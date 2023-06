Velký přehled novinek v iOS 17: používání iPhonu bude ještě jednodušší

Apple právě představil novou verzi iOS 17, na iPhony dorazí na podzim

Registrovaní vývojáři si už mohou stáhnout první testovací beta verzi

Novinky nejsou tak výrazné, ale rozhodně vám usnadní běžné používání

Právě dnes v kalifornském Cupertinu odstartoval další ročník vývojářské konference WWDC. Úvodní keynote tradičně patřila představení nových produktů (dočkali jsme se 15″ MacBooku Air i Macu Pro a především dlouho očekávaného headsetu pro rozšířenou realitu Vision Pro). Došlo i na nové verze jablečných operačních systémů. Tím nejsledovanějším je každoročně iOS 17.

Telefonní aplikace a Zprávy

Výrazných novinek letos není tolik, jako tomu bylo loni u současné verze iOS 16, což ale neznamená, že by letos vývojáři z Cupertina usnuli na vavřínech. Apple se tentokrát zaměřil na zlepšení celkové použitelnosti nativních nástrojů, a to včetně softwarové klávesnice. Inovací doznaly i základní aplikace Telefon, Zprávy a FaceTime. Telefonní aplikace už několik let působí dost zastaralým dojmem. Grafici předělali nejen obrazovku s fotografií volajícího, kterou lze přizpůsobovat podobně jako uzamčenou obrazovku z iOS 16.

Změny doznala i karta s detailem kontaktu, kde se v horní části zobrazuje velká fotografie nebo avatar. Doufejme, že se telefonní aplikace naučí i zobrazovat podrobnější historii hovorů s vybraným kontaktem. Aktuálně totiž u jednoho kontaktu zobrazuje pouze dva poslední hovory, což je poměrně omezující (navíc před lety iOS tuhle funkci nabízel). V případě aktivního hovoru půjde využít textového přepisu v reálném čase, nicméně s podporou češtiny zřejmě nepočítejme. Alespoň ne hned od začátku.

V aplikaci Zprávy půjde vytvořit filtry pro rychlejší vyhledávání textu v konverzacích. U hlasových zpráv přibude okamžitý textový přepis pro případy, kdy si hlasovou zprávu nebudete zrovna moci poslechnout. Vylepšení ve Zprávách doznala také funkce pro sdílení polohy, kdy v konverzaci uvidíte aktuální lokaci kontaktu a případně můžete dát druhé straně vědět, že jste v pořádku dorazili na nějaké místo.

Pokud rádi používáte samolepky, potěší vás, že nově půjde na zprávy reagovat i prostřednictvím animovaných obrázků. Softwarová klávesnice díky neuronovým sítím nabídne výrazně lepší predikci a korekci slov. Vylepšené má být i hlasové diktování. Doufejme, že těchto dvou novinek se dočkají i čeští a slovenští uživatelé.

AirDrop nově i přes data

Další novinkou je možnost snadného sdílení kontaktu skrze nástroj NameDrop, a to nejen mezi iPhony, ale i mezi hodinkami Apple Watch. Novinkou je možnost přenášet soubory a videa z galerie (v plné kvalitě a šifrovaně) přes datové přenosy. AirDrop dokonce dokáže z běžného přenosu dat přes Wi-Fi přepnout na data v případě, že se od sebe iPhony vzdálí.

Už žádné Hey Siri!

Pro spouštění hlasové asistentky Siri už není nutné vyslovovat „Hey Siri“, ale pouze „Siri“. iOS 17 rovněž přidává podporu StandBy režimu, ve kterém dokáže na displeji v horizontální poloze (například na bezdrátovém nabíjecím stojánku s MagSafe) zobrazovat informace o datu a čase v několika různých motivech.

Spekulovalo se také, že iOS 17 pro státy v Evropské unii nabídne možnost instalace aplikací z externích zdrojů. O této vlastnosti se však Apple na keynote nezmínil. Je to celkem logické, jelikož pro americký trh nic takového řešit nemusí. Je tedy možné, že iOS 17 tuto funkci v tichosti nabídne, ale Apple se s ní logicky příliš nechce chlubit.

Beta pro vývojáře už dnes večer

První testovací beta iOS 17 bude pro registrované vývojáře dostupná ještě dnes večer. Pokud si na ni brousíte zuby jakožto běžný uživatel, příliš vás nepotěším. Tato verze systému už nepůjde nainstalovat do libovolného iPhonu, do kterého u starších verzí iOS pouze stačilo nahrát vývojářský beta profil stažený z internetu. iPhone je nyní nutné autorizovat skrze vývojářské ID.

Pokud nechcete platit 99 dolarů za developerský účet, pravděpodobně budete muset počkat až na vydání první bety iOS 17 pro veřejnost. Ta by se mohla objevit během následujících týdnů.

Kdy vyjde iOS 17?

Vydání finální verze iOS 17 pro veřejnost bychom se měli dočkat krátce po oficiálním představení nových iPhonů 15. Na přesný termín je ještě brzy, nicméně není těžké odhadnout, že by vydání mělo proběhnout někdy ke konci září.