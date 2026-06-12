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Dotykový MacBook znovu potvrzen. Podle expertů dorazí ještě letos na podzim

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 6. 13:30
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MacBook s dotykovým displejem
  • MacBook s dotykovým displejem měl být znovu potvrzen díky kódu macOS 27 Golden Gate
  • Klíčový partner v dodavatelském řetězci Samsung už vyrábí pro Apple nové displeje
  • Dočkat bychom se mohli ještě letos na podzim, nejpozději zkraje příštího roku

O tom, že Apple připravuje první Mac s dotykovým displejem, se spekuluje už několik let. Zatímco většina výrobců notebooků s Windows na dotykové ovládání sází už dlouhou dobu, Apple se k této myšlence veřejně stavěl spíše rezervovaně. Nové informace ale naznačují, že změna je na spadnutí.

Dotykový MacBook znovu „potvrzen“

Doposavad o existenci dotykového MacBooku informovali pouze prověření insideři, jako Mark Gurman z agentury Bloomberg nebo Ming-Chi Kuo. Nyní se ale objevilo potvrzení v první vývojářské betaverzi macOS 27 Golden Gate. Čínský leaker Instant Digital objevil v kódu operačního systému jisté zmínky o dotykovém ovládání, které sice přímo nesdílel, ale na síť Weibo napsal, že podle jeho informací je dotykový displej u nového MacBooku „100% potvrzen“.

Jeho tvrzení zapadá do dalších zpráv z dodavatelského řetězce. Nedávno se například objevily informace, že Samsung se chystá zahájit výrobu dotykových OLED panelů určených právě pro nový notebook od Applu. Pokud jsou tyto informace správné, znamenalo by to, že vývoj produktu už pokročil do poměrně pozdní fáze.

Zatím není jasné, pod jakým názvem Apple novinku uvede. Část spekulací hovoří o zcela nové řadě MacBook Ultra, jiné zdroje naopak očekávají, že půjde o další generaci MacBooku Pro. Shoda však panuje v jednom: první dotykový Mac už pravděpodobně není otázkou vzdálené budoucnosti.



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Apple tedy opouští dřívější narativ, že pro zájemce o dotykové displeje je zde řada tabletů iPad. Pokud cupertinský obr dotykové ovládání do macOS skutečně přinese, půjde o jednu z největších změn platformy za poslední roky. Firma totiž dlouhodobě tvrdila, že počítače a tablety mají sloužit odlišným způsobům práce a není potřeba jejich funkce spojovat. Zdá se ale, že trh i technologický vývoj nakonec Apple přiměly jeho postoj přehodnotit.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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