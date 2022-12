David Trlica: jaká zařízení a aplikace aktuálně používám?

S Apple produkty jsem dokázal vydržet jen půl roku

Naopak s novými Windows 11 si rozumím velice dobře, a to i díky „výměně“ aplikací

U přenosných zařízení u mne poměrně výrazně převažuje Samsung

Několik kolegů již svoje soukromí v podobě oblíbených aplikací, počítačů nebo telefonů odhalilo. Tentokrát došla řada na mně. Na SMARTmanii se můžete setkat převážně s mými recenzemi smartphonů, se kterými mám přeci jen největší zkušenosti, i když postupně se dostávám i do jiných koutů technologické sféry. Zatímco sestava produktů, které používám, neobsahuje nic speciálního, co by nějak vybočovalo, tak u aplikací si troufám tvrdit, že se dozvíte o něčem novém nebo alespoň zajímavém.

Věk: 26 let

Pozice: recenzent SMARTmania.cz

Počítač: desktop s parametry Intel Core i5-6500, 16 GB RAM, GeForce GTX 1060

Telefon: Samsung Galaxy S20 FE

Oblíbené doplňky: Philips Fidelio X2HR, Samsung Galaxy Tab S6

Oblíbené služby: Xbox Game Pass, Spotify, Discord

Na čem pracuji?

Posledních zhruba šest let pracuji hlavně na stolním počítači, jehož základní parametry jsou zmíněny v informačním boxu výše. Trhač asfaltu to již dávno není (to ostatně nebyl nikdy), avšak na psaní článků a základní grafické úkony dostačuje s přehledem. Pořízení 4K monitoru o úhlopříčce 32 palců bylo pro mě z pohledu práce tou největší pozitivní změnou v posledních letech, a to nejen z důvodu pohodlí, ale i efektivnosti. Když už je řeč o pohodlí, nemůžu zapomenout na židli Antares Ergohuman, která mi bez problémů umožňuje celodenní práci v sedě.

Notebooku jsem se zbavil, protože v posledních dvou letech mi výrazně ubyla nutnost práce na cestách. Na těch pár pracovních cest vlakem za rok stačí Samsung Galaxy Tab S6 s připevněnou klávesnicí. U postele mi nechybí elektronická čtečka knih PocketBook 631, i když se musím přiznat, že častěji na konzumaci obsahu používám tablet.

Zpátky ale k PC, které k práci využívám nejvíce. Jako jediný zobrazovač mám momentálně Philips 328E1CA, který nahradil dvojici Full HD monitorů. Nevýhoda je u hraní her, kde s grafickou kartou GeForce GTX 1060 v podstatě není možné hrát v nativním 4K rozlišení a při nastavení nižšího to má rovněž daleko k ideálu. Proto již odpočítávám poslední dny, kdy stávající PC odložím do krabice a místo něj dojde na skládání nového, mého třetího desktopu. V podstatě už jen čekám na lednový veletrh CES a představení novinek na poli PC hardwaru.

Po neúspěšném hledání ideální kombinace myši a klávesnice pro práci, ale zároveň i hraní, jsem se nakonec uchýlil ke specializovaným produktům. Pro práci je to tak klávesnice Logitech MX Keys s první generací myši MX Master, která stále slouží, i když mi docela již vadí hmotnost. Výrazně to pak poznám, když si naopak do ruky vezmu herní Cooler Master MM720, kterou jsem si vybral kvůli tomu, že má skvělou ergonomii. U herní klávesnice už jsem chtěl něco opravdu malého. Asus ROG Falchion tak byl ideální volbou, i když zpočátku jsem musel řešit poměrně dost problémů spojených hlavně se softwarovou částí. Naštěstí je Asus dokázal v postupných aktualizacích vyřešit, jinak bych pravděpodobně sáhnul po nějakém modelu od značky Keychron.

Důležitou součástí mého pracoviště jsou také sluchátka. Momentálně jsou favoritem Philips Fidelio X2HR, která doplňují Sennheiser HD 599. K oběma modelům jsem dokoupil kabel s integrovaným mikrofonem, čímž se jednoduše promění v headset. Na dedikované herní headsety jsem již dávno zanevřel, ať už kvůli špatnému zvuku, nebo lacinému zpracování.

Netradiční věcí je rozhodně to, že sluchátka mám zapojená do Apple redukce z 3,5mm audio konektoru na USB-C, která je následně ještě v další redukci na klasické USB-A. Pokud do PC hledáte levnou „externí zvukovku“, zkuste nejprve Apple redukci. Za tři stovky dostanete opravdu hodně muziky. V mém případě jsem navíc ještě ušetřil místo, protože mi malá redukce nahradila externí zvukovou kartu s XLR mikrofonem.

