozlišením 1080 × 2560 pixelů, 10bitovými barvami a maximálním jasem 1 300 nitů (vysokofrekvenční PWM stmívání 1 920 Hz). V otevřeném stavu má telefon rozměry 169 × 75,7 × 8,1 milimetrům a váží 198 gramů. Tento displej se skládá pomocí pantů typu waterdrop a je dimenzován na 250 000 přeložení. Pant jej dokáže udržet částečně otevřený v úhlu 30° a 150°.

Blackview někde šetřit muselo, aby se vešlo do rozpočtu – uvnitř najdeme čipset MediaTek Helio G99, který nepatří mezi nejvýkonnější na trhu. Společnost mu dělá 12 GB LPDDR4X RAM a úložiště typu UFS 2.2 o velikosti 256 GB, avšak absence sítí 5. generace bude citelnou ztrátou. Kde to Blackview Hero 10 trochu vynahrazuje je baterie, která má kapacitu 4 000 mAh a podporuje rychlé 45W nabíjení (za 20 minut se baterie nabije na 48 %). Mezi další vychytávky patří stereo reproduktory, NFC a slot pro dvě SIM karty.

Vedle kruhového sekundárního displeje se nachází duální fotoaparát – hlavní se pyšní fotočipem Samsung ISOCELL HM6 o velikosti 1/1,67″ a rozlišením 108 Mpx, druhý fotoaparát je poté standardní širokoúhlý s rozlišením 8 Mpx a úhlem záběru 120°. Uvnitř se ještě nachází selfie kamera s rozlišením 32 Mpx. Zajímav je, že společnost slibuje 3 roky aktualizací. Telefon by měl být uveden na trh s nadstavbou DokeOS 4.0 postavenou na Androidu 13, nicméně smartphone by ještě v letošním roce měl dostat aktualizaci na Android 14.

Rám telefonu je z hliníkové slitiny, na zádech poté najdete veganskou kůži. K dispozici by telefon měl být v barvách Sakura Purple a Eclipse Black. Blackview Hero 10 najdete aktuálně na stránkách AliExpressu, nicméně uvedená cena není finální. Blackview Hero 10 by měl stát přibližně 400 eur (zhruba 12 tisíc korun s daní), což by měla být nejnižší cena za skládačku na trhu, která trumfne i smartphone Nubia Flip, který byl představen na MWC za cenu 600 dolarů (cca 17 tisíc korun s daní).