Vtipné historky ze zákulisí našeho webu: poslechněte si nový díl podcastu Bitter

V loňském roce se na české podcastové scéně objevil nový přírůstek. Další technologický podcast, řekli byste. Ano i ne. Bitter se snaží být jiný – nebrat chytré technologie a hračky tak moc vážně. Umí si udělat legraci sám ze sebe, a to samé platí i o jeho autorech. Audio pořad stojí nejen na jejich vzájemném špičkování se, ale těží i z jejich mnohaletých zkušeností v oboru.

Co je Bitter podcast?

Tři kamarádi se čirou náhodou sešli v myšlence, že by chtěli začít tvořit obsah zaměřený na technologie. Tedy něco, s čím měli do té doby bohaté zkušenosti. Cílem nebylo dělat strukturované scénáře, které by mohly vést k nezáživnému obsahu. Typicky honem rychle řešit každou novinku, keynote či prezentaci. Autoři se raději chtěli zaměřit na témata, která se dají rozebrat do hloubky, ale zase ne moc vážně. Zkrátka přinést posluchačům určitou přidanou hodnotu, ale ve stravitelné až zábavné podobě.

V červnu 2021 tak vznikl podcast Bitter. Dnes má za sebou 34 dílů a stabilní základnu posluchačů.

Kdo jsou jeho tvůrci?

Marek Hajn , zde na SMARTmanii známá firma. Články píše od roku 2011. Již několik let žije v USA.

, zde na SMARTmanii známá firma. Články píše od roku 2011. Již několik let žije v USA. Honza Pražák , tvůrce obsahu, který se dlouho pohybuje hlavně kolem Apple komunity. Jeden z prvních úspěšných českých instagramerů, redaktor iPure, podcaster. Toho času na pracovní stáži v Bratislavě.

, tvůrce obsahu, který se dlouho pohybuje hlavně kolem Apple komunity. Jeden z prvních úspěšných českých instagramerů, redaktor iPure, podcaster. Toho času na pracovní stáži v Bratislavě. David Podzimek, už v podstatě od mládí psal pro různé magazíny (včetně SMARTmania.cz) a testoval chytré telefony. Poslední roky pracuje v IT sektoru a prostřednictvím podcastu Bitter se tak vrátil ke svému koníčku, tedy tvorbě obsahu z technologického světa.

Nahlédněte do zákulisí projektu SMARTmania.cz

Všemi 33 díly provázeli jmenovaným podcastem pouze tři výše uvedení. Nyní nastal čas začít si zvát hosty. David s Markem se roky znají s Jiřím Hrmou, zakladatelem a šéfredaktorem SMARTmanie. Bylo tedy celkem jasné, kdo by měl být historicky prvním hostem tohoto podcastu.

Jirka se rozpovídal nejen o vzniku a historii tohoto webu, ale také přiblížil jeho těžké i vtipné momenty. Proč jej vidí jako svůj životní projekt, proč mu stále velí a co nás tu čeká do budoucna? Následně se debata přesunula k tomu, o čem Bitter primárně je – k technologiím. Řeč se stočila od Applu k ohebným telefonům a přes chytrou domácnost se dostala až k chytrým vysavačům. V tomhle dílu je toho opravdu hodně, ale i tak se do něj nevešlo vše, co jsme chtěli probrat. Jirkovi tedy nezbyde, než se připravit na pokračování… Podcast si můžete poslechnout přímo v tomto článku, případně na Spotify, v Apple podcastech, či na dalších platformách.

Proč se těšit na další díly?

Bitter je v první řadě o technologiích. Řeší jak novinky, tak i nadčasová témata, jako třeba hlubší pohled do světa Evernote, iOS aplikací nebo třeba kontroverzní ochrany dětí z dílny Applu.

Často se Bitter dostane k horkým novinkám a s odstupem času se k nim vrací z pohledu dlouhodobých zkušeností. Prsten Oura? Ohebné Samsungy? Zkušenosti s chytrou domácností? Vše je tam. A pokud by se to někomu zdálo málo, vězte, že se dostane i na kakao, zmrzlinu a nejen americká piva.

Bitter je neformální technologický podcast, který si na nic nehraje a autoři se prostě jednou za dva týdny virtuálně sejdou, otevřou si pivko nebo uvaří jasmínový čaj a rozeberou témata, která je aktuálně pálí. Někdy vážně, často nevážně.