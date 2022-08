Recenze Manta5 XE-1: vodní elektrokolo, které vám vžene adrenalin do žil

Jde o první vodní kolo na světě, jeho vývoj trval více než 7 let

Elektromotor nabízí výkon 460 W a 7 stupňů pomoci, maximální rychlost činí 21 km/h

Samozřejmostí je plně voděodolná konstrukce a baterie zaručuje výdrž 1,5 až 3,5 hodiny

Manta5 XE-1 je první vodní kolo na světě. Novozélandská firma Manta5 vyvíjela tento stroj více než 7 let. Svou konstrukcí jde o hybrid mezi elektrickým kolem a letadlem. Koncept hydrofilu je znám řadu let, avšak až poslední roky se na trhu začaly objevovat unikátní okřídlené čluny, surfy apod.

Základ tvoří rám z leteckého hliníku a dvě karbonová foilní křídla. Elektromotor o výkonu 460 W roztáčí vodní šroub, díky kterému jste schopni po vodní hladině uhánět rychlostí až 21 km/h. Baterie vydrží 3,5 hodiny, a to v závislosti na okolnostech, mj. zvoleném stupni elektrické pomoci.

Hydrofoiler Manta5 XE-1 lze zakoupit i v České republice v přepočtu za necelých 250 tisíc Kč. Chcete-li si Mantu5 nejdříve vyzkoušet, můžete si zarezervovat termín v testovacím centru v Kempu Lipno. Jaký byl náš zážitek ze svezení na prvním vodním kole na světě a jaký má elektrický hydrofoiler potenciál? To a mnohem více se dočtete v našem testu. Nezapomeňte se podívat i na krátký videosestřih z testování níže.

💦🚴‍♂️ Manta5: hydrofoil e-bike, aneb elektrokolem po vodní hladině (test, 4K)

Design a konstrukce: futuristické vodní kolo s křídly

Manta5 XE-1 vlastně vypadá jako rotoped s křídly. Základ tvoří rám z leteckého hliníků, který je obalen polystyrenem a plastovou skořápkou. Díky tomu se kolo nemá šanci utopit, a to i přes celkovou hmotnost 30,5 kg, což rozhodně není málo.

Rozměry celého kola činí 2 m na šířku, 1,4 m na výšku a 2,2 m na délku. Přední křídlo měří na šířku 1,2 m a stejně jako to zadní je vyrobeno z karbonu. Nylonovou vrtuli vyztužují uhlíková vlákna. Hřídel vrtule je vyrobena z nerezové oceli a hnací hřídel z hliníku.

Pro snadnější přepravu lze kolo částečně rozebrat a výrobce uvádí, že se snadno vleze i do auta. Zadní křídlo jde navíc nahradit kolečkem. Řídítka i sedlo mají nastavitelnou výšku. Sedlo je sice plastové, ale sedí se na něm poměrně pohodlně. Řídítka mají příjemný a široký úchop.

Hnací ústrojí se ukrývá v zadní části pod částečně průhledným plastem a překvapilo mě, jak je kompaktní. Baterie se vkládá doprostřed Manty. Přední křídlo i kormidla jsou pohyblivé. Celkový vzhled působí čistě i dynamicky a celé provedení robustním i kvalitním dojmem. Na ničem se nešetřilo, vše je důkladně promyšlené a sedmiletý vývoj se zkrátka nezapře.

Technická výbava a dojezd

Hlavní prvek celého kola představuje hnací ústrojí, které plní úplnou vodotěsnost podle certifikace IPX8 (ochrana proti nepřetržitému ponoření ve vodě). Šlapačky pohání jedno ozubené kolo a řetěz následně 90° horní a 73° dolní převodovku, hnací hřídel a vodní šroub.

K tomu všemu je připojen elektromotor o výkonu 460 W, což není vůbec málo. Bez něj by to ale popravdě nešlo – kolo nemá žádnou přehazovačku. Obtížnost šlapání volíte přes 7 stupňů pomoci motoru. Rychlost dosahuje až 21 km/h.

70článkový lithium-iontový akumulátor disponuje nemalou kapacitou 882 Wh (24 500 mAh). Pomocí silné 384W nabíječky (48 V / 8 A) jej nabijete za necelé 4 hodiny. Baterie disponuje napětím 36 V, dokáže dodávat proud 22 A a pořizovací cena náhradní vychází na necelých 50 tisíc Kč. Podle zvoleného stupně elektrické pomoci motoru lze na kole jezdit 1,5 až 3,5 hodiny. Výdrž nepatrně ovlivňuje hmotnost jezdce a povaha samotné jízdy.

