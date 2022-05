Recenze projektoru Samsung The Freestyle: malé rozměry, vysoká cena

Kompaktní Full HD LED projektor se systémem Tizen nabídne úhlopříčku obrazu 30–100″

Má otočný stojánek, automatické ostření, korekci zkreslení i kalibraci barev

Podporuje HDR10, Dolby Audio Plus, Wi-Fi i Bluetooth, napájet lze i přes powerbanku

Zájemce nepotěší velmi sebevědomá cena 24 990 Kč

Jihokorejský gigant letos v lednu na CESu v Las Vegas představil malý a velmi zábavný projektor Samsung The Freestyle. Ihned se těšil velkému zájmu a ani my v redakci jsme se nemohli dočkat možnosti jej otestovat. Na první pohled přitom působí poměrně nenápadně, ovšem nabízí plno chytrých funkcí a zejména otočný stojánek, který jej odlišuje od konkurence.

Jedná se o Full HD LED projektor, který zaujme líbivým designem a operačním systémem Tizen, takže k němu není nutné připojovat jiný zdroj signálu. Úhlopříčka obrazu může mít od 30 do 100 palců a velice vhod přijde automatické ostření s korekcí zkreslení. Mezi vstupy nechybí Micro HDMI a konektivitu zajišťuje i Wi-Fi a Bluetooth. Projektor má i vlastní 360° reproduktor s výkonem 5 W.

Samsung The Freestyle se na českém trhu prodává za doporučenou cenu 24 990 Kč. Jakými dalšími vlastnostmi disponuje, pro koho je určený, jakou má kvalitu obrazu i zvuku a dokáže si obhájit velmi sebevědomou cenu? To a mnohem více se dočtete v naší recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení nabízí krom zařízení samotného jen nezbytné příslušenství. Najdete zde tedy napájecí adaptér, kabel dlouhý 1,8 m, praktickou klipsnu na kabel, dálkový ovladač, uživatelskou příručku a ochranný kryt. Krytku lze využít nejen k ochraně čočky, ale po její nasazení může projektor sloužit jako lampička. K tomu se ale vůbec nehodí, protože zapnutý projektor je dosti hlučný.

Baterie do ovladače řešit nemusíte, má totiž vestavěný akumulátor a nabíjí se skrze USB-C. V balení se ovšem nenachází HDMI kabel pro propojení s počítačem, konzolí či přehrávačem, ale k tomu tento projektor není primárně určený, takže se to dá omluvit.

Kompaktní rozměry a povedený design

Samsung The Freestyle patří do kategorie mini projektorů a malé rozměry jsou jednou z jeho největších předností. Proporce činí pro časté přenášení naprosto ideálních 104,2 × 172,8 × 95,2 mm. Vleze se vám do jakékoliv tašky a hravě ho můžete vzít kamkoliv s sebou. Ano, dá se s ním velice snadno cestovat – hmotnost činí pouhých 830 gramů.

Během třítýdenního testování jsem s projektorem byl hned na několika místech a jeho převážení bylo snadné. Zde se pomalu dostávám k designu a zpracování. Prodává se pouze v „bílé“ variantě (některé části jsou černé), která pro časté přenášení naopak není vůbec vhodná. Světlé plastové tělo se velice snadno zašpiní. Šmouhy na něm byly viditelné už po pár dnech.

Celkově se mi ale design hodně líbí – jedná se o minimalistický doplněk kteréhokoliv pokoje. Každému, komu jsem zařízení ukázal, připadalo jako reproduktor. V interiéru vypadá nenápadně a průduchy větrání mu dodávají šmrnc.

Snadný náklon díky stojánku

Velkou devízu The Freestyle představuje kovový stojánek, díky kterému můžete provést libovolný náklon – odtud nejspíš pochází i název, který v překladu znamená „volný styl“. Stojánek je pevný a projektor se na něm nekymácí, ovšem otočný mechanismus nenabízí možnost zastavení v libovolném bodě. Několikrát se mi stalo, že jsem potřeboval projektor zastavit přesně v místě zubu, kde ale vůbec nedrží a sjede o kousek niž mezi dva zuby – zde už poté drží jako přibitý.

