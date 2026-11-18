- První Grand Theft Auto vznikalo jako nudná hra na policisty a zloděje a vydavatel ho chtěl zrušit
- Vice City mělo být jen datadiskem k trojce, San Andreas kvůli skryté minihře zmizelo z amerických regálů a pátý díl utržil miliardu dolarů za tři dny
- Původní hru z roku 1997 dnes spustíte přímo v prohlížeči; fanouškovské verze novějších dílů naopak z internetu mizí, někdy už po pár dnech
- Šestý díl vychází 19. listopadu 2026 a po téměř čtvrtstoletí se vrací do Vice City
Grand Theft Auto mělo pověst skandální hry dřív, než si ho kdokoli mohl koupit. V květnu 1997, půl roku před vydáním, se lord Campbell of Croy v britské Sněmovně lordů zeptal vlády, co hodlá dělat s chystanou počítačovou hrou, ve které se kradou auta, ujíždí se policii a přejíždějí se chodci. Zástupce ministerstva vnitra mu odpověděl, že úřad, který v Británii hrám určuje věkovou přístupnost, ji zatím nedostal k posouzení. Byl to první z mnoha sporů, které GTA provázejí dodnes.
Dnes je z té hry série, které se prodaly stovky milionů kusů, a její šestý díl vychází 19. listopadu. Mezi otázkou lorda Campbella a tímhle datem leží skoro třicet let. Kamera se během nich snesla z ptačí perspektivy za záda hrdiny, rádio v ukradeném autě začalo k sérii patřit stejně neodmyslitelně jako policejní honičky a z party skotských programátorů vyrostla firma, která si může dovolit nechat fanoušky čekat na další díl třináct let. Projdeme ten příběh po hlavních dílech, od dvourozměrných začátků po návrat do Vice City. U starších her přidáme i to, jak se k nim dostat dnes, protože první díl běží v prohlížeči, zatímco jiné už v původní podobě oficiálně nekoupíte.
Fun fact na úvod: kolik dílů GTA ještě stihnete?
Pokud je vám pětatřicet, s příchodem GTA 6 vás možná napadne poněkud morbidní otázka: kolik dalších dílů si ještě stihnete zahrát? Mezi trojkou a Vice City uplynul pouhý rok, na San Andreas jsme čekali dva. Mezi pětkou a šestkou už ale uběhlo přes třináct let. Pokud by Rockstar tohle tempo zachoval, sedmičku byste spouštěli zhruba v osmačtyřiceti, osmičku v jednašedesáti a devítku ve čtyřiasedmdesáti. Desítka by přišla až kolem vašich sedmaosmdesátých narozenin.
Při orientačním srovnání s mužskou nadějí dožití v Evropské unii, která se pohybuje kolem 79 let, vám tak po šestce vycházejí ještě tři pokračování. Samozřejmě za předpokladu, že série bude pokračovat, čekání se dál neprotáhne a vy budete mít pořád chuť ujíždět virtuální policii. Je zvláštní si uvědomit, že na další GTA už nečekáme jen do příštích prázdnin nebo do nové konzolové generace. Čekáme na něj podstatnou část vlastního života. A jestli se dočkáme desítky, doufejme, že Rockstar zvětší titulky :-)
Grand Theft Auto a GTA 2 (1997–1999): pohled shora a šílení policisté
Ve skotském Dundee sídlilo studio DMA Design, které se o pár let dřív proslavilo logickou hrou Lemmings. V polovině devadesátých let tam začala vznikat hra s pracovním názvem Race’n’Chase. Hráč v ní měl být buď policistou, nebo zlodějem, a brzy se ukázalo, že policistou nechce být nikdo. Projekt se vlekl, nikam nevedl a vydavatel BMG Interactive ho chtěl zastavit.
Pak se jednoho dne policejní auta zbláznila. Místo aby hráče spořádaně zastavovala, snažila se projet přímo skrz něj, narážela do něj a vytlačovala ho ze silnice. Gary Penn, který na hře v DMA pracoval, po letech řekl, že šlo nejspíš o obyčejnou chybu. Jenže s agresivními policisty byla hra najednou dramatická, a tak v ní tvůrci chybu nechali a kolem honiček postavili všechno ostatní.
