Praha i Český Krumlov: navštívili jsme čínské kopie evropských měst, sídlí v nich gigant Huawei

- Měli jsme možnost navštívit jeden z nejunikátnějších technologických kampusů na světě
- Čínský gigant Huawei nás vzal do svého výzkumného komplexu Ox Horn
- Mísí se zde architektura velkých evropských měst s nejmodernějšími technologiemi
Do komplexu Ox Horn Campus se běžný smrtelník nemá šanci dostat, ale kdyby se mu to povedlo, asi by nevěřil vlastním očím. Ostatně, narazit v srdci Číny na Prahu, ze které můžete přejít do Českého Krumlova a poté se přesunout například do Budapešti, to se nevidí každý den. Tento kampus je jednou z nejvíce fascinujících (a z určitého úhlu pohledu i kontroverzních) staveb, které můžete navštívit, a jeho návštěva byla opravdu neotřelým zážitkem.
Vstup je standardně povolen pouze zaměstnancům a jejich registrovaným rodinným příslušníkům nebo obchodním partnerům na pozvání. Na pořádek a klid v areálu dohlíží bezpečnostní služba a malebnou atmosféru na umělých jezerech dokreslují mimo jiné chované černé labutě, které jsou symbolem korporátní filozofie Huawei (připomínka toho, že firma musí být vždy připravena na nečekané krizové situace neboli „černé labutě“ trhu).
Ox Horn Campus řečí čísel
Huawei začal stavět tento komplex, který slouží jako hlavní výzkumné a vývojové centrum značky, v letech 2014–2015. K jeho otevření došlo už v roce 2018 a celková výstavba stála zhruba 1,5 miliardy dolarů, tedy více než 35 miliard korun. Rozprostírá se na ploše 300 akrů (≈ 122 hektarů) a je to doslova takové město ve městě.
Kampus je navržen tak, aby jej zaměstnanci nemuseli téměř vůbec opouštět, a nabízí kompletní infrastrukturu. Nachází se v něm kavárny, restaurace, relaxační zóny, konferenční sály i obří knihovna. Počet zaměstnanců, kteří do tohoto centra každodenně dojíždějí, se pohybuje mezi 25 a 30 tisíci a jedná se primárně o inženýry, vývojáře a výzkumníky Huawei.
Historická Evropa v srdci Číny
Hlavní devízou celého kampusu je ale samozřejmě to, jak vypadá. Skládá se z 12 samostatných vesniček, které jsou velmi přesnou kopií různých evropských metropolí. Je to vlastně taková směs dvanácti evropských regionů a najdeme zde již zmíněnou Prahu a Český Krumlov, dále Budapešť, Vídeň, Oxford, Veronu, Bolognu, Bruggy, španělskou Granadu nebo německý Heidelberg.
Nejedná se o kopie celých měst, ale jen některých segmentů. Například z Prahy zde najdeme ikonický Karlův most, který je velmi detailní a takřka stejně dlouhý jako originál (430 metrů namísto 516 metrů). Nachází se zde také část Staroměstského náměstí, domy okolo Novotného lávky, Staroměstská vodárenská věž nebo Karlova ulice. Dokonce zde nechybí ani kopie lodiček, které převážejí turisty na pražské Kampě.
Krumlovská část je zaměřena na zámecký komplex a panorama nad řekou – neschází kopie zámku samotného, nádvoří a samozřejmě ani zámecká věž. Ta dosahuje zhruba 2/3 originální velikosti. V kampusu dále najdeme také unikátní soubor trojklášteří, přičemž Huawei si nevypůjčil jen vzhled budov. Povedlo se mu vytvořit takřka věrné krumlovské panorama tak, jak ho známe.
Pokud byste snad čekali, že jsou tyto budovy jen nějaké dřevěné kulisy sloužící na ozdobu nebo k oživení atmosféry u tradičních administrativních budov, byli bystev na omylu. Jedná se o plně funkční objekty postavené tradičním způsobem. Ukrývají kancelářské prostory, laboratoře, showroomy či jídelny a v celém komplexu jich najdeme celkem 108.
Knihovna jako z Harryho Pottera
Jedním z nejúchvatnějších míst v kampusu je obří čtyřpatrová centrální knihovna. Je navržena v kruhovém/oválném stylu, který kombinuje estetiku římského amfiteátru a klasické operní scény, završené masivní zdobenou kopulí a mozaikovou podlahou. Knihovna ukrývá přes 110 000 svazků knih (kolem 80 000 v čínštině a 30 000 v cizích jazycích) včetně vzácných historických tisků.
Interiér knihovny bývá nejčastěji přirovnáván ke slavné filmové Bradavické škole kouzel nebo ke směsi monumentálního římského amfiteátru a luxusní evropské operní scény. Nad vašimi hlavami se klene masivní, bohatě zdobená kopule.
Podlahy jsou vykládané detailní uměleckou mozaikou a stěny lemují stovky metrů vestavěných dřevěných regálů s knihami sahajícími od podlahy až ke stropu, na které jsou vyryty názvy různých měst a říší.
Doprava a fascinující kontrasty
V rámci tohoto obřího kampusu se jeho zaměstnanci nemusí pohybovat pěšky, ale k dispozici mají železniční dopravu. Tu zajišťují na první pohled historické vlaky, které jsou ale samozřejmě plně moderní a kolejový systém mezi sebou propojuje všech 12 segmentů. Dráha je dlouhá 7,8 kilometru a Huawei se u ní inspiroval horskými vlaky ze Švýcarska. Cesta okolo celého areálu, kterou jsme měli možnost sami absolvovat, trvá přibližně 20 minut.
Dalo by se říct, že je to vlastně taková interní MHD pro tamní zaměstnance. Návštěva tohoto místa byla opravdu neotřelým zážitkem nejenom kvůli obřímu měřítku a určité míře bizarnosti, ale i zajímavým kontrastům. Návštěva Karlova mostu zhruba 9 tisíc kilometrů od domova se nepoštěstí každý den a historické srdce Evropy se zde mísí s typickou podobou Číny.
Na pozadí Staroměstského náměstí se rýsují čínské paneláky a mrakodrapy, v těchto kopiích evropských metropolí se nachází množství ryze západních podniků, jako třeba 7-Eleven a restaurace vyvedené v západním stylu. Je to zkrátka místo plné kontrastů, které je na jednu stranu velmi bizarní a kontroverzní, ale na druhou také svým způsobem fascinující.
„Bitva o jezero Sung-šan“
Kampus se zapsal i do novodobé technologické historie. V roce 2019, poté co vláda USA uvalila na Huawei sankce a omezila firmě přístup k mobilním službám od Google, svolala společnost do Ox Horn Kampusu přes 2 000 špičkových inženýrů z celého světa. Tato masivní a intenzivní kampaň na vývoj vlastního ekosystému (HMS – Huawei Mobile Services) a operačního systému HarmonyOS dostala interní název „Bitva o jezero Sung-šan“ (Battle of Songshan Lake).
Proč zvolil Huawei tento typ architektury?
Jak jste už asi poznali, největší kuriozitou kampusu je jeho architektura. Místo klasických prosklených mrakodrapů a moderních kancelářských bloků, které jsou pro čínská technologická centra typická, zde Huawei vybudoval věrné repliky historických evropských měst.
Ren Zhengfei, zakladatel Huawei, je známý svým obdivem k evropské architektuře a podle jeho slov byl právě to důvod, proč Ox Horn Campus vznikl. Namísto sterilních skleněných kancelářských budov tak u jezera Songshan vyrostl tento obří projekt, který je výstavní skříní značky Huawei jako takové a zároveň jedním z nejzajímavějších firemních kampusů napříč glóbem.