To mě osobně dost štvalo a použití zubového kloubu není nešťastnější. Otáčení není plynulé, ale kousavé. Jistě se mohl výrobce inspirovat například u kloubů, které jsou v noteboocích – ty nabízí plynulé otáčení a možnost zastavit v libovolném místě.

Na horní lesklé černé straně se, kromě dominantní optiky, nachází malá kamerka a dva senzory pro doostřování i korekci obrazu. Najdeme zde i čtyři dotyková tlačítka. Ta se hodí zejména tehdy, kdy chcete projektor používat jako Bluetooth reproduktor, ale o tom až za chvíli.

Tělo je navzdory použití plastu zpracováno na velmi vysoké úrovni. Porty se nacházejí na boku současně s hardwarovým tlačítkem pro zapnutí mikrofonů, za což velice chválím. Na spodní straně se nachází výdech reproduktoru, vyčnívající gumové nožičky, dva zámky pro připevnění například ke zdi a pod záslepkou proprietární pinový konektor. Někomu může chybět stativový závit.

Výbava a možnosti připojení

Než se vrhnu na hodnocení chytrých funkcí a kvality obrazu i zvuku, rád bych vyzdvihl několik technických parametrů. Každého zájemce jistě bude zajímat portová výbava. Bohužel vás budu muset zklamat – zdířek zde není mnoho. Když pominu jediné USB-C čistě pro napájení, nachází se zde pouze Micro HDMI. Naštěstí jde alespoň o verzi 1.4, takže podporuje eARC a HDMI-CEC (Anynet+ pro ovládání připojeného zařízení).

Jedná se o Full HD projektor, takže HDMI 2.0 pro přenos 4K obsahu by stejně příliš nedávalo smysl. To, že zde není plnohodnotné HDM, tedy akceptuji, ale že zde nenajdeme zdířku USB pro připojení flashdisku mě upřímně štve. Nepřipojíte tak ani harddisk. Myš a klávesnici připojíte pouze drátově nebo můžete využít ovládání smartphonem. Chtělo by se dodat i gamepad, ale jak se za chvíli dozvíte, operační systém Tizen nemá ve svém obchodě žádnou nabídku her.

Nepotěší ani absence 3,5mm audio výstupu – připojení sluchátek nebo reproduktorů budete muset řešit bezdrátově. O bezdrátovou komunikaci se zde každopádně stará Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2. V obou případech je signál stabilní, má velký dosah a poskytuje zcela dostatečnou rychlost pro streamování videí do projektoru. Mezi podporované technologie patří i Apple AirPlay. Ve specifikacích se nic nedozvíme o použitém čipsetu, velikosti RAM, ani vnitřního úložiště.

Uvnitř není vzhledem k malým rozměrům vestavěný akumulátor. Napájení probíhá 50W adaptérem přes zmíněné USB-C, takže na cestách můžete využít i výkonnou 50W powerbanku. Přibalený napájecí kabel lze snadno vyměnit za jiný – delší nebo kratší. Příkon energie činí maximálně 50 W a v pohotovostním režimu 0,5 W. Spotřebu energie nemám změřenou.

Optika a automatická korekce obrazu

Optický systém je plně uzavřený, takže se do něj nedostane žádný prach. Za tento krok výrobce chválím a produkt by tak měl poskytovat dlouhou životnost. Jedná se o klasickou DLP LED technologii. Výrobce uvádí životnost světelného zdroje 20 tisíc hodin (standardně bývá 30 tisíc). Pokud byste tedy každý den promítali 5 hodin, máte vystaráno na téměř 11 let.

