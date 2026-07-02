Je paměťová krize podvod? Tři giganti čelí žalobě za umělé zdražování elektroniky

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- Paměťová krize letos propukla naplno a sužuje technologický svět
- Čipů je málo a když už jsou, tak jsou drahé a prodražují elektroniku
- Nyní se ale na světlo dostávají informace, které naznačují možné umělé vyvolání krize
Paměťová krize se začala v menší míře projevovat již před dvěma lety, nicméně letos propuká opravdu naplno. Zdražují prakticky všichni, a to včetně Applu, který se dlouho snažil vzít vyšší náklady na sebe a rozměnit je mezi ostatní hardwarové komponenty. Situace je zkrátka vážná, nicméně nové informace naznačují možné umělé nafukování reality.
Tři hlavní výrobci čelí žalobě
Paměťová krize, která se často označuje jako „RAMageddon“, bývá připisována hlavně umělé inteligenci. Ta prochází překotným vývojem a s tím, jak se zlepšuje a používá ji více lidí i výrobců, rostou nároky na datová centra, bez kterých se neobejde. Právě v nich končí drtivá většina vyrobených paměťových čipů a na klasickou elektroniku se jich nedostává.
Nyní však vyplouvají na povrch informace ohledně hromadné žaloby z řad jednotlivců i firem, která je zacílena na tři největší jména v branži – Samsung, SK Hynix a Micron. Dle obvinění tito tři výrobci, kteří dohromady zastřešují většinu světové produkce DRAM pamětí, spolupracovali v umělém udržování cen komponent a omezování nabídky na trhu.
Umělé omezení kvůli HBM pamětem
Tato závažná obvinění mluví například o tom, že tito tři výrobci uměle omezili výrobu klasických DDR3 a DDR4 pamětí pro spotřební elektroniku, aby mohli větší část výroby zaměřit na více výnosnější HBM paměti. V důsledku tohoto jednání cena DDR3 a DDR4 modulů kvůli nedostatku prudce vzrostla, a to samozřejmě vede k vyšším cenám pro koncové zákazníky.
V některých případech měla být výroba klasických pamětí záměrně zcela zastavena, a vzhledem k tomu, že na těchto krocích měly firmy spolupracovat, tak se jedná o oligopolní chování. V žalobě se uvádí také to, že tyto tři firmy již byly v minulosti shledány vinnými z cenových dohod ohledně DRAM pamětí – Samsung obdržel v roce 2005 pokutu za manipulaci s cenami ve výši 300 milionů dolarů (6,4 miliardy korun).
Ve stejném roce dostala pokutu za cenové manipulace také společnost Hynix (185 milionů dolarů – 4 miliardy korun) a Micron se snažil pokutě vyhnout tím, že incident nahlásil. Tyto tři společnosti byly vyšetřovány také v letech 2016 a 2018 čínskou vládou a opět kvůli raketovému růstu cen pamětí. Aktuální žaloba je tedy již třetím podobným podnikem, což vyvolává nejednu otázku.
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Růst cen pokračuje
Ať už je pozadí paměťové krize jakékoliv a růst cen umělý, či reálný, ceny spotřební elektroniky raketově letí nahoru a nevypadá to, že by tomu měl být v dohledné době konec. Kromě Applu zdražuje i Microsoft, Valve vydalo svou konzoli Steam Machine za zcela nekonkurenceschopnou cenu a již se mluví o tom, že nový PlayStation 6 bude stát více než 1 000 dolarů (25 900 korun včetně DPH). Situace je zkrátka vážná a můžeme jen doufat, že se brzy vrátí do normálu.