Už jsem zkoušel přejít na Mac mini M1, ale ten skončil v krabici v minulém roce krátce po pořízen. Bylo to součástí většího přechodu do ekosystému Apple, který mi v tu dobu dával smysl. Nejen třeba kvůli M1 čipům, ale také iPhonu 12 mini a novinkám v iOS. Navíc se mi z pohledu práce recenzenta hodilo mít dlouhodobější zkušenosti se systémy iOS a macOS. Zatímco u iOS jsem věděl, co mě čeká, protože v rámci testování jsem již pár iPhonů měl k dispozici, tak u macOS šlo o premiéru.

Během uplynulých let jsem bez větších problémů používal ChromeOS a Ubuntu, ale jednoznačně největší zkušenosti mám se Windows od Microsoftu. Až ale u macOS jsem si připadal jako BFU (Běžný Franta Uživatel), který absolutně netuší, která bije. Dodnes si pamatuji, jak jsem se po několikaminutovém souboji se souborem .DMG vzdal a potupně se vydal na Google hledat odpovědi, čím jej otevřu. Podobným stylem probíhalo několik dalších dnů, kdy jsem si připadal jako blbec, protože jsem musel hledat základní věci, ať už šlo o práci s okny, nebo třeba správu souborů a složek.

Zároveň jsem se často dočetl, že při přechodu na macOS stačí vydržet dva/tři měsíce a poté již nebudete chtít nic jiného a alternativa od Microsoftu vám bude připadat jako chudý příbuzný. Evidentně to neplatí pro všechny. Po půl roce snažení jsem to vzdal, protože z mého pohledu těch nelogických věcí už bylo tolik, že to dále nešlo a jen mě používání jablečného počítačového systému frustrovalo. Navíc jsem byl čím dal více alergický na odpovědi typu „na to máme tuhle zkratku, gesto nebo malou aplikaci“. Rozhodl jsem se tak Apple experiment ukončit a vrátit se k Windows, respektive Androidu.

Po oprášení výše zmíněného PC jsem neoficiálně nainstaloval nová Windows 11, se kterým jsem nezažil prozatím ani jeden výraznější problém. Zároveň jsem se rozhodl, pravděpodobně i vlivem zkušenosti s macOS, pro hledání novějších alternativ aplikací k tradičním Windows programům. Vyzkoušel jsem 7-Zip, VLC, foobar2000 nebo třeba Notepad++. Z funkčního hlediska s nimi není nic špatného, naopak častokrát patří stále ke špičce. To samé se však nedá říct o uživatelském rozhraní – jeho vzhled se v některých případech nezměnil za snad i patnáct let. Výsledný stav napovídá obrázek:

Jaký používám smartphone?

Za nejlepší smartphone, který jsem vlastnil, považuji Google Pixel 2. Kousíček za ním je Google Pixel 4 XL. Bohužel, u novějších Pixelů už je z pohledu Česka příliš mnoho negativ, ať už v absenci 5G sítí, nebo exkluzivních funkcích (které jsou určeny pouze pro USA a jiné velké trhy), jako je Google Asistent v místním jazyce.

Google Pixel 2: recenze

V současné době používám Samsung Galaxy S20 FE. Kdysi jsem se nechal zlákat na jednu z mnoha akcí korejské společnosti. Ke zlevněnému telefonu jsem obdržel bezdrátovou nabíječku, sluchátka Samsung Galaxy Buds+ a výraznou slevu na hodinky Samsung Galaxy Watch 4. Lusknutím prstu jsem tak plně přešel do ekosystému Samsungu. Již z dřívější doby totiž ještě vlastním Samsung Galaxy Tab S6 na konzumaci obsahu a občasnou práci na cestách.

Obecně se toho nedá Samsungu moc vytknout – po softwarové stránce patří k tomu nejlepšímu, fotoaparáty má perfektní, zpracování rovněž, a tak bych mohl pokračovat. Co mi však osobně vadí, jsou čipsety Exynos, respektive nejsem fanouškem toho, co již delší dobu předvádí Samsung Foundry. TSMC je na úplně jiné úrovni, což jsme mohli vidět mnohokrát nejen u mobilních čipů. I z toho důvodu se docela těším na nadcházející řadu Samsung Galaxy S23, která by měla mít Snapdragon 8 Gen 2 ve všech regionech. Snad se ale nepotvrdí spekulace z posledních dní, ve kterých se tvrdí opak.

Bez jakých aplikací a programů se neobejdu?

Ať se dívám sebevíc do telefonu, tabletu nebo počítače, tak přímo aplikaci, bez které se neobejdu, nemám. Ke všemu by se dala najít lepší či horší alternativa. Nejvíce by mě to však momentálně mrzelo u aplikace Health Sync, která synchronizuje data z různých sportovních a zdravotních aplikací. Google se s Health Connect snaží o něco podobného, avšak zatím mi jeho řešení fungovalo značně hůře.

