Marek Hajn: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám

V redakční poště, na sociálních sítích i v komentářích pod články se nás poměrně často ptáte, jaká zařízení my sami dlouhodobě používáme a proč tomu tak je. Rozhodli jsme se proto připravit takový menší seriál, ve kterém vám postupně všichni klíčoví členové redakce představují zařízení a aplikace, která využívají nejen pro práci, ale i zábavu. Dnes svůj setup odhalí stařešina našeho týmu Marek Hajn.

Věk: 37 let

37 let Pozice: externista, více dále v článku

externista, více dále v článku Počítač : iMac 24″ (2021), MacBook Air M2 (2022)

: iMac 24″ (2021), MacBook Air M2 (2022) Telefon: iPhone 14 Pro Max, Galaxy Z Fold 4, S22 Ultra, Nothing Phone (1)

iPhone 14 Pro Max, Galaxy Z Fold 4, S22 Ultra, Nothing Phone (1) Další zařízení: reMarkable 2, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (2022), iPad Air (2022), iPad Mini (2021)

reMarkable 2, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (2022), iPad Air (2022), iPad Mini (2021) Oblíbené doplňky: Apple Watch Ultra, hodinky G-Shock a Seiko, Oura 3rd gen, Ray-Ban Stories

Apple Watch Ultra, hodinky G-Shock a Seiko, Oura 3rd gen, Ray-Ban Stories Oblíbené služby: aplikace zaměřené na zdraví, Trello

Věřili byste, že na mě zapomněli? :-) Nejsem řadovým členem redakce, jsem spíš takový externista. Na druhou stranu na SMARTmanii přispívám od roku 2011! Tak jsem se musel tak trochu připomenout, abych vám mohl povyprávět o tom, co používám. Já o tom totiž vyprávím rád. Všechna ta zařízení, která používám a se kterými si hraju, jsou mým potěšením, skoro až úchylkou, a rád o nich povídám. Takže když někdo udělá tu chybu a zeptá se mě, proč u sebe nosím více telefonů, nebo proč mám na každé ruce jedny hodinky, odsoudí se k dlouhému monologu z mojí strany. A teď jste v této pozici vy. :-)

Na čem pracuji?

Pokud čtete moje články, nebo mě sledujete na sociálních sítích, asi víte, že přes osm let žiji v USA. „Živím se“ jako business consultant pro evropské firmy, které chtějí začít podnikat na severoamerickém trhu. Několik firem řídím. Aktivně hledám české nápady a start-upy, které by mohly mít větší šanci na úspěch v USA než v EU. Spolupracuji na různých projektech s českými a americkými univerzitami. Z toho plyne, že každý můj den je jiný. Spoustu času trávím na schůzkách. Byť mám kancelář a svoje pevné místo v jednom opravdu cool coworking hubu v Pittsburghu, zdržuji se tam minimálně. Od začátku pandemie pracuji hlavně z domova a co se situace uvolnila a zlepšila, tak střídám oblíbené kavárny, zmíněný coworking prostor a další dvě podobné organizace, kde mám členství. Naštěstí už necestuji tolik jako před pandemií.

Z toho plyne, že moje hlavní pracovní nástroje musí být mobilní. A musí mě bavit. Již jsem nakousl, že jsem multiplatformní. A na tom si zakládám. Do tohoto stavu jsem došel poté, co jsem po letech opustil ekosystém Apple. Nechci být svázaný s jednou firmou a jednou platformou, a to jak z osobních, tak i z pracovních důvodů.

Na podzim jsem prodal Microsoft Surface Laptop 4, který mi velmi dobře sloužil zhruba rok, a nahradil jsem ho MacBookem Air s M2 čipem ve vyšší konfiguraci. Ten používám na práci doma i mimo. Předchozí generace MacBook Air mi přišla už trochu okoukaná, a proto jsem sáhl po novém modelu. Na něm mě baví velmi dlouhá výdrž na jedno nabití a, jak to u Apple produktů bývá, také perfektní zpracování i použité materiály.

Doma mám dočasnou pracovnu, ze které letos uděláme třetí dětský pokoj. A já budu muset vymyslet, kam se vrtnu. Když však pracuji doma, tak většinu času ve stoje a na modrém iMacu 24”, který jsem pořídil koncem léta 2021 společně s příslušenstvím Magic Keyboard a Magic Trackpad. iMac používám hodně na Teams a Zoom videohovory a také pro nahrávání mého podcastu Bitter (už jste slyšeli rozhovor s Jirkou Hrmou?). Často se nás posluchači ptají, jak vlastně nahráváme. Jsme tři, každý na jiném konci světa. Takže používáme Zoom. A krom něj mikrofony Rode. Pak audio upravujeme v Garage Band. Já právě na iMacu. To, jak Apple Silicon dokáže rychle zpracovat audio a vyexportovat MP3 soubor, je prostě úžasné. A na publikování pak používáme službu Anchor.fm. Bitter děláme téměř dva roky a pořád nás to baví.

