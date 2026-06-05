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Fotbalové mistrovství klepe na dveře: tyhle novinky na Netflixu vám nesmí uniknout

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 6. 18:00
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Snímek z dokumentu Norsko: Černý kůň
  • Mistrovství světa ve fotbale začne už za chvíli, ale na Netflix můžete koukat už nyní
  • V nabídce se objeví třeba dokument o norské reprezentaci či zajímavý seriál

Stejně jako každý pátek, také tentokrát vás nemůžeme ochudit o náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů, dokumentů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Čekání na mistrovství světa ve fotbale si můžete ukrátit třeba dokumentární minisérií o překvapivém účastníkovi s názvem Norsko: Černý kůň, thajský dramatický seriál ze spletitého právního systému a soudních síní jménem Bez skrupulí nebo napínavý argentinský thriller Poznamenaná.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například fotbalovou dokumentární sérii Brazílie 70: Třetí hvězda, detailní pohled na jednoho z nejlepších tenistů všech dob v několikadílném dokumentu Rafa nebo kriminální dramatický seriál jménem Jediný svědek.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Norsko: Černý kůň (Norway: The Dark Horse)

  • Datum premiéry 1. řady: 9. 6. 2026
  • Režie: Emil Trier

Dlouhých šestadvacet let mohlo Norsko o mistrovství světa ve fotbale jenom snít. V tomhle dokumentu uvidíte, jak tamní reprezentace vrátila celé zemi naději. Nový dvoudílný sportovní dokumentární seriál Norsko: Černý kůň nabízí exkluzivní pohled do zákulisí jednoho z nejemocionálnějších fotbalových comebacků: návratu norské mužské reprezentace na velký mezinárodní turnaj po 26 dlouhých a bolestivých letech. Je to už více než jedna generace, co se Norsko naposledy dostalo na velkou scénu, a víra v úspěch téměř zmizela.

Nyní, s globálními hvězdami jako Martin Ødegaard, Erling Haaland, Alexander Sørloth a Antonio Nusa pod vedením hlavního trenéra Ståleho Solbakkena, Norsko konečně prolomilo prokletí. Po stylové kvalifikaci se tým v letním turnaji jeví jako černý kůň v brutálně těžké skupině, ve které figurují bývalí mistři světa z Francie a africká velmoc Senegal.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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