Automatické ostření a korekce obrazu představuje jednu z nejlepších vlastností tohoto produktu. O ostření optiky se tak nemusíte vůbec starat – malá kamerka na přední straně vše udělá za vás. Při každém zapnutí a přesunu projektoru se obraz automaticky doostřuje, přičemž tento proces netrvá ani dvě vteřiny. Ostření můžete poté ještě doladit manuálně v nastavení, ale ze své zkušenosti vím, že to není potřeba.

Korekce obrazu se také provádí sama, ale není tak dokonalá a občas jsem musel provést korekci manuálně. Mám teď na mysli vyrovnání obrazu do roviny a korekci lichoběžníkového zkreslení, ke kterému dochází, pokud projektor nesměřuje kolmo k plátnu. Skvělé je, že umí i vertikální korekci, takže na stěnu můžete promítat i z boku.

Korekce se provádí tak, že se promítaný obsah zmenší a nasměruje tak, aby měl co nejsymetričtější obdélníkový tvar a byl v rovině. Bohužel se poté kolem obrazu objevují světlé rámečky. Projektor totiž neumí po korekci obrazu eliminovat nevyužitou plochu. Toho si můžete povšimnout na snímcích výše.

Korekce barevného pozadí

Promítat nemusíte jen na plátno, ale jako zobrazovací plochu můžete využít i zeď, podlahu, nebo třeba strop. Díky otočnému stojánku není problém projektor kamkoliv postavit a nasměrovat k projekční ploše.

Vůbec nevadí, že zeď či plátno nebude mít bílou barvu. Software dokáže barvu automaticky detekovat a následně obraz zkalibrovat, aby obraz vypadal co nejvíce přirozeně. Musím říct, že to funguje poměrně dobře, respektive je to mnohem lepší, než kdyby zde nebyla žádná korekce.

Velikost obrazu závisí na vzdálenosti od promítací plochy

Velikost promítaného obrazu se odvíjí od vzdálenosti projektoru od zdi/plátna. Poměr projekční vzdálenosti činí 1,2, což někomu může vyhovovat, někomu naopak ne. Obraz může mít úhlopříčku od 30 do 100 palců. Horní hranice přitom není striktně omezena, avšak musíte počítat s tím, že se kvalita obrazu se zvětšující se plochou zhoršuje. Na to, při které vzdálenosti dostanete jakou úhlopříčku, se můžete podávat v tabulce níže.

Poměr vzdálenosti od plátna a velikosti obrazu Úhlopříčka 30″ 55″ 65″ 75″ 100″ Vzdálenost 0,8 m 1,5 m 1,7 m 2 m 2,7 m

Nejčastěji jsem promítal na stěnu o rozměrech 185 cm na šířku a 2,5m na výšku, kam se vejde obraz o úhlopříčce 84“ (212 cm diagonálně při poměru stran 16:9). Na této ploše jsem promítal i filmy v jejich typickém poměru stran (2,39:1), kdy úhlopříčka promítaného obsahu klesla na 79“, tedy 200 cm.

Skvělý obraz sráží nízký jas

Samsung The Freestyle disponuje Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 px) a obnovovací frekvencí 60 Hz. Pokud nesedíte moc blízko a vaše promítací plocha není příliš velká, žádného rastru si nevšimnete. Full HD rozlišení tak bezpochyby zcela dostačuje, i když musíte brát v úvahu, že obrazu v plném rozlišení dosáhnete jen stěží, a to kvůli zkreslení a již zmiňovanému výřezu.

Svítivost činí 550 lumenů (nitů), což představuje velmi nízkou hodnotu. Nepleťte si lumeny s ANSI lumeny – ty mají až 3× větší svítivost (tady tak hodnota činí 230 ANSI lumenů). V dané cenové kategorii se jedná o podprůměrnou hodnotu. Za jasného dne nebo umělého osvětlení není takřka nic vidět. Zejména tmavé scény se úplně ztrácí – ve dne je zážitek ze sledování velmi slabý.