Jaký používám smartphone?

Telefony celkem často střídám. To je asi moje největší „guilty pleasure“. Žena už to přestala počítat a už i přestala kroutit hlavou nad tím, když mi přijde nový. A právě chuť telefony zase střídat mě před pár lety dovedla k tomu, abych služby, které používám, a místa, kde skladuji data, nastavil multiplatformně.

Telefony s sebou nosím vždy dva. Ne, že bych musel mít soukromý a pracovní, ale postupně jsem došel k tomu, že to tak chci. Čistě pracovní zařízení je v mém případě Samsung Galaxy Z Fold 4. Ten v srpnu nahradil Fold 3, který předtím nahradil Fold 2. Skládačky tedy používám již delší dobu a nedám na ně dopustit. Bez Foldu si neumím svůj pracovní den představit. Je to moje „lopata“ na e-maily, plánování schůzek, práci s aplikacemi jako Trello nebo Toggl, práci s dokumenty a podobně.

Pak mám něco jako soukromý telefon. Tuto pozici aktuálně okupuje iPhone 14 Pro Max ve fialové barvě. Novinky v této generaci mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodl po téměř roce opustit Samsung S22 Ultra a dát šanci zase Applu.

Telefonů ale vlastním více, protože si ty, se kterými jsem byl opravdu spokojený, nechávám. Nebo se k nim vracím v podobě nákupu repasovaných kusů. „V šuplíku“ byste tak u mě našli i S22 Ultra, S21 Ultra, Note 10+, Z Flip 3, Pixel 4 a pak spoustu starších kousků od Nokie, BlackBerry a LG, případně starší iPhony.

Když jsem byl v létě v Praze, pořídil jsem si na zkoušku Nothing Phone (1). Nečekal jsem, že bych si ho nechal, ale dopadlo to tak. Mám v něm stabilně českou SIM kartu. Proč mi zůstal? Protože mi opravdu připomíná iPhone v Android světě. Je to pro mě něco, co se Googlu s Pixely nepovedlo: čistý a zajímavý design, který v ruce opravdu působí jako iPhone. k tomu čistý, jen lehce upravený Android, a navrch diody na zadní průhledné straně, které jsou prostě fajn.

Co tam mám dál?

Byť jsem nadšenec do moderních a digitálních technologií, jsou analogové věci, na které nedám dopustit. Kromě hodinek to je hlavně psaní rukou. Dlouhé roky jsem používal zápisníky Moleskine a popsal jsem jich spoustu. Psal jsem si do nich deník, používal je na myšlenkové mapy, poznámky ze schůzek a tak dále. Zároveň mám ve svých věcech rád pořádek a nějaký systém. Takže jsem pro každý projekt/firmu měl samostatný zápisník. To při cestování a práci v terénu není zrovna praktické.

Na jaře 2021 jsem objevil digitální papír od reMarkable, konkrétně druhou generaci jejich tabletu. Pořídil jsem si ho na zkoušku a od té doby jsem ho nedal z ruky. Používám ho denně. Je to jedno z mála zařízení, které mi takto dlouho vyhovuje, nemám nejmenší potřebu ho měnit a používám ho stále s nadšením. Koncem roku jsem si pořídil nové folio pouzdro a novou tužku. Takže moje nadšení trvá.

Dalším zařízením, se kterým hodně operuji, je Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Minulý rok, hlavně když jsem byl 4 měsíce v Praze, jsem ho denně používal jako náhradu notebooku. Teď je trochu v útlumu, ale nechci se ho zbavit, protože ten velký OLED displej je prostě úžasný.

Hodinky a další drobnosti

Celkem pravidelně přeskakuji mezi Apple Watch a hodinkami Garmin. Ty jsem na podzim prodal a Epix 2 nahradily nové Apple Watch Ultra. Vnímám chytré hodinky čistě jako utilitární zařízení pro notifikace, ovládání chytré domácnosti a měření vitálních funkcí i sportovních aktivit.

Zároveň mám rád klasické hodinky a delší dobu sbírám modely G-Shock i Seiko. Velkou část mám uloženou, ale mám i kusy, které nosím. Dělám tedy něco, čemu se tady říká „double wrist“. Na levém zápěstí mám chytré hodinky a na pravém klasické, aktuálně nejčastěji pět různých modelů MT-G B2000 a B3000 G-Shock od Casio. Pokud vás zajímá, jak vypadají, koukněte se na můj Instagram.

Ne vždy chci spát s chytrými hodinkami. Mívám období, kdy mi v noci na ruce prostě vadí. Lehce přes rok nosím i prsten Oura třetí generace. Z počátku jsem z něj nebyl zrovna nadšený, ale vydržel jsem a během posledního roku z něj updaty firmwaru a doprovodné aplikace udělaly zařízení, které mi vyhovuje a data z něj jsou relevantní.

