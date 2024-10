Recenze Ecovacs Deebot X5 Omni: skvěle zmapuje a uklidí celý dům

Ecovacs Deebot X5 Omni patří ke špičce na trhu s robotickými vysavači

Nabízí řadu chytrých funkcí, vysoký výkon, mopování, LiDAR i mobilní aplikaci

Na českém trhu se včetně inteligentní stanice prodává za 22 590 Kč

Robotické vysavače se během posledních let staly nepostradatelným pomocníkem v mnoha domácnostech a každá nová generace přináší stále pokročilejší funkce, které slibují jednodušší a efektivnější úklid. Ecovacs Deebot X5 Omni patří mezi špičku současného trhu, protože kombinuje nejen robotické vysávání, ale i automatické mopování. Navíc slibuje plnou autonomii díky schopnosti automatického čištění, sušení mopů a dokování. V této recenzi se podíváme na to, zda Deebot X5 Omni splňuje vysoká očekávání, jak si poradí s různými povrchy a nečistotami a zda je skutečně schopen výrazně ulehčit každodenní úklid.

Design a konstrukce

Deebot X5 Omni představuje elegantní robotický vysavač spíše s usedlejším designem. Jak jistě sami vidíte, konstrukce nenabízí žádné výstřelky a zachovává si čistý vzhled. Nejedná se o model kruhového typu, ale přední strana je zcela rovná, přičemž rohy jsou pochopitelně zakulacené, aby vše společně hezky hrálo. Výhodou „čtvercového“ provedení je lepší obslužnost rohů v domácnosti.

Příjemně na mě působí i matný povrch, který, řekněme si, není tolik náchylný na upatlávání a ulpívání prachu, jako tomu je u lesklých modelů. Černá barva je také neutrální a hodí se do většiny domácností. Jinak čistou plochu horní strany narušuje pouze jakési „ypsilon“, jestli to tak mohu nazvat. Tento prvek obsahuje zapínací/vypínací tlačítko, respektive s ním lze i pozastavit a opět spustit čištění.

Horní kryt je, jak bývá zvykem, odklopný. Pod ním se ukrývá hlavní přepínač pro úplné vypnutí/zapnutí přístroje, resetovací tlačítko Wi-Fi, nádoba na smetí a šikovný štěteček pro vymetání usazené špíny. Sběrnou nádobku (250 ml) můžete vyjmout, ale vězte, že to často dělat nebudete – za pár řádků si řekneme proč. Kryt jinak hezky sedí a je ukotvený pomocí magnetů.

Elegantně řešený LiDAR

Přední strana tradičně ukrývá řadu senzorů, ale také LiDAR, kvůli kterému je v přední části nezvyklé vykousnutí, aby laser mohl částečně skenovat i do stran. Díky tomu ale není nahoře přítomný „maják“ – takový výčnělek, který u konkurenčních robotů překáží. Ten dělá problém zejména, když chtějí zajet pod nábytek. Zde tomu tak není a Deebot X5 Omni bez problémů zajede pod gauč, skříň apod.

Přední strana zároveň slouží jako jakýsi nárazník, ale v 99 % případů robot do ničeho nenaráží. Pravý bok ukrývá dva senzory, ten levý je prázdný. Na zadní straně najdeme dvě plošky pro nabíjení a kousek vedle pod gumovou záslepkou šachtu, ze které dokovací stanice nasává vysátý odpad.

Přejděme pozvolna k proporcím, které činí 34,6 × 31,3 × 9,5 cm, takže rozměrově se jedná o dosti skladný kousek. Zejména tloušťka pod 10 centimetrů je obdivuhodná. Tento údaj řadu zájemců jistě potěší a bude hrát roli při rozhodování o koupi. Vysavač jinak váží 4,2 kg, takže není ani problém ho občas přenášet. Opět údaj, ve kterém převyšuje konkurenci.

Spodní strana toho nabízí vskutku hodně. Nachází se zde řada senzorů, dále otočné přední kolečko, dvě velká gumová kola, jeden otočný trojramenný kartáč (naháněč), hlavní vysávací kartáč a dva mopy. Funkčnost si popíšeme v kapitole o vysávání a vytírání.