Musíte si buď zatáhnout závěsy, nebo posunout projektor blíže k místu projekce. Nicméně když jsem si chtěl promítání opravdu užít, musel jsem počkat do večera. Ve den to na sledování videí na YouTube apod. asi stačí, ale na filmy jsem koukal pouze za tmy.

Za tmy se jedná o parádní podívanou

Pokud máte doma volnou stěnu a v ideálním případě neprůsvitné závěsy, pak máte vyhráno. Plátno by požitek ještě zvýraznilo, ale tento projektor úplně vybízí k přenášení mezi místnostmi nebo domácnostmi bez nutnosti plátno vlastnit. Jakákoli plocha je vítána – prostěradlo, fasáda domu apod. Venku jsem promítání rovněž zkoušel a pokud si odmyslím drobné nedokonalosti fasády, jedná se o báječné letní kino.

Za tmy jsem si sledování filmů a seriálů opravdu užíval. Barevná věrnost je slušná, což ostatně zaručuje technologie PurColor. Jen černá není úplně stoprocentní, ale to jsem ani neočekával. O zpracování obrazu se stará samostatný procesor Crystal Engine. Ten mimo jiné poskytuje funkci Auto Motion Plus, která dopočítává snímky, vylepšuje plynulost a celkově vyhlazuje obraz.

Nechybí podpora HDR formátů HLG a HDR10. Systém také může automaticky volit barevný prostor nebo kontrast. Kromě pokročilého nastavení obrazu lze vybírat mezi třemi režimy: Přirozený, Dynamický a Film. Osobně jsem měl nejraději ten prostřední, při kterém obraz krásně vynikl. V dalších režimech byl obraz vybledlý a ne tak jasný. Ostrost obrazu je po celé promítané ploše stejná, stejně tak úroveň jasu.

Poměrně hlučný provoz

Čeho jsem se obával, to se potvrdilo. Malé tělo neumožňuje dostatečné chlazení, a tak se uvnitř ukrývá poměrně dost hlučný ventilátor (až 30 dB). Ovšem na jeho obranu nutno podotknout, že pracuje účinně – projektor zůstává i po několika hodinách v provozu přijatelně teplý. Nicméně těžko říct, co s ním udělají vedra v létě.

Hluk chladícího systému může být při sledování filmů a seriálů značně nepříjemný, a to zejména v malých a tichých místnostech. Odhlučnění lze provést použitím sluchátek nebo zvýšením hlasitosti zvuku, ale vězte, že když dáte projektor dětem do pokoje, budete chtít, aby měly hlasitost spíše nižší. Pokud bude ve vaší bezprostřední blízkosti, může vám vadit i odvod teplého vzduchu.

Zní překvapivě dobře

Projektory jsou většinou určeny pouze na promítání – zvukové podání je u velké části z nich mizerné. V tomto ohledu jsem byl příjemně překvapen. Uvnitř se nachází jediný 5W repráček směřující dolů (pokud projektor stojí), takže umí produkovat prostorový 360° zvuk.

Ovšem zvuk jako v kině nečekejte. I když je reproduktor velmi hlasitý a ozvučí díky tomu i větší místnost, postrádá basovou složku. Jde o malý repráček, takže zvuk v něm nemá kde rezonovat. Použití venku není nemožné, pokud budete sedět blízko. Některé podobně velké Bluetooth reproduktory však hrají mnohem lépe.

Pro pořádný filmový zážitek doporučuji použít externí reproduktory. Ty lze připojit přes Micro HDMI kabel a technologii eARC, nebo přes Bluetooth (mělo by fungovat i AirPlay 2, ovšem to jsem nemohl nijak vyzkoušet) – párování sluchátek/reproduktorů tímto způsobem probíhá velice snadno.

Podpora Dolby Digital Plus

Na stereo nebo jiný prostorový zážitek můžete zapomenout, byť se projektor snaží. Používá dekódování Dolby Digital (Plus) i DTS. Pro filmy jsem nejčastěji využíval adaptivní zvukový efekt, který automaticky upravuje vyvážení výšek, středů a basů.

