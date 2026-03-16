Vědci šokovali svět: hraní Super Mario skvěle funguje proti depresi

Hraní her je oblíbenou kratochvílí milionů lidí po celém světě. Zatímco někteří považují videohry za dětinskou zábavu pod jejich úroveň, pro jiné jde o skvělý prostředek k relaxaci a chvilkový únik před mnohdy nekompromisní realitou. Zatímco v minulosti se okolo hraní her šířily stejné narativy, jako u jiných volnočasových aktivit (třeba komiksů), tedy že způsobují hloupnutí lidí, zvyšují agresivitu či dokonce způsobují homosexualitu, moderní věda dokazuje, že videohry poskytují hráčům řadu benefitů.
Nepřehlédněte
Hloupneme díky moderním hrám? Údajně nám zmenšují mozek, Mario či Prince ho naopak trénují
Hry mají na léčbu deprese pozitivní účinky
Studie provedená v Německu v roce 2023 odhalila, že hraní Super Mario Odyssey vedlo k výraznějšímu zmírnění příznaků deprese ve srovnání s účastníky, kteří používali počítačový program pro kognitivní trénink zvaný CogPack, nebo podstupovali standardní léčbu. Studie, publikovaná v časopise Frontiers in Psychiatry, rovněž zjistila, že účastníci ve skupině hrající hry vykazovali vyšší úroveň motivace k tréninku.
Autor studie Moritz Bergmann a jeho kolegové chtěli zjistit, zda šestitýdenní program zahrnující hraní videoher vede ke zlepšení depresivní nálady, motivace k tréninku a vizuálně-prostorových paměťových funkcí u osob s těžkou depresivní poruchou. Porovnávali účinky hraní Super Mario Odyssey na Nintendu Switch s účinky kognitivního tréninkového programu CogPack a s běžnými způsoby léčby této poruchy.
Do studie bylo zapojeno 46 osob s diagnostikovanou depresí, které uvedly, že ve volném čase hrají videohry jen zřídka. Tito účastníci byli náhodně rozděleni do tří skupin: jedna skupina hrála Super Mario Odyssey, druhá využívala program CogPack a třetí podstupovala standardní klinickou léčbu, která zahrnovala medikaci a psychoterapii. Výsledky ukázaly, že podíl účastníků s vysokou mírou depresivních příznaků se nejvíce snížil ve skupině hrající Maria. Jejich počet se téměř snížil na polovinu. Poklesy v ostatních dvou skupinách byly menší a nestačily k vyloučení možnosti, že byly způsobeny náhodnými odchylkami v odpovědích, a nikoli účinky léčby.
Nepřehlédněte
Jak přišel Mario ke svému jménu? Předlohou mu byla skutečná osoba, které se Nintendo chtělo pomstít
„Výsledky naznačují, že po šesti týdnech tréninku vykazovala skupina hrající 3D videohry ve srovnání s aktivní kontrolní skupinou významný pokles podílu účastníků s klinicky významnou úrovní depresivních symptomů podle vlastního hodnocení a vyšší průměrnou motivaci k tréninku,“ shrnuli autoři studie. Tato studie významně přispívá k pochopení vlivu videoher na příznaky deprese. Nejednalo se však o slepou studii; účastníci věděli, do které skupiny byli zařazeni, a pravděpodobně mohli odhadnout zaměření výzkumu, což mohlo výsledky zkreslit. Navíc byl vzorek malý, což může omezovat obecnost získaných poznatků.