Grand Theft Auto vyšlo na sklonku roku 1997 nejdřív pro PC a krátce nato pro první PlayStation. Na město jste se dívali shora jako na plán v autoatlase, hrdina měl na výšku pár pixelů a kamera při rychlé jízdě stoupala, abyste viděli, do čeho za okamžik narazíte. Úkoly se přijímaly ve zvonících telefonních budkách. Kdo přejel celý průvod vyznavačů Hare Krišna, dostal bonus a na obrazovce se rozsvítil nápis GOURANGA! Hra měla tři města: Liberty City, San Andreas a Vice City. Kdo je tehdy projížděl, netušil, že čte jízdní řád série na dalších třicet let.
A v každém ukradeném autě hrálo rádio. Hudbu pro všechny stanice, od hip hopu po country, složili tři lidé z DMA sami. Už tehdy platilo, že k zážitku patří sedět v cizím voze a poslouchat stanici, kterou byste si doma nepustili.
Kdo si hru nechtěl hned kupovat, mohl sáhnout po ukázkové verzi, která vycházela i na cédéčkách přibalených k časopisům. Nabízela jen Liberty City a po necelých sedmi minutách hraní skončila, takže nezbývalo než ji spustit znovu. Sám jsem u ní těch minut nechal přinejmenším několik stovek.
Pobouření, které hru předcházelo, nevzniklo samo. BMG si najalo Maxe Clifforda, PR agenta, který v Británii živil bulvár skandály slavných, a ten si rozruch naplánoval jako reklamní kampaň. Mike Dailly, jeden z autorů hry, vzpomínal, že jim Clifford předem popsal, na koho zamíří a co dotyční řeknou. Zakladatel studia David Jones dodal, že se vyplnilo každé Cliffordovo slovo. V Británii se hra nakonec směla prodávat jen dospělým a v Brazílii ji úřady nechaly z obchodů stáhnout úplně. Cliffordův plán přesto vyšel: o Grand Theft Auto se mluvilo všude a prodávalo se výborně.
The image I created that eventually spawned #GTA
I drew this to create an isometric rendering engine, it then evolved that into a rotating isometric engine, then I built the "Top Down Perspective Engine" that went on to become GTA1#DMADesign #retro #grandtheftauto #retrogaming pic.twitter.com/Cxr5K8GB75
— Mike Dailly™ 🏴🇺🇦🇵🇸💙 (@mdf200) September 1, 2019
Na jaře 1999 přišel přídavek London 1969, první rozšiřující disk pro PlayStation. Před spuštěním jste do konzole museli nejdřív vložit původní hru. Jezdilo se vlevo, zatčeného hráče místo amerického Busted vítal nápis You’re Nicked! a Londýn dodnes zůstává jediným městem série, které leží mimo Spojené státy a jmenuje se stejně jako ve skutečnosti.
Skutečné pokračování dorazilo na podzim téhož roku. GTA 2 se odehrávalo v retrofuturistickém Anywhere City, kde si hráč vybíral, pro který gang pracuje, a každou prací pro jeden gang si znepřátelil jiný. Pozice se ukládala v kostele s neonovým nápisem Jesus Saves a hra si za to nechala pořádně zaplatit. Vtip funguje jen v angličtině, kde save znamená spasit i uložit. Hru otevíral krátký hraný film natočený v New Yorku. Prodávala se ale hůř než jednička: konzole i počítače už tou dobou zvládaly trojrozměrné světy a hra viděná shora vedle nich vypadala zastarale.
Důležitější věci se mezitím děly v zákulisí. Americký vydavatel Take-Two koupil BMG Interactive i s právy na GTA. Bratři Sam a Dan Houserovi, kteří pro BMG pracovali, pak s kolegy založili v New Yorku značku Rockstar Games a ještě před koncem tisíciletí přešlo pod Take-Two i samotné DMA Design. David Jones odešel. Tým, který zůstal, už pracoval na hře, která měla vypadat úplně jinak.
První dva díly dnes oficiálně nekoupíte. Rockstar je v nultých letech rozdával na svém webu zdarma, později nabídku zrušil a obě hry postupně zmizely i ze Steamu. Jedničku ale rozjedete bez instalace: Internet Archive ji ve své sbírce softwaru nabízí přímo v prohlížeči, kde běží původní verze pro DOS v emulátoru DOSBox. Stačí kliknout na obrazovku a počkat, až se hra načte.