Celkově zvukové podání The Freestyle hodnotím chvalitebně a během testování jsem převážně využíval právě vestavěný reproduktor. Ve zbylých případech jsem volil připojení bezdrátových sluchátek, abych nerušil ostatní. Tím, že je projektor lehký a skladný, bude vhodný pro přenášení po bytě, nebo třeba na chatu či dovolenou. No a na takové příležitosti bude zabudovaný reproduktor naprosto dostačovat.

Pokud se The Freestyle nevyužívá k promítání streamovaného obsahu, může po nasazení průsvitné krytky objektivu sloužit jako zdroj náladového osvětlení. Funguje také jako chytrý reproduktor, který dokáže analyzovat hudbu a následně s ní synchronizuje vizuální efekty.

Operační systém Tizen – téměř jako z televize

The Freestyle disponuje operačním systémem Tizen, který můžete znát z chytrých televizí Samsung. Dobrá volba, či nikoliv? Prostředí je velmi podobné tomu „televiznímu“, ovšem po zmáčknutí domovského tlačítka nevyskočí lišta s nabídkou (tu vyvoláte až delším stiskem), nýbrž menu přes celou obrazovku. V něm si ihned můžete zvolit zdroj zábavy.

To, že má projektor vlastní plnohodnotný systém s chytrými funkcemi, je jedna z jeho velkých výhod. Odpadá totiž nutnost připojovat externí zdroj obrazu – může fungovat zcela nezávisle. Namátkou mohu zmínit populární Netflix, HBO Max či Voyo, samozřejmě nechybí ani YouTube či Spotify. Ovšem Android TV nabízí i přehrávač Kodi, VLC či jiné oblíbené aplikace, které budete muset oželet.

O2 TV jsem zde bohužel nenašel, ale prý by její podpora měla přijít s další aktualizací. Asi nejvíce mi chyběla aplikace Steam Link, díky které lze bezdrátově streamovat hry z počítače do zobrazovače. Vestavěný obchod nenabízí žádné hry – ono by to na pořádné hraní stejně nebylo a jako ideální možnost se nabízí připojit herní konzoli.

Pokud máte doma chytrou televizi od Samsungu, lze z ní do projektoru bezdrátově zrcadlit obraz, tedy i živé vysílání. Skrze mobilní aplikaci SmartThings pro Android a iOS lze zrcadlit obrazovku do projektoru. Můžete využívat i bezdrátové přehrávaní sdíleného obsahu pomocí DLNA.

Kromě promítání filmů jde projektor využít i k zobrazování nejrůznějších nápisů, fotografií a další grafiky. Jedná se o tzv. Ambient Mode, který jsem ale nikdy nepoužil – nevím, k čemu by byl dobrý, když projektor nepracuje zrovna tiše a nedokáže tak navodit příjemnou ambientní atmosféru.

Systém má pěkný vzhled, ale na můj vkus není příliš rychlý, respektive z televizí Samsung jsem zvyklý na rychlejší reakce prostředí. Špatný dojem na mě dělá i fakt, že projektor neumí v paměti držet aplikaci na pozadí. Pokud z aplikace přejdete do menu a poté se do ní vrátíte, začne se načítat znovu, tedy aspoň se mi to dělo u HBO Max, YouTube a Netflixu. Možná tento problém vyřeší některá aktualizace.

Dálkový ovladač a asistent Bixby

Ještě bych rád podrobněji popsal dodávaný dálkový ovladač. Byť je z plastu, jeho zpracování velice chválím, zejména jeho matnou úpravu. Je příjemně kompaktní a padne do ruky. Všechna tlačítka mají klasické rozložení, které známe z televizí Samsung, příjemně se tisknou a snadno se nahmatají. Jen škoda, že v našich končinách není tlačítko pro Prime Video nahrazeno například HBO Max nebo YouTube. Text při vyhledávání můžete psát směrovými šipkami na softwarové klávesnici, pomocí telefonu nebo hlasově zadávat v anglickém jazyce.

