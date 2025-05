Recenze Huawei Watch Fit 4: vypadají a měří jako Apple Watch, stojí ale čtyři tisíce

Huawei Watch Fit 4 pokračují v nastaveném trendu skvěle vybavených hodinek za příznivou cenu

Také tentokrát nabízí skvělé parametry a přesné měření, avšak stále zde najdeme kompromisy

Za 4 299 Kč těžko budou hledat konkurenci, za zaváděcí cenu 3 799 Kč je rozhodování ještě jednodušší

Huawei nositelnou elektroniku zkrátka umí. Ačkoli americké embargo donutilo někdejší světovou jedničku ve výrobě chytrých telefonů k ústupu ze světových trhů, v případě chytrých hodinek, fitness náramků či sluchátek žádné kompromisy čínský gigant dělat nemusel. Nenápadným bestsellerem v jeho portfoliu nositelné elektroniky je už dlouhé roky fitness náramek Watch Fit, který se ze svého původního konceptu „fitness náramku na steroidech“ vyvinul v téměř plnohodnotné chytré hodinky. Co může poslední iterace Huawei Watch Fit 4 nabídnout zákazníkům a půjde opět o hit?

Design a zpracování

Také se vám zdá, že už jste tyhle hodinky někde viděli? Nemá smysl chodit dlouho okolo horké kaše – Huawei Watch Fit 4 se zcela nepokrytě inspirují u nejprodávanějších (nejen) chytrých hodinek na světě, Apple Watch. Zatímco u minulé generace se výrobce alespoň snažil se odlišit, třeba výraznou červenou korunkou, tentokrát se do podobných experimentů už nepouštěl. Při zběžném pohledu si laik větších rozdílů patrně vůbec nevšimne a bude předpokládat, že máte na zápěstí hodinky od Applu.

Přesto ale nějaké rozdíly pochopitelně najdete. Novinkou je například mírně vystouplá část s mikrofonem mezi otočnou korunkou a tlačítkem či lesklý přechod mezi displejem a pouzdrem zařízení. Z dýnka také zmizely dva piny pro nabíjení, neboť nyní se Huawei Watch Fit 4 dobíjejí skrze nabíjecí puk. Ten zvládne až 2 A, nicméně je poměrně velký a těžký (v porovnání se samotnými hodinkami až komicky), přičemž ke cti mu neslouží ani napevno přidělaný kabel s USB-A na konci. Ani slabší magnetické uchycení mě příliš nepotěšilo, díky standardu Qi ale můžete nabíjet i z jiné bezdrátové nabíječky.

Co se týče samotného provedení, hodinkám dominuje hliníkové pouzdro, stejně jako u minulé generace, přičemž dýnko je vyrobeno z plastu, z důvodu bezdrátového nabíjení. K použitým materiálům větší výhrady nemám, nepůsobí ani trochu lacině, přičemž jeho rozměry jsou 43 × 38 × 9,5 milimetrů a hmotnost se zastavila na 27 gramech. Stříbrný přechod mezi pouzdrem a displejem už trochu dnešní designové standardy nesplňuje, ale tenhle drobný přešlap lze snadno odpustit. Horší je to s výrazným černým rámečkem kolem displeje, ale to se dá (alespoň opticky) napravit vhodně zvoleným ciferníkem.

V balení také najdete fluoroelastomerový řemínek, který je poměrně příjemný na dotek a ani v nadcházejících parných letních dnech by jeho nošení nemělo být problematické. Uchycení řemínku k hodinkám je poté proprietární, tudíž zapomeňte na přichycení jakéhokoli jiného řemínku, než toho využívající právě tento systém od Huawei. Řemínky z minulé generace by měly být kompatibilní, nicméně tuto skutečnost bohužel nemohu ověřit v praxi.

Displej, parametry a funkce

Hodinkám vévodí AMOLED panel o velikosti 1,82″ s jemností 347 ppi, 60Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 2000 nitů. Ať už s podáním barev či čitelností na přímém sluníčku jsem neměl sebemenší problémy, tady Huawei odvedlo dobrou práci. Měření probíhá skrze senzor PPG 5.5, který je spolehlivý a poměrně přesný. Nechybí ani mikrofon a reproduktor pro telefonní hovory či notifikace, Bluetooth či voděodolnost 5 BAR. Zamrzí jen absence NFC pro mobilní platby.

Korunka hodinek není v případě Watch Fit 4 jen na ozdobu, ale stejně jako u Apple Watch i zde je otočná a systém na ni reaguje. Je příjemné vidět, že se i ostatní výrobci postupně naučili pracovat s tímto ovládacím prvkem a už se nejedná jen o trochu lepší tlačítko, jako tomu u většiny výrobců bývalo v minulosti. Co se týče ale jejího zpracování, tady už bych drobné výhrady měl. Pokud nemáte přímé srovnání, patrně nebudete mít s otočnou korunkou Huawei Watch Fit 4 problémy, nicméně pokud jste si vyzkoušeli, jak funguje na Apple Watch, zákonitě se dostaví zklamání.

Hardwarové parametry Huawei Watch Fit 4 Konstrukce Rozměry: 43 × 38 × 9,5 mm, hmotnost: 27 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: HarmonyOS, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: 4 GB Displej, konektivita a baterie 1,82", AMOLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: (jednopásmová (L1)), Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Problém je primárně v haptické odezvě, kterou zvládá Apple na jedničku, zatímco Huawei spíše tápe. Vibrace jsou vcelku obyčejné a při otáčení korunkou nemáte ten správný pocit, jako když otáčíte korunkou na klasických hodinkách. Popsat tento pocit není zrovna jednoduché, nicméně v tomto ohledu je to drobný