Dokovací stanice a údržba

Nedílnou součástí Deebot X5 Omni je dokovací all-in-one Omni stanice. Už na první pohled je jasné, že se nejedná o ledajaký „domeček“ pro vysavač. Tato stanice automaticky vyprazdňuje z robota vysátý odpad, vypere mopy teplou vodou (cca 70 °C) a následně je také vysuší teplým vzduchem.

Díky těmto funkcím se nemusíte o robota tak často starat. Jednou za čas doplníte vodu do nádržky, vylijete z druhé nádržky špinavou vodu a občas vyměníte sáček s nečistotami. Všechno je opravdu hezky a elegantně řešeno. O nedostatku vody vás informuje dioda vedle zapínacího tlačítka nebo upozornění v mobilní aplikaci.

Nádržky jsou schované pod horním odklápěcím poklopem, zatímco pytlík na prach najdete pod dvířky uprostřed stanice. Nádržky jsou velké (nádržka pro čistou vodu má objem 4 l, na špinavou 3,5 l) a do pytlíku se také vejde plno odpadu (3 l). Napájecí kabel má přibližně metr, což není úplně mnoho, ale většině uživatelům bude stačit. Chválím, že přebytečný kabel lze na zadní straně namotat.

Málo častá údržba

Robot zajíždí do stanice sám. Pro lepší vjíždění se před stanicí nachází nájezd, na kterém poté vysavač zůstává stát. Stanice zabírá poměrně dost místa, hlavně do výšky. Rozměry činí 39,4 × 44,3 × 52,8 cm a hmotnost 11 kg. Někomu může vadit, že robot nezajíždí úplně a zůstává z poloviny venku.

Robotický vysavač do stanice couvá, aby si poté mohl nechat automaticky vyprat mopy (pokud předtím mopoval) nebo automaticky vyprázdnit nádržky (uvnitř robota se nachází zásobník na vodu o objemu 90 ml). Čištění a sušení mopů vždy probíhalo bezproblémově. Trochu hlučnější je vyprázdnění nádobky na odpad, ale trvá to jen pár vteřin.

Výrobce doporučuje jednou za 150 dní provést důkladnější čištění samotného robota, ale díky speciální technologii ZeroTangle proti namotávání vlasů bude čištění vždy hračka. Stačí rozebrat kartáč, umýt ho, vysát špinavé části robota, vyprat vnitřní filtr a je hotovo.

Hardwarová výbava a funkce

Vrhněme se na výčet technických specifikací, které při výběru robotického vysavače hrají podstatnou roli. Deebot X5 Omni je vlajkovou lodí značky Ecovacs, což samo o sobě naznačuje, že se můžete těšit na špičkovou techniku. Vysavač se může pochlubit aerodynamickým sacím kanálem a sacím výkonem až 12 800 Pa, což je často i dvojnásobek hodnot uváděných konkurencí. Věřte, že je to opravdu znát.

Tento výkon oceníte zejména při vysávání koberců a v domácnostech s domácími mazlíčky. Šířka hlavního kartáče činí 20 cm a, jak bývá zvykem, má speciální spirálový tvar. Uvnitř robota se nachází nádržka na vodu a čerpadlo, které efektivně zásobuje dva rotující mopy (až 135 ot./min) z žinylkové tkaniny. Hlučnost při maximálním výkonu činí méně než 68 dB.

Plno chytrých funkcí

X5 Omni je svou výbavou a funkcemi na špičce robotických vysavačů. Součástí je technologie TrueDetect 3D 3.0, která umožňuje v reálném čase vyhýbat se všem překážkám, takže v 99,99 % případů do ničeho nenarazí. Navíc dokáže přehodnocovat navigaci, pokud se rozložení prvků v místnosti změní. Jediné, co neumí, je 3D mapování a rozpoznávání objektů, což ale vůbec nevadí – hlavní je, že překážky spolehlivě detekuje.