Jako několik kolegů, i já jsem se dostal k aplikaci TickTick pro zapisování úkolů a poznámek. Začalo mi však vadit, jak bobtná a zpomaluje se. Nakonec jsem ji před pár měsíci nahradil aplikacemi Joplin na poznámky a Tasks.org pro úkoly. Druhou jmenovanou aplikaci pak mám propojenou s Google Kalendářem, ve kterém funguje jako klient pro Google Úkoly. Mám tak o starost méně, až se Google rozhodne, že již Úkoly nejsou třeba a službu nečekaně zruší. Ve výsledku si v obou případech nemůžu na nic stěžovat: vše funguje rychle, napříč různými platformami, a navíc jde o zástupce licence open source. Níže přidávám v krátkosti ještě několik netradičních Android aplikací, které mohu doporučit:

Aegis – povedená aplikace pro dvoufázové ověřování

– povedená aplikace pro dvoufázové ověřování Bitwarden – správce hesel, který používám na každém zařízení

– správce hesel, který používám na každém zařízení F-Droid – obchod s open source aplikacemi

– obchod s open source aplikacemi Palabre – RSS čtečka s podporou Feedly

– RSS čtečka s podporou Feedly Pocket Casts – přehrávač podcastů, který je dostupný v podstatě na každém zařízení

– přehrávač podcastů, který je dostupný v podstatě na každém zařízení Sync – skvělý klient pro sociální síť Reddit

Na Windows 11 využívám k práci balík Office, tedy Excel a hlavně Word. Důvod, proč jej používám, je v podstatě jeden – čtení nahlas. Při kontrole článku tak nejen čtu text, ale zároveň jej slyším od třetí strany, což se mi osvědčilo jako nejlepší u delších článků nebo recenzí. Zbylé aplikace z Office 365 jsem vyzkoušel, ale příliš mi nesedí. Grafickou stránku například v podobě náhledů řeším v Affinity Photo, což je alternativa Photoshopu bez nutnosti platit měsíční poplatky. Přímo k úpravě fotografií mi postačuje Capture One v bezplatné verzi.

Jak už jsem psal, snažil jsem se najít modernější alternativy ke klasickým aplikacím. A docela se zadařilo. Všechny jsou navíc rovnou dostupné v Microsoft Store. Jako první zde mám NanaZip, který rovnou vychází z aplikace 7-Zip a doplňuje je o moderní funkce a design. Jeden z hlavních důvodů, proč jej používám, je integrace rovnou do místní nabídky.

Trochu nečekaně jsem u přehrávače zvolil nový Windows Media Player, který zcela nahradil foobar2000 a VLC Player. Tato verze byla kompletně předělána na konci minulého roku jako náhrada za Groove Music. A vzhledem k tomu, že jsem Groove Music dávno odinstaloval, vůbec jsem neměl o nové verzi WMP tušení. Zatím jsem však více než spokojený: aplikace je rychlá, spustila mi zatím všechno, a navíc bez problémů přehrává média uložená na cloudu. Podobně jako u Androidu, i zde ještě přidávám několik Windows aplikací, které můžu bez problémů doporučit:

Power Toys – balík různých nástrojů a utilit, které umožňují vylepšit systém

– balík různých nástrojů a utilit, které umožňují vylepšit systém ShareX – aplikace, která slouží nejen k pořízení screenshotů, ale také k nahrávání obrazovky

– aplikace, která slouží nejen k pořízení screenshotů, ale také k nahrávání obrazovky FeedLab – RSS čtečka, která využívá jako zdroj zpráv Feedly

– RSS čtečka, která využívá jako zdroj zpráv Feedly QuickLook – přináší jednu z funkcí macOS, rychlý náhled po stisknutí mezerníku

– přináší jednu z funkcí macOS, rychlý náhled po stisknutí mezerníku Files – pokročilejší správce souborů, který si však zachovává designové prvky Windows 11

– pokročilejší správce souborů, který si však zachovává designové prvky Windows 11 Notepads App – minimalistický textový editor

Jaká technologie mě letos oslovila?

Už v průběhu roku jsem nevěřícně zíral na pokroky u DALL-E a Midjourney, avšak písmenka jsou pořád pro mě to hlavní, takže zde nemůžu uvést nic jiného než ChatGPT.

Zážitek z prvotního používání bych porovnal pravděpodobně s tím, když jsem poprvé vyzkoušel Asistenta Google. Navíc na rozdíl od něj rozumí ChatGPT bez větších problémů češtině. To je rozhodně jedna z velkých výhod tohoto chatbota. Jsem hodně zvědavý, jakým směrem se v následujících letech posune či dokonce transformuje tvorba obsahu, ať už u médií, v marketingu, nebo třeba sociálních sítí.