Vykažte telefon z ložnice: tyhle 4 budíky vám místo displeje rozsvítí celé ráno

- Světelný budík začne rozsvěcovat už v posledních minutách spánku, takže ráno nezačíná jen ostrým pípnutím
- Čas buzení, délku svítání i zvuk u vybraných modelů nastavíte přímo na budíku, bez mobilní aplikace
- Světlem a bez mobilu se v Česku můžete nechat budit už za 2 500 Kč
Telefon na nočním stolku má dvojí roli: ráno budí a večer láká k ještě jednomu videu, ještě jedné zprávě a ještě jednomu kolečku sociálních sítí. Bez telefonu u postele ale potřebujete jiný budík. Obyčejný s pípáním působí jako krok zpátky. Zajímavější náhradou je světelný budík, který místo náhlého zvuku napodobuje východ slunce a pokoj rozjasňuje ještě předtím, než zazvoní.
Háček je v tom, že řada moderních světelných budíků se chlubí chytrými funkcemi a k plnohodnotnému ovládání chce aplikaci. Telefon sice může zůstat v jiné místnosti, budík však na něm dál závisí.
V tomto výběru proto platí přísnější pravidlo: čas buzení, délku rozednívání i zvuk musíte nastavit přímo na budíku, bez účtu, Wi-Fi a mobilní aplikace. Bluetooth nevadí, pokud slouží jen k přehrávání hudby a budík bez něj funguje.
Světlo začne pracovat dřív než budík
Po probuzení většina lidí chvíli funguje na půl plynu, čemuž se říká spánková setrvačnost. Nejsilnější je hned po probuzení a obvykle odezní během čtvrthodiny až hodiny. Horší bývá po krátké noci a ve chvíli, kdy vás budík vytrhne z hlubokého spánku.
Světelný budík se vás na probuzení snaží připravit předem. Podle modelu začne svítit 5 až 90 minut před nastaveným časem, nejprve slabým červeným světlem, které postupně přechází přes oranžovou k teplé žluté či bílé. V okamžiku buzení už je v pokoji světlo a zvuk přichází jako pojistka, nebo vůbec ne.
Výzkum je opatrnější než krabice od budíků, přesto vychází spíš příznivě. V britském experimentu se osm účastníků, kteří ráno těžko vstávají, probouzelo jednou běžným způsobem a podruhé po simulovaném úsvitu v posledních 30 minutách spánku. Po umělém svítání se cítili bdělejší, v testu sčítání zvládli o něco víc příkladů a reagovali rychleji.
Podobně dopadla nizozemská studie s lidmi, kterým dělá potíže časné vstávání. Po dvou týdnech umělého úsvitu o intenzitě 50 nebo 250 luxů si stěžovali na ranní malátnost výrazně méně než bez něj.
Nepřehlédněte
Cirkadiánní rytmus náš život ovlivňuje více, než si myslíte. Poradíme, jak předejít jeho narušení
Nástup večerní tvorby melatoninu se přitom významně neposunul, takže příjemnější probuzení v tomto experimentu nevyžadovalo posun biologických hodin.
Všechno nastavíte přímo na budíku
Začneme u cenově dostupnějších modelů Beurer WL 50 a WL 65. Oba se obejdou bez aplikace a všechno nastavíte přímo na těle budíku; Bluetooth u WL 50 slouží jen k přehrávání hudby.
Dva Beurery za podobné peníze, každý pro jiné ráno
Beurer WL 50 je cenově dostupnou cestou k umělému úsvitu, seženete ho za zhruba 2 500 Kč. Svítání si nastavíte na 10, 20 nebo 30 minut a světlo přitom přechází od červené přes žlutou do bílé. Budík má dva nezávislé časy buzení, takže jeden může patřit vám a druhý partnerovi. Budí FM rádiem s 30 předvolbami, melodií nebo tónem. Večer umí světlo pomalu ztlumit a Bluetooth spolu s konektorem AUX slouží k přehrávání vlastní hudby při usínání.
Díky vestavěnému akumulátoru ho můžete odnést i jako lampičku. Ovládá se osmi tlačítky, z nichž některá mají více funkcí, a nabídka vestavěných budicích zvuků je skromná: dvě melodie a tón.