Modul s baterií zároveň funguje jako řídící jednotka celého kola a skrze ni se vše ovládá. Pro rozjezd musí být jednotka zapnutá, o čemž vás informuje svítící tlačítko. To zároveň signalizuje úroveň napětí baterie. Doporučená hmotnost jezdce činí 60 až 100 kg. Kolo je vhodné pro osoby starší 16 let, ovšem věk není určující – v pohodě na něm jezdí i děti.

Ovládání a chytré funkce

Volba režimů podpory se provádí skrze dodávaný bezdrátový ovladač Garmin eBike. Ten obsahuje klasickou „hodinkovou“ baterii a lze ho snadno umístit na řídítka. Jak již bylo zmíněno, na výběr máte 7 stupňů pomoci, kdy nejvyšší pomáhá nejvíce a nejnižší téměř vůbec. O tom, jaký máte zvolený režim, ale nejste nijak vizuálně informováni – pocítíte to jen podle odporu šlapek.

Mantu, respektive její baterii, lze propojit i s chytrými hodinkami Garmin, a to buď přes Bluetooth 4.1, nebo ANT+. Skrze aplikaci lze měřit ujetou vzdálenost, rychlost, dobu jízdy i tepovou frekvenci a také spravovat úroveň elektrické podpory a sledovat stav baterie.

Výrobce připravil i mobilní aplikaci Manta5 pro smartphony s Androidem a iOS. Ta toho bohužel zatím příliš mnoho neumí a prakticky skrze ni lze pouze aktualizovat firmware řídící jednotky.

Poměrně těžký rozjezd

Nyní přejdu k tomu nejdůležitějšímu z celé recenze, a to k hodnocení jízdních vlastností. To nejzásadnější a zároveň nejtěžší na začátek je rozjezd. Na kolo lze nasednout na pláži nebo přímo ve vodě, ovšem nejsnadněji se rozjedete z mola. V Kempu Lipno, kde jsem Mantu testoval, je však molo trochu vyšší, než je žádoucí. Tím se celé nasednutí komplikuje.

Nebudu vás dlouho napínat – rozjet se mi povedlo až na sedmý pokus. Nejprve musíte správně zapřít kolo o molo a nasměrovat šlapačku na vaší dominantní nohu. Důležité je se i správně odpíchnout a při pohybu vpřed být co nejvíce předkloněný a nalepený k řídítkům. V opačném případě by došlo k zaklonění a foil už by nedokázal vyjet z vody.

Od prvního kontaktu s vodou musíte začít šlapat a rozjet vodní šroub co nejvíc. Několikrát se mi samozřejmě stalo, že mi sjela noha ze šlapačky, že jsem šlápl dozadu místo dopředu, nebo že jsem nebyl dostatečně nakloněný. Na moje nezdárné pokusy se mimochodem můžete podívat ve videu na začátku recenze.

Celý proces rozjezdu se provádí vestoje a řeknu vám, že je to celkem makačka. Ve chvíli, když už se vám podaří kolo rozjet a udržet se na hladině, si můžete na kolo sednout a ve šlapání polevit. Důležitou roli při startu samozřejmě hraje i držení rovnováhy. Sebemenší naklonění zavání pádem do vody. Pád sice není vůbec bolestivý, a to díky malé rychlosti a krátké vzdálenosti od vodní hladiny, ale tahat kolo z vody není úplně nejlehčí.

Pohodlná jízda po vodní hladině

Jakmile překonáte záludný start, dostanete odměnu v podobě poměrně snadné, a hlavně hodně zábavné jízdy po vodě. Elektromotor k rozjezdu a k jízdě velice dobře dopomáhá. Díky němu můžete intenzitu šlapání hodně zmírnit. Rychlost se většinou pohybuje od 11 do 13 km/h, ovšem brázdit vodní masu můžete i rychlostí 21 km/h nebo i více – záleží i na vaší fyzické zdatnosti.

Pokud snížíte stupeň pomoci na minimum, začne být jízda hodně těžká a silová. Na sedmý stupeň je jízda pohodová a relaxační, na úrovni 4 už musíte šlapat více. Hydrofoiler je ve vodě poměrně stabilní, křídla jsou zanořená zhruba 30 až 40 cm pod hladinou. Při jízdě bych si ale raději nestoupal, pokud tedy nemáte výborný balanc. Každé sebemenší neřízené naklonění zkrátka může skončit pádem.

S vyřčeným souvisí i zatáčení. Zatáčí se téměř jako na kole, a to kombinací řídítek a nakláněním do stran. I tak jsem si musel poměrně dlouho zvykat. Hydrofoiler má jistou setrvačnost. To znamená, že když se určitým směrem rozjedete, tak jedete. Když chcete změnit směr, nejjednodušší je trochu zvolnit šlapání, nebo úplně přestat šlapat, nahnout se na danou stranu a zatočit.

Zvládá i vlny

Zkušení jezdci dokáží zatáčet na pár metrech. Dobrému zatáčení pomáhá i přední kormidlo, které se zakousne do vody a nesměruje hydrofoiler patřičným směrem. Při jízdě se nemusíte bát ani vln – bez problému je překonáte. I když se jízda rychlostí 15 km/h nemusí zdát jako rychlá, věřte mi, že na vodě je to úplně o něčem jiném.

Během jízdy nesmíte přestat šlapat, jinak se potopíte. Taktéž musíte předvídat a dávat pozor na blízké objekty ve vodě. Velké křídlo by mohlo být pro okolí nebezpečné, respektive okolní objekty pro vás. Může se stát, že se zapletete do bójky, narazíte do kotvícího lana nebo mola apod. Brzdy zde nejsou a ta setrvačnost je znát, věřte mi.

2021 Hydrofoiler XE-1 | Manta5 Hydrofoil Bikes

Během testování jsem se vydal na zhruba 2,5 km vzdálený ostrov. Bylo to celkem odvážné rozhodnutí, protože neumím přímý start z vody, který je poměrně obtížný. Kdybych tedy po cestě spadl, už bych na kolo nedokázal znova nasednout a v cestě pokračovat. Nicméně jsem to zvládl, protože jsem si na jízdu na Mantě docela zvykl.

Ukončení jízdy provedete zpomalením a zaplutím do vody nebo zastavením u mola, což ale musíte umět.

Závěrečné hodnocení

Hydrofoiler Manta5 XE-1 je futuristické vodní kolo, jehož testování mě velice bavilo. Všem ho můžu vřele doporučit. Zažijete adrenalin, hezky si zamakáte při rozjezdu a zaplavete si při vracení se na molo, ale hlavně si vyzkoušíte ten velice nevšední pocit jezdit na kole po vodní hladině. Lipno je k tomuto sportu zcela ideální: dají se prozkoumávat různá zákoutí, dojedete se podívat na nějaký ostrůvek apod.

Na Mantě zaprvé oceňuji skvělý nápad a provedení. Zpracování je velmi kvalitní a chválím výkonný motor, který hodně dopomáhá pohodlné a poměrně rychlé jízdě. Další plusové body získává baterie se slušnou výdrží a celková voděodolnost. Hlavní slabinu spatřuji v nepříliš snadném rozjezdu. To ovšem zkreslují mé zkušenosti z krátkodobého testování a startu z vysokého mola. Věřím, že se start dá velice snadno naučit, a to i ten z vody.

Za unikátnost a prvenství se platí. Futuristický hydrofoiler Manta5 XE-1 můžete zakoupit na oficiálních stránkách výrobce za 8 990 dolarů nebo u jednoho z českých prodejců za 249 900 Kč, což rozhodně není málo. Vřele vám ovšem můžu doporučit vyzkoušení Manty v Kempu Lipno, kde vás s ním seznámí a vše vás naučí. Brázdit vodní hladinu na Lipně na vodním kole je prostě skvělý zážitek. Někdy v budoucnu bych chtěl Mantu vyzkoušet i na moři, pro kterou byla primárně vyvíjena.

Manta5 XE-1 8.6 Design a zpracování 9.2/10

















Výdrž baterie, dojezd 9.5/10

















Technologická výbava 8.7/10

















Jízdní vlastnosti 8.1/10

















Chytré funkce 7.7/10

















Klady futuristický a unikátní stroj

kvalitní zpracování a robustní provedení

výkonný motor, 7 stupňů podpory

baterie se slušnou výdrží, možnost výměny

pohodová jízda po vodní hladině

chytré funkce, propojení s hodinkami Zápory vysoká cena

obtížnější rozjezd

větší rozměry a vyšší hmotnost pro přepravu

zpočátku nezvyklé zatáčení kvůli setrvačnosti