Výdrž vestavěné baterie jsem neměl možnost plně otestovat. Myslím si, že by se mohla pohybovat od 3 do 6 měsíců. Jediná funkce, která by jej mohla více vybíjet, je hlasový asistent Bixby, kterého můžete znát z jiných produktů Samsungu. Ten využívá všesměrových mikrofonů na těle projektoru (pokud je máte zapnuté pomocí hardwarového přepínače), kdy poté stačí říct frázi „Hey Bixby“, nebo jej aktivujete tlačítkem na ovladači. Nicméně často jej využívat asi nebudete, protože češtině bohužel nerozumí.

Ovládání z dotykového zařízení je velice snadné díky mobilní aplikaci SmartThings. V této souvislosti také nesmím zapomenout na podporu bezdrátového režimu Samsung DeX.

Závěrečné hodnocení

Samsung The Freestyle měl být zábavný projektor do každé domácnosti. Na trhu prakticky nemá konkurenci, ale stačí to? Poměrně dlouhou dobu jsem se snažil najít adekvátní argument pro koupi, bohužel jsem našel jediný – pokud chcete lehký a kompaktní projektor, pak se The Freestyle jeví jako jasná volba. Ovšem negativa v mém hodnocení převažují, a to zejména kvůli nesmyslně nastavené ceně. Řada kompromisů by se dala odpustit, ale u zařízení za bezmála 25 tisíc Kč nedostatky řešit nechcete a očekáváte prvotřídní vlastnosti. Projektor bohužel působí jako hračka pro děti a teenagery, avšak prodává se za přemrštěnou cenu.

Oceňuji praktický stojánek, nicméně jeho otáčení mohlo být plynulejší. Design, zpracování, hmotnost a rozměry hodnotím na výbornou. Bílé tělo vypadá skvěle, ale není příliš praktické a dlouho nezůstane čisté. Někomu by mohl scházet vestavěný akumulátor, ale ten by výrazně navýšil hmotnost – kdo chce, pořídí si k němu výkonnou powerbanku. Zvukový projev mohl být výraznější a hlavně basovější, ale na tak malý projektor hraje slušně a přes Bluetooth není problém si připojit externí reproduktory či sluchátka.

Dobrý dojem ze systému kazí trochu pomalejší reakce, otevírání nabídky rychlých nastavení přes delší přidržení domovského tlačítka a neschopnost držet v operační paměti naposledy spuštěnou aplikaci. Jinak systém nabízí plno skvělých funkcí. Zejména vyzdvihuji automatické ostření a chválím i za korekci a kalibraci obrazu. Ovšem ocenil bych lepší portovou výbavu – hlavně 3,5mm audio výstup a plnohodnotně fungující USB. K největším záporům jednoznačně patří hlučný ventilátor a slabší jas. Obrazová kvalita je ve tmě výborná, ale za světla se takřka vůbec nedá promítat, což vzhledem k zaměření tohoto produktu a jeho ceně beru za extrémní nedostatek. Kdyby Samsung The Freestyle stál polovinu, vřele bych jej doporučil. Pak by myslím šlo o prodejní hit.

Samsung The Freestyle 7.6 Design a zpracování 9.1/10

















Výbava a možnosti připojení 7.4/10

















Kvalita obrazu 6.8/10

















Kvalita zvuku 6.5/10

















Chytré funkce 8.3/10

















Klady kompaktní rozměry, nízká hmotnost

sympatický design, praktický stojánek

automatické ostření a korekce obrazu

kvalita obrazu ve tmě

prostředí OS Tizen, chytré funkce, ovladač

možnost napájení z 50W powerbanky Zápory velmi vysoká cena

obrazová kvalita za denního světla

zubový kloub stojánku

hlučný ventilátor, slabší kabelová konektivita

pomalejší systém, správa RAM

chybí některé aplikace a hry

podání basů

bílá barva se snadno zašpiní