Zmiňované iPady Air a mini používám hlavně na konzumaci obsahu, druhý jmenovaný v drtivé většině času na čtení elektronických knih a magazínů v Apple News.

Bez jakých aplikací se neobejdu?

Nemám asi nic specifického, co by nikdo z vás nepoužíval.

Neobešel bych se bez mailových aplikací a kalendáře, ale to je asi jasné. Dále používám Trello pro správu projektů a pracovních úkolů. Po letech jsem opustil Todoist, který mi přestal vyhovovat, a dal jsem sbohem i Reminders v iOS.

Hodně mě baví sledovat trendy v oblasti zdraví a fitness (myšleno moje vlastní trendy). Kromě aplikací Zdraví od Apple a doprovodné aplikace k prstenu Oura používám i:

Zero – přerušovaný půst (musím říct, že jsem začal držet 16:8 ještě než to bylo cool)

– přerušovaný půst (musím říct, že jsem začal držet 16:8 ještě než to bylo cool) Balance – meditace (narazil jsem na tuhle aplikaci náhodou a naprosto mi vyhovuje, a to včetně těch lekcí, které jsou určené pro usínání s dětmi)

– meditace (narazil jsem na tuhle aplikaci náhodou a naprosto mi vyhovuje, a to včetně těch lekcí, které jsou určené pro usínání s dětmi) OneDrop – měření hladiny cukru v krvi (vztahuje se k přerušovanému půstu a jednou dvakrát za den píchnout se do prstu není takové drama)

– měření hladiny cukru v krvi (vztahuje se k přerušovanému půstu a jednou dvakrát za den píchnout se do prstu není takové drama) Qardio – měření krevního tlaku

– měření krevního tlaku Apple Research Studies – studie (účastním se těch, které provádí Apple s dalšími subjekty)

– studie (účastním se těch, které provádí Apple s dalšími subjekty) Renpho – aplikace k chytré váze (teď po Vánocích lepší ta čísla nevidět)

– aplikace k chytré váze (teď po Vánocích lepší ta čísla nevidět) Quip – aplikace k chytrému kartáčku (čištění zubů se propisuje do aplikace Zdraví v iOS)

– aplikace k chytrému kartáčku (čištění zubů se propisuje do aplikace Zdraví v iOS) WaterMinder – sledování příjmu tekutin

Hudbu poslouchám skrz Apple Music a Spotify. Pro podcasty hlavně Spotify.

Fotky skladuji a upravuji v Google Fotkách. Instagram a Twitter jsou také jasné, byť Twitter jsem v poslední době hodně omezil – čím dál tím víc mi přijde jako ztráta času. V minulosti jsem měl Twitter hlavně jako zdroj informací, ale to se změnilo a dnes informace, které mě zajímají a které hledám, čerpám z jiných zdrojů.

Domácnost spravuji v aplikaci Google Home, stejně tak telefony dětí skrz Google Family Link. Používám hodně aplikací, které jsou specifické pro USA a případně region, kde žiji: od Amazon přes Target po aplikace na platby parkování a platby za vodu, plyn a elektřinu. Co ale považuji za pozitivní – spousta aplikací více a více využívá Dynamic Island a Live Activities na iPhonu 14 Pro. Třeba právě aplikace na placení parkování v Pittsburghu. Na zamčené obrazovce tak vždy vidím, kolik mi zbývá času. A to mě baví.

Jaká technologie mě letos oslovila?

Vzhledem k tomu, že tento text píši 2. ledna, technologie neměly moc příležitostí mě oslovit. Čím dál tím více se ale objevují spekulace okolo S23 Ultra, na který se hodně těším.

Nicméně teď vážně. Pokud se vrátím zpět do roku 2022, jsou čtyři věci, které mi nejvíce utkvěly v paměti, nebo spíš zařízení, která mi přijdou nejpovedenější ze všech těch, co jsem vyzkoušel (v tomto pořadí):

Ray-Ban Stories – tyto chytré brýle jsem pořídil začátkem roku a okamžitě si mě získaly Samsung Galaxy Z Fold 4 – jen drobné změny v rozměrech udělaly hodně z pohledu použitelnosti (a já pro vás chystám článek s mými dlouhodobými zkušenostmi) Apple Watch Ultra – už dlouho jsem volal po větším a odolnějším modelu Apple Watch a dočkal jsem se Nothing Phone (1) – rybníček Androidu potřeboval novou dravou štiku a podle mě se první telefon od Nothing nadmíru povedl

A jinak se v roce 2022 nestalo nic extra, co by vyloženě upoutalo moji pozornost. Snad bude v tomto ohledu rok 2023 zajímavější.