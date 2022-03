Xiaomi CyberDog naživo. Domácí společník nejen pro geeky

Spíše než o pomocníka jde o společníka pro zábavu

Můžete ho ovládat přes aplikaci, nebo vše nechat na umělé inteligenci

Vyjde na 35 tisíc korun, vyrobí se ale pouze 1 000 exemplářů

Letošní veletrh MWC v Barceloně nepřinesl jen řadu nových smartphonů, ale k vidění bylo i několik zajímavých technologických vychytávek. Měl jsem výjimečnou příležitost se podívat na čtyřnohého robota jménem Xiaomi CyberDog. Ten byl odhalen už v létě 2021 a stále se jedná spíše o koncept, který se zatím nebude masově vyrábět. Na první pohled je patrné, že se čínský gigant nechal inspirovat u známého robota Spot od Boston Dynamics, jehož cena je ale několikanásobně vyšší.

Robotický pes s AI

Robotický pes od Xiaomi je založen na platformě Nvidia Jetson Xavier NX s podporou AI. Ta nabízí 384 jader CUDA, 48 jader Tensor a 6 jader ARM Carmel. To všechno dává dohromady velmi vysoký výkon, který slouží pro zpracování dat z kamer a senzorů v reálném čase. A právě umělá inteligence je klíčovou vlastností této čtyřnohé potvůrky.

Nechybí schopnost automatického sledování objektů. Robot vnímá překážky a dokáže se jim vyhýbat, a to i těm o velikosti pouhého jednoho centimetru. Pohyb lze také dopředu naplánovat pomocí navigačních map.

Velice zajímavou dovedností je rozpoznání postavy páníčka. CyberDog umí sledovat jeho tvář a reagovat na jeho gesta či grimasy. Páníček se zase může spolehnout na hlasové povely a dálkové ovládání pomocí aplikace ve smartphonu nebo tabletu. A právě ovládání skrze mobilní telefon jsem mohl na vlastní oči vidět na MWC 2022.

Mezi všemi 11 senzory najdeme GPS moduly, ultrazvukové a dotykové senzory či Intel RealSense D450 pro vnímání prostorové hloubky okolního prostředí. Najdeme zde také šest mikrofonů a 128GB SSD. Portová výbava čítá tři USB-C a jedno HDMI, které poslouží ke sledování obrazu z kamer nebo k napojení další výbavy, třeba lidaru, reflektoru či panoramatické kamery.

Robot není zas tak velký, i přesto unese tříkilogramovou zátěž. Běhat dokáže až rychlostí 3,2 m/s (11,5 km/h). Je velice mrštný i schopný si kleknout a vzpřímit se, umí salto vzad, převaluje se, zvládne podat packu i zavrtět „ocáskem“ a zkrátka všechno, co psi obvykle dělají.

K reálnému použití má zatím daleko

Otázkou zůstává, jaké je jeho reálné využití a přínos. Samotné konstrukční zpracování vypadá velmi dobře a pohyby a povely také zvládá bravurně. Ovšem neviděl jsem ho v akci, kdy by se vyhýbal překážkám, anebo kdy by reagoval na gesta či hlasové příkazy. I tak se dá říct, že se jedná spíše o hračku a ukázku moderních technologií než o užitečný produkt, který by mohl pomáhat.

V úvodu zmíněný Spot od Boston Dynamics byl naopak vyvinut k používání u záchranných či ozbrojených složek. Xiaomi CyberDog by měl být spíš jakýmsi domácím mazlíčkem pro geeky. Tomu odpovídá i cena pohybující se okolo 35 tisíc korun za open-source verzi, které se prozatím vyrobí 1 000 kusů.