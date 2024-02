Nubia Flip 5G je nejlevnější ohebný smartphone současnosti. Nevypadá přitom vůbec špatně

Značka Nubia vysílá na globální trh svůj první ohebný smartphone

Véčko Nubia Flip 5G zaujme nejen vzhledem, ale i cenou

Výrobce snížil náklady použitím čipsetu vyšší střední třídy

Značka Nubia, která patří čínskému ZTE, představila na veletrhu MWC svůj první ohebný smartphone. Novinka se pyšní elegantním designem a výbavou střední třídy, díky čemuž si výrobce mohl dovolit nasadit nižší cenu, než je u ohebných smartphonů obvyklé. Na rozdíl od svého dvojčete ZTE Libero Flip, který je určený výhradně pro Japonsko, míří nová ohebná Nubia na globální trh.

Nubia Flip 5G: zajímavě vypadající véčko

Nubia Flip 5G se staví do pozice nejdostupnějšího ohebného smartphonu, avšak není to na něm nijak znát – pyšní se jak příjemným vzhledem, tak i zajímavou výbavou. Zvenku telefon reprezentuje rozměrný vystouplý kruh, jehož obvodový prstenec skrývá dvě čočky hlavního fotoaparátu, uvnitř pak najdeme informační displej s úhlopříčkou 1,43″ a rozlišením 466 × 466 pixelů. Displej umí posloužit jako hledáček selfie kamerky, kromě toho umí zobrazovat počasí, notifikace nebo jej lze využít jako ovládací centrum médií.

Na pozici vnitřního displeje výrobce nasadil 6,9″ OLED panel s rozlišením 1188 × 2790 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Výrobce slibuje, že panel vydrží více než 200 tisíc přehnutí, což nijak nevybočuje ze současných standardů. Nahoře uprostřed se nachází kruhový výřez pro 16Mpx selfie kamerku, hlavní fotoaparát na zádech pak disponuje rozlišením 50 megapixelů, přičemž k ruce mu je ještě 2Mpx hloubkový senzor. Čtečka otisků prstů je situována do zamykacího tlačítka na pravém boku.

Nubii Flip 5G pohání čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, tedy čipset vyšší střední třídy s podporou sítí 5G. Bezdrátovou konektivitu pak dále doplňuje Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Akumulátor v těle zařízení disponuje kapacitou 4310 mAh, dobíjet jej lze maximálním výkonem 33 wattů. O bezdrátovém nabíjení se výrobce nezmiňuje, stejně tak neznáme kapacitu pamětí.

Cena a dostupnost

Nubia Flip 5G má přijít na trh v černé a zlaté barvě, a to za cenu 599 dolarů (asi 17 000 korun s DPH). Kdy a na jaké trhy se dostane, v tuto chvíli není známo. Na veletrhu MWC jsme měli možnost vidět i další levné véčko, tentokrát od značky Doogee, a jak se nám podařilo zjistit, Flip X v dubnu zamíří i do Česka a cena by se měla pohybovat okolo 15 tisíc Kč.