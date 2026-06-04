Paměťová krize drtí počítačový trh. Nebýt MacBooku Neo, mohlo by být ještě hůř

- V letošním roce se údajně prodá o 11,3 procenta počítačů méně než loni
- Jejich průměrná cena má přitom kvůli paměťové krizi vzrůst o 17 procent
- Situace mohla být ještě horší, naštěstí ji brzdí efekt MacBooku Neo
Ceny elektroniky kvůli paměťové krizi strmě rostou a její prodeje klesají. Podle nejnovějšího reportu agentury IDC se dodávky počítačů v letošním roce významně propadnou a ani v příštích letech nemá být situace nijak růžová – ani v roce 2030 se dodávky počítačů nemají dostat na loňská čísla. Největší propad je očekáván na konci letošního roku.
Prodeje počítačů budou celý letošní rok klesat
V prvním čtvrtletí letošního roku se podle IDC prodalo o 3 procenta počítačů víc než v minulém roce. Jednalo se ale o klamavý signál způsobený zákazníky obeznámenými s nadcházející vlnou zdražování, kteří narychlo nakupovali počítače ještě před nárustem cen. Tento trend ale postupně brzdí, v druhé půlce roku se má situace obrátit. V celkovém součtu za celý letošní rok mají dodávky klesnout o 11,3 procenta, přičemž největší pád máme očekávat v posledním čtvrtletí, kdy dodávky údajně meziročně spadnou o 20 procent.
Zatímco loni bylo na trh dodáno zhruba 297 milionů počítačů, letos by to mělo být pouze 263 milionů a příští rok zrovna tak. Teprve od roku 2028 IDC počítá s mírným růstem, na loňská čísla se ale údajně nedostaneme ani v roce 2030. S koncem paměťové krize tak zjevně počítat nemůžeme, IDC dokonce tvrdí, že výrobci počítačů budou muset přehodnotit svá produktová portfolia. Díky nedávno představenému MacBooku Neo by ale nemuselo být zemětřesení v segmentu tak výrazné.
MacBook Neo jde proti proudu
MacBook Neo je bezesporu jedním z nejzajímavějších zařízení letošního roku. Apple u tohoto počítače nasadil velmi agresivní cenu, která nutí konkurenční výrobce hledat odpovědi. IDC tak předpokládá, že brzy budou přicházet podobně naceněné počítače, které budou lákat na nové levnější procesory využívající efektivnější chod průběžně optimalizovaného systému Windows 11.
Tyto počítače mají být dostatečně výkonné na drtivou většinu běžných úloh a z tohoto důvodu nebudou mít uživatelé důvody připlácet si za dražší konfigurace. I když je v letošním roce predikován meziroční růst cen o zhruba o 17 procent, příští rok už má být růst výrazně pomalejší, od roku 2027 pak má průměrná cena prodaného počítače dokonce klesat. Na loňskou úroveň se ale údajně nevrátí.