Robot se přesně vyhýbá překážkám a předchází kolizím s předměty na podlaze, včetně zamotání do kabelů. S přehledem rozpozná, kde se nachází koberec. To je užitečné, protože na něm dokáže zvýšit sací výkon a zároveň koberec nevytírá. Robot umí automaticky zvednout zadní mopy o 15 mm, takže ani chlupatější koberce by neměly přijít do kontaktu s vodou.

Skvělá výdrž baterie

Uvnitř zařízení se nachází baterie o kapacitě 6 400 mAh, což je u robotických vysavačů nadprůměrná hodnota. V cenové kategorii od 18 do 40 tisíc se výdrž pohybuje mezi 75 a 260 minutami. A právě X5 Omni se může pyšnit nepřetržitým provozem až 260 minut na jedno nabití. Na trhu se jedná o naprostou špičku, takže zde není o čem debatovat.

Pokud by vysavači během úklidu přece jenom docházela energie, sám si pohlídá dostatek baterie na návrat do stanice, kde se nabije pouze na takovou úroveň, kterou potřebuje k dokončení úklidu. Toto inteligentní řešení šetří čas a zvyšuje efektivitu robota. Akumulátor se plně nabije za 4,5 hodiny.

Mobilní aplikace a chytré funkce

Robotický vysavač Ecovacs Deebot X5 Omni ovládáte jednoduše přes aplikaci Ecovacs Home, která je dostupná pro Android i iOS. Proces přidání robota je velmi snadný: stačí zapnout hlavní tlačítko pod vrchním krytem, přes Bluetooth spárovat smartphone, zadat heslo k vaší Wi-Fi, a vysavač je prakticky připraven k použití. Hned na začátek musím upozornit, že pro některé uživatele může být nevýhodou absence češtiny.

Na úvodní obrazovce aplikace vidíte, na kolik procent je robot nabitý a zda je připojen online. Jedním kliknutím můžete zahájit úklid nebo robota poslat do dokovací stanice. Po kliknutí na tlačítko „Enter“ se dostanete na hlavní ovládací obrazovku, kde je k dispozici mapa vaší domácnosti. Po prvním spuštění je nutné provést zmapování domácnosti, což trvá jen několik desítek vteřin. Robot náhodně projede bytem a díky LiDARu nemusí všude zajíždět, aby získal přehled o dispozici a velikosti bytu.

Pěkná mapa celé domácnosti

2D mapa se později sama zdokonaluje při každém vysávání podle aktuálního stavu domácnosti. Musím říct, že zobrazení bytu je většinou velmi přesné, odpovídají proporce i rozvržení nábytku, koberců, dveří apod. Aplikace podporuje mapování více pater, přičemž můžete uložit až tři mapy. Tento limit je sice mírně omezující, ale pro většinu rodin by měl být dostačující.

Mapu si můžete upravit podle vlastních potřeb. Robot mi automaticky rozdělil byt na tři pokoje: obývací pokoj, chodbu a ložnici (pojmenování bylo „Room 1“, „Room 2“ a „Room 3“), ale přejmenoval jsem „Room 1“ na „Obývák“ a oddělil jsem část pro „Kuchyň“. Pokoje lze nejen rozdělovat, a vytvářet tak virtuální stěny, ale i spojovat. K dispozici je také možnost nastavit zóny, kam robot nemá jezdit, a tyto zóny respektuje velmi spolehlivě. Můžete také vybrat části domácnosti, které se budou pouze mopovat – zde mi naopak chyběla možnost volby pouze vysávání.

Do mapy můžete přidávat nábytek, spotřebiče apod., což je příjemná funkce, díky níž mapa vypadá ještě lépe. Výběr nábytku je bohatý, lze volit velikosti apod. Upravovat můžete i koberce, které robot jinak přesně detekuje sám. U koberců si můžete vybrat: vyhnout se jim, přejíždět bez čištění, pouze vysávat nebo vysávat a vytírat. Můžete tedy přesně určit, jakým způsobem chcete čistit jednotlivé místnosti. Funkce zmapování domácnosti se mi hodně líbila.

Volba režimů čištění

Na úvodní obrazovce kromě mapy vidíte velké tlačítko „Start“, kterým se spustí automatické čištění celé domácnosti. Pokud na mapě kliknete na konkrétní pokoj, provede se čištění pouze této části. Můžete si také vysunout nabídku a vybrat režim čištění: pouze vysávání, pouze mopování, vysávání a následné mopování, nebo vysávání a mopování současně.

Dále lze nastavit sací výkon – na nízký, střední, vysoký nebo maximální. Můžete také upravit dávkování vody: nízké, střední nebo vysoké, což ovlivní vlhkost mopů při vytírání a výslednou mokrost podlahy. Úklid probíhá ve dvou rychlostech: základní nebo hloubkové čištění, při kterém robot jede důkladněji (najezdí toho víc). Poslední volbou je, zda má vysavač uklidit jednou nebo celý proces zopakovat podruhé – ideální, pokud chcete mít jistotu perfektního úklidu.

To však není vše; nechybí ani pokročilá nastavení. V nich můžete naplánovat úklid, nastavit scénáře čištění, dětský zámek, režim „nerušit“, zvýšení sacího výkonu na kobercích nebo automatické zvedání mopů na koberci. Zajímavou funkcí je AI čištění, při kterém robot důkladněji mapuje znečištění podlahy a zaměřuje se na více exponovaná místa. Dále lze zapnout funkci TruEdge (povíme si o ní v další kapitole) nebo TrueDetect 3D, kde můžete vybrat mezi standardním a vysoce citlivým rozpoznáváním objektů.

Poslední položkou v nastavení je jazyk a hlasitost robota. Ano, robot občas „promlouvá“ – oznámí například, že začal nabíjení, že je nabitý, že vyjíždí vysávat či mopovat, a poskytne mnoho dalších informací. Škoda, že chybí podpora češtiny. Někteří výrobci nabízejí nejen české prostředí aplikace, ale i možnost, aby robot „mluvil“ česky.

Nastavení stanice a hlasoví asistenti

Na úvodní stránce lze přepnout i na správu samotné stanice. Zde se nacházejí tlačítka pro okamžité „vysypání“ robotovy nádobky na prach, umytí mopů nebo jejich sušení. Nechybí zde ani pokročilé možnosti nastavení. Mezi ty patří zapnutí/vypnutí automatického vyprázdnění robota, mytí či nemytí mopů, výběr typu mytí (eko, standard, hluboké), nastavení intervalu, po jakém se má robot vrátit do stanice vyprat mopy, případně možnost volby podle konkrétní místnosti. Dále zde můžete nastavit dobu sušení mopů (2, 3 nebo 4 hodiny). Na konci nabídky můžete jedním tlačítkem spustit čištění samotné stanice.

Na závěr se podíváme na obecné nastavení, kde můžete zobrazit historii čištění, velikost plochy, kterou robot za celou dobu již uklidil, počet hodin strávených úklidem i počet provedených úklidů. Je to poměrně hezká drobnost. Zde také můžete robota aktualizovat, podívat se na dostupné náhradní díly, spravovat Wi-Fi připojení, najít robota v domácnosti apod.

Majitele nejnovějších iPhonů jistě potěší, že aplikace podporuje interaktivní funkce Dynamic Island. Pro iOS i Android jsou k dispozici widgety, které umožňují ovládání na pár kliknutí. Svého robota a jeho stav můžete sledovat jak přes aplikaci, tak nyní i prostřednictvím Apple Watch. Samozřejmě můžete využít také hlasové asistenty – podporovány jsou Google Assistant a Alexa.

Kvalita vysávání a mopování

Přejděme k jedné z nejdůležitějších částí, kterou je kvalita samotného úklidu. Líbilo se mi, že Deebot X5 Omni dokáže díky inteligentním senzorům a algoritmům detekovat silně znečištěné místnosti a díky vysokému sacímu výkonu je hravě uklidit. To mi přišlo vhod zejména u koberců v obýváku a ložnici. Většinou jsem vysával na střední výkon, protože robot uklízel každý den. Perfektně vysáto však bylo i na nejnižší výkon, který se hodí zejména, pokud jste doma a nechcete, aby byl příliš slyšet.

Také výkon mopů byl prvotřídní. Když někde byla zaschlá skvrna, robot to rozpoznal a vrátil se k ní, aby ji vyčistil ještě jednou. Dokonale čistí i podél stěn, kolem překážek, různých hran a rohů. Díky technologii TruEdge se pravý mop flexibilně vysouvá a dosáhne až na 1 mm od okraje zdi či jiných objektů. Nikdy se tak nestalo, že by stěny byly mokré od mopu, nebo naopak, že by v rozích zůstala špína. Neměl jsem ani jednou pocit, že by něco vynechal nebo špatně vysál.

Robot se pohybuje pomocí hnacích kol s vysokou trakcí, která umožňují překonávat překážky do výšky až 22 mm na suchém i mokrém povrchu. Díky tomu bezproblémově přechází přes prahy. Dokonce hravě přejížděl kovovou konstrukci televizního stolku. Musím také zmínit výhodu jeho světlé výšky, díky které vysál i pod gaučem, kam se mi obvykle nechce ohýbat. Rychlost byla rovněž výborná, můj 50metrový byt měl uklizený přibližně za 35 minut.

Závěrečné hodnocení

Již ze samotné recenze je zřejmé, že moje hodnocení bude velmi vysoké. Popravdě, na tomto vysavači se hledají nedostatky jen těžko. Začnu asi tím nejzásadnějším, což je cena. Částka 22 590 Kč není úplně zanedbatelná, nicméně na trhu najdete i dražší modely. Otázkou však zůstává, zda je tato cena opodstatněná a zda za ni tento model stojí. Pokud máte doma volně ležící koberce nebo občas zapomenete na zemi oblečení, může se stát, že je robot namotá a nepokračuje v úklidu.

Volně položené koberce bych ještě pochopil, protože se pro ně dá nastavit „no-go“ zóna, ale u oblečení bych očekával, že jej LiDAR detekuje, což se v několika případech nestalo. Mrzí mě také, že aplikace ani hlasové oznámení robota nejsou dostupné v češtině, což by pro zákazníky mohlo být velkým lákadlem. Ale chápu, že Česko je zkrátka malá země.

Jinak jsem však byl se všemi funkcemi spokojený. Ať už jde o kvalitu a rychlost úklidu, nebo o samočisticí stanici, která se sama postará o vyprazdňování odpadu a čištění mokrých mopů. Velikost stanice je sice větší a robot do ní zcela nezajede, ale designově dobře zapadne do většiny domácností. Potěší také dlouhá výdrž baterie, vysoký sací výkon, rozpoznání koberců a kvalitní mapování domácnosti. Aplikace Ecovacs Home je velice zdařilá a nabízí široké možnosti nastavení. Výhodou je také podpora hlasových asistentů Google Assistant a Alexy.

Podtrženo a sečteno, Ecovacs Deebot X5 Omni je spolehlivý a výkonný robotický vysavač s chytrými funkcemi, které dělají úklid rychlým a efektivním. Kombinace silného výkonu, kvalitního mopování a minimální nutnosti údržby z něj činí vynikající volbu pro náročné uživatele, kteří hledají všestranného pomocníka pro každodenní úklid.

Ecovacs Deebot X5 Omni 8.8 Design a zpracování 9.2/10

















Vysávání 8.9/10

















Mopování 8.4/10

















Čištění a údržba 9.0/10

















Mobilní aplikace 7.8/10

















Výdrž baterie 9.7/10

















Klady vysavač se v dokovací stanici sám vyprázdní, napustí čistou vodu a usuší mopy

dostatečná výdrž na baterii

vydařený design, zabudovaný LiDAR

tloušťka, zajede pod nábytek

orientace v prostoru

sací výkon a funkce

aplikace a hlasoví asistenti Zápory vyšší cena

aplikace není v češtině

volné koberce mohou působit problémy Koupit Ecovacs Deebot X5 Omni