Záhada z promo fotek Pixelů vyřešena. Takhle vypadá nový Fitbit Edge

- Google pod svou značkou Fitbit připravuje nový fitness náramek
- Ten se poprvé objevil na promo fotografiích k novým Pixelům před dvěma měsíci
- Nyní jsme se dočkali prvních pořádných renderů a známe i jeho označení
Google v roce 2019 oznámil svůj záměr zakoupit společnost Fitbit, která byla v té době již na ústupu ze své dřívější slávy. O dva roky později byla tato akvizice dokončena a Fitbit se dostal pod křídla Googlu, který pod touto značkou vydal několik povedených fitness náramků. Naposledy to byl Fitbit Air, náramek bez displeje a nyní je v přípravě další novinka.
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Neznámý náramek dostává jméno
V srpnu se objevily promo obrázky k novým telefonům Pixel 11, na kterých se nacházel v té době neznámý fitness náramek s displejem. Bylo jasné, že jde o ještě nepředstavený model značky Fitbit, ale nic víc se o něm nevědělo. Nyní jsme se konečně dozvěděli více – jde o přímého následovníka modelu Charge 6 s názvem Fitbit Edge.
Řada Charge, která dostala nový model naposledy v roce 2023, tedy pravděpodobně zcela skončí a nahradí ji model Edge. Typově se bude jednat o velmi podobnou elektroniku, tedy fitness náramek s oválným displejem a spoustou zdravotních i sportovních funkcí. První rendery odhalují design a Googlu unikla stránka, na které srovnává Edge s Fitbitem Air a hodinkami Pixel Watch.
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Fitbit Edge míří do středu nabídky
Design této novinky je vyveden v minimalistickém, ale líbivém stylu s oválným displejem, který je po hranách mírně zakulacen. Na obou stranách pouzdra se nachází funkční tlačítka a barevně by měla být tato novinka částečně sladěna s řadou Pixel 11 Pro – černý, zelený i oranžový odstín vypadají nachlup stejně, jako barvy nových vlajkových telefonů od Googlu.
Uvidíme, zda se dočkáme i speciální edice Stephena Curryho, kterou letos dostal jak náramek Fitbit Air, tak hodinky Pixel Watch 5. Fitbit Edge zamíří do středu nabídky nositelné elektroniky od Googlu a bude postaven mezi modelem Air bez displeje a plnohodnotnými hodinkami Pixel Watch. Dostane tedy více funkcí, než Air, ale ne tolik, jako klasické hodinky.
Verze Edge samozřejmě nabídne notifikace na displeji a také řadu praktických aplikací, jako Mapy Google nebo YouTube Music. Náramek bude spolupracovat s aplikací Google Health a výborně vypadá jeho výdrž na baterii. Dle promo materiálů by měl na jedno nabití vydržet až 7 dnů, tedy stejně jako model Air bez displeje a výrazně víc než hodinky (30 až 40 hodin).
Představení je za rohem
Přesné datum premiéry fitness náramku Fitbit Edge není známé, ale vše nasvědčuje tomu, že se ho dočkáme již velmi brzy. Na trh by se mohl dostat ještě v průběhu tohoto měsíce, aby Google stihl blížící se vánoční sezónu. Co se týče ceny, tak ta je také neznámá, ale odhady mluví o rozsahu mezi 149 a 199 dolary (3 900 až 5 250 Kč včetně DPH).