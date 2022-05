Recenze Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic: nádhera pro něžné pohlaví

Hodinky jsou dostupné v několika variantách, my vyzkoušeli tu keramickou

Skvělá je výdrž, funkce EKG a samozřejmě i vzhled

Cenou 13 990 Kč chtějí konkurovat těm úplně nejlepším

Huawei se zrovna netají tím, že chytré hodinky patří k odvětvím, kde jej téměř neomezují americké sankce. V celosvětovém žebříčku mu patří střídavě 3. až 4. místo hned za velikány, jako jsou Apple, Samsung a Xiaomi. V Česku bude situace stejná jako ve světě a na rozdíl od telefonů, kterým se moc nedaří, jdou hodinky na dračku. Číňané se proto nebojí riskovat a zkouší experimentovat nejen s cenou, ale i s cílovou skupinou. Jak se bude dařit Watch GT 3 Pro Ceramic (v nabídce je i titanová verze), které míří na ženy a rozhodně nejsou levné?

Watch GT 3 Pro v námi testované 43mm variantě s keramickým tělem i řemínkem vyjdou na sebevědomých 13 990 Kč, přičemž dárek v podobě sluchátek FreeBuds Lipstick vás zrovna dvakrát neobměkčí. Přitom se před námi rozprostírá skutečně zajímavý produkt s unikátním zpracováním a řadou vychytávek. Stojí za to?

Design a konstrukce

Nesporná výhoda novinky spočívá v tom, že si ji nespletete s žádným konkurenčním produktem. Tělo je celé z bílé keramiky a kontrast zde způsobují pouze zlaté či stříbrné (v závislosti na vámi zvolené variantě) dekorace v podobě lunety nebo fyzických ovládacích prvků. Ty jsou dva, a to na pravé straně, přičemž jeden má formu podlouhlého tlačítka a druhý digitální korunky. Tu výrobce úspěšně předvedl již u Watch 3 Pro. Otáčení s ní je uspokojující a výhodu představuje i příjemná haptická odezva a dostatečně silné vibrace.

Dýnko je rovněž keramické a kromě průhledu pro senzor disponuje po stranách ještě průduchy pro dva mikrofony i repráček na protilehlé straně. Při prvním ohledání mě zaujala mezírka mezi spodní a vrchní částí pouzdra, do které v pohodě vložíte list papíru. Podle oficiálního vyjádření nejde o konstrukční vadu – mezeru tedy mají všechny vyrobené kusy a nijak nenarušuje odolnost dle certifikace IP68 (ochrana před vniknutím prachu a vody včetně ponoření do 30 metrů).

Výrobce se chlubí i tím, že pouzdro díky použitým materiálům dobře odolá škrábancům. Na druhou stranu: pokud vám někdy upadl na zem keramický nůž či hrneček, jistě víte, o jak křehký materiál jde. Test pádem jsme tedy z úcty k zapůjčenému exempláři neprováděli.

Uvnitř prodejního balení najdete hodinky, náhradní články do řemínku a šroubováček pro jejich montáž, nabíjecí kolébku s USB-A koncovkou a nakonec samozřejmě i obligátní literaturu. Nabíjecí adaptér se k hodinkám již nepřibaluje.

K hodinkám v této konfiguraci dostanete bílý keramický řemínek složený z malých článků. V balení nechybí pár náhradních, pokud by bylo třeba pásek prodloužit. Z kovu je potom prakticky jen zacvakávací mechanismus zapínání a 20mm stěžejka. Její přítomnost také naznačuje, že nabídka řemínků takřka nezná limity.

Pokud jde o pocit z nošení samotného zařízení na zápěstí, mějte na paměti, že hmotnost 113 gramů včetně řemínku je setsakra znát. Nutno ale podotknout, že byly použity kvalitní materiály a když se samo o sobě řekne „keramika“, pravděpodobně nějakou tu vyšší hmotnost automaticky čekáte. S rozměry 42,9 × 42,9 × 10,5 mm jsou ovšem na dámskou ručku poněkud velké. Rozhodně je doporučujeme před nákupem vyzkoušet přímo na ruce.

Hardwarové parametry Huawei Watch GT 3 Pro (43 mm) Konstrukce Rozměry: 42,9 × 42,9 × 10,5 mm, hmotnost: 50 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: ARM Cortex-M, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno Displej, konektivita a baterie 1,32", AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px

NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS:

Baterie: 292 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 9 490 Kč Kompletní specifikace

Displej září, Harmony OS už méně

Kruhový dotykový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,32″ má jemné rozlišení 466 × 466 pixelů a také bezproblémovou svítivostí. Ta je u chytrých hodinek velmi důležitá, zvlášť za momentálního slunečného počasí. Nutno však rovnou podotknout, že černé orámování působí na bílé verzi trochu nepatřičně.

Obrazovku chrání safírové sklo a mohu potvrdit, že během testování se neobjevil ani jeden škrábanec. Velkou výhodu spatřuji rovněž ve funkci Always-On, kdy se vám neustále zobrazuje část ciferníku i v případě, že hodinky aktivně nepoužíváte. Neustále tak znáte aktuální čas i datum, případně další vámi zvolené informace.

Zde bych si jen dovolil zásadní výtku. Pokud stejně jako já chodíte s hodinkami spát, nepřetržitě rozsvícený displej zbytečně ubírá výdrž a může vás od spánku vyrušovat. Jako logické se tak jeví po aktivaci režimu Nerušit se symbolem měsíčku tuto funkci automaticky vypnout. Zde to však nejde a vy musíte pokaždé před spaním absolvovat cestu do nastavení a Always-On deaktivovat ručně. Velká škoda, protože tuto běžnou automatizaci má konkurence zmáknutou.

Čínský výrobce již tradičně instaluje do svých hodinek systém Harmony OS. Watch GT 3 Pro jej nabízí ve verzi 2.0 a jde prakticky o to stejné, co známe již z Watch GT 3. K mání je tedy sada ciferníků včetně těch speciálních pro keramickou verzi, které se mění podle času, dále vylepšená navigace či upravitelné rychlé odpovědi na zprávy, které zosobňují zdokonalenou práci s notifikacemi. Očekáváte-li funkce jako stopky, budík, minutka, kompas, svítilna, přehrávač hudby nebo předpověď počasí, můžete být úplně v klidu – to všechno novinka umí, tedy pokud pominu stále chybějící aplikace pro Spotify.

Nechybí tu telefonování přes Bluetooth z mobilu, ke kterému se hodí mikrofony a reproduktor po obvodu hodinek. Kvalita zvuku však není nijak valná. Druhá strana vás sice slyší celkem dobře, nicméně vy druhou stranu ne. Reproduktor je dost malý a pokud nejste v úplně tichém prostředí, moc si ze zápěstí nezavoláte.

Velmi zamrzí, že s tímto pomocníkem na zápěstí nelze provádět bezkontaktní platby. NFC čip bychom při pitvě uvnitř šasi našli, nicméně nemá valné využití, protože inženýři z Huawei stále nedokázali platební službu Curve přenést i do hodinek. S přihlédnutím k ceně je absence této vychytávky přinejmenším zklamáním.

Fitness funkce

Protože smartwatch jsou dnes nejen stylovkou a prodlouženou rukou telefonu, ale také sportovním zařízením, odvázal se Huawei alespoň v tomto směru. K monitoringu více jak stovky sportovních režimů, kde najdete vše od základního běhání či procházek až po kolektivní sporty nebo rybaření, se nově přidává freedivingové potápění a vylepšený golf. Díky duální GPS vnímám posun také u běhání, které nabízí i personalizovaný běžecký trénink.

Při zmíněných fitness aktivitách dochází k měření srdečního tepu, nachozených kroků, ušlé vzdálenosti a libovolně pak také k monitoringu kyslíku v krvi (SpO 2 ). Za zmínku stojí i měření teploty kůže, hlídač kvalitního spánku a konečně také certifikované EKG. Zájemkyně, na něž produkt primárně míří, potěší přibližný výpočet příští periody.

Všechna cenná data z vašich fitness aktivit se ukládají jak do hodinek, tak především do aplikace Huawei Zdraví v telefonu. Ta se od loňska moc nezměnila – stále je velmi přehledná, plně lokalizovaná do češtiny a dostupná pro Android i iOS. K instalaci se doporučuje využít speciální QR kód, který naleznete v uživatelském manuálu.

Výdrž dle očekávání skvělá

Snad to nebude působit jako klišé, ale aspekt, ve kterém hodinky Huawei opět dominují, je výdrž na jedno nabití. Zatímco u větší 46mm verze se udává 14denní výdrž, námi testovaná verze zvládne polovinu, tedy 7 dní. Alespoň to tvrdí propagační materiály výrobce. Já jsem se běžně bez nabíječky obešel 5 dnů. To je při mém vcelku náročném používání s neustále rozsvíceným displejem a až 60minutovým sportováním obden velmi dobrý výsledek.

Praktické je i nabíjení. Jelikož hodinky podporují standard Qi, stačí vám běžná bezdrátová podložka. Sem tam zahlásí, že se na nabíječce přehřívají a chtějí pauzu, během testování se mi to však nestávalo tak často. Pokud chcete předejít jakýmkoliv problémům, využijte přibalenou kolébku s USB-A koncovkou. Doplnit energii do 100 % zabere maximálním výkonem 10 W necelé dvě hodiny.

Závěrečné zhodnocení

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Ceramic jsou vpravdě unikátním zařízením. Orientace tohoto produktu na ženy-spotřebitelky nemůže být jasnější. Potěší však to, že nabízí v zásadě veškeré penzum funkcí a schopností jako zbytek portfolia – v žádném ohledu tedy nezaostávají. Ano, Harmony OS občas působí nelogicky a chybí bezkontaktní placení. Vše ale kompenzuje skvělý displej, nadstandardní výdrž s pohodlným dobíjením a pochopitelně též luxusní design i zpracování.

Něco mi ale říká, jestli si Huawei neukousl až moc velké sousto. Zamířil totiž do vod velkými výrobci zcela neprobádaných, čímž narážím na zmiňované zaměření na ženy. Samozřejmě, v dnešní době genderové rovnosti se mohou mezi zákazníky objevit i muži, ale budou jistě v menšině. Nabízí se tedy otázka, jestli po takto specifickém výrobku bude dostatečně silná poptávka, a to i s přihlédnutím k ceně, která navzdory kladům v čele s kvalitou materiálů působí přestřeleně.

Huawei Watch GT 3 Pro 7.9 Design a zpracování 9.0/10

















Funkce a výbava 6.0/10

















Pohodlnost nošení 7.0/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Doprovodná aplikace 8.5/10

















Klady luxusní zpracování a vzhled

jasný AMOLED displej

parádní výdrž

nová funkce odpovědí na zprávy

množství sportovních režimů

originalita Zápory vysoká cena

nedokonalý systém Harmony OS

nyní neumí bezkontaktní placení

pro ženy nevhodné rozměry

chybí aplikace jako Spotify Koupit Huawei Watch GT 3 Pro