Beurer WL 65 Wake up+Charge stojí také kolem 2 500 Kč, ale sází na jiné věci. Rádio ani Bluetooth nemá a místo toho nabízí šest budicích a pět uspávacích melodií, dva budíky, nastavitelné odložení buzení od 1 do 30 minut a dotykové ovládání světla. Úsvit může trvat 5, 10, 15 nebo 30 minut. Hlavním lákadlem je plocha pro bezdrátové nabíjení Qi o výkonu 10 W.
Je v tom jistá ironie: budík, který k provozu telefon nepotřebuje, ho umí přes noc nabít. Pokud chcete mobil z ložnice opravdu vystěhovat a ráno poslouchat rádio, lépe vám poslouží WL 50. WL 65 má i bez telefonu výhodu v pestřejším výběru melodií. Kdo telefon u postele nechá, ale chce ho mít jen položený na nabíječce a budit se světlem, ušetří si naopak samostatný nabíjecí stojánek.
WL 50 dosahuje maximální intenzity osvětlení 330 luxů ve vzdálenosti 15 centimetrů a WL 65 pak 700 luxů v deseti centimetrech. S větší vzdáleností osvětlení slábne, takže záleží i na tom, jak daleko od hlavy je budík umístěn.
Philips HF3531: delší úsvit za vyšší cenu
Philips SmartSleep HF3531 je klasický světelný rádiobudík bez jakékoli vazby na mobil. Rozednívání trvá podle nastavení 20 až 40 minut, během nichž světlo přechází od ranní červené přes oranžovou k jasně žluté. Jas lze nastavit ve 20 krocích až do 300 luxů. K buzení slouží sedm přírodních zvuků nebo FM rádio a večer funguje i postupné stmívání.
Philips je u nás hůř dostupný, lze ho ale najít zhruba za 3 600 Kč, tedy asi o 1 100 Kč víc než WL 50. Za příplatek dostanete o deset minut delší maximální úsvit, 20 stupňů jasu a pestřejší výběr budicích zvuků, Bluetooth pro přehrávání vlastní hudby ale chybí. Philips proto dává smysl hlavně tehdy, když chcete delší svítání se zvuky přírody nebo na něj narazíte ve slevě. Pokud vám stačí půlhodinový úsvit a rádio, vychází výhodněji WL 50.
Lumie Shine 300: dlouhý úsvit a celý týden pod kontrolou
Britská Lumie se specializuje na světelnou terapii a její Bodyclock Shine 300 přidává k samostatnému ovládání hlavně delší úsvit a týdenní plán. Nemá aplikaci, Wi-Fi ani Bluetooth, přitom nabízí víc nastavení buzení než všechny předchozí modely. Délku východu i západu slunce lze nastavit na 15 až 90 minut, takže pozvolný úsvit trvající hodinu a půl si dopřeje i člověk, který se probouzí opravdu pomalu. Nastavit jde také konečný jas světla, které vzniká kombinací teplých bílých, oranžových a červených LED. K buzení slouží 15 zvuků včetně bílého šumu nebo FM rádio. Týdenní plán dovoluje pro každý den zvolit jiný čas nebo buzení vynechat; v jednodušším režimu Daily se budík musí každý večer znovu zapnout. Displej se podle okolního světla v noci sám ztlumí, případně úplně zhasne.
Za tu volnost se platí dvakrát. Nabídek je v Česku málo a cena se pohybuje kolem 4 400 Kč. Menu navíc procházíte tlačítky a jednotlivé položky postupně vybíráte a potvrzujete, takže vyladění celého týdne zabere víc kroků než nastavení jediného budíku. Kdo chce mít délku úsvitu, jas i plán buzení pod kontrolou a nevadí mu vyšší cena, má tu z celého výběru nejpropracovanější možnosti nastavení buzení.
Ráno bez telefonu
Chcete-li mobil dostat z nočního stolku a probouzet se pozvolna, můžete začít cenově dostupným Beurerem WL 50. Nabízí nastavitelné svítání, dva budíky i rádio za cenu, při které tolik nebolí zjištění, že vám buzení světlem nesedí. WL 65 přidává pestřejší melodie a nabíjení pro ty, kteří telefon u postele nechají. Lumie Shine 300 je volbou pro toho, kdo chce úsvit delší než 40 minut nebo odlišné buzení pro jednotlivé dny, a Philips HF3531 nabízí prostřední cestu s rádiem a až čtyřicetiminutovým svítáním. Ve všech čtyřech případech platí totéž: když konečně zazní zvuk, v pokoji už je světlo a telefon k tomu žádný z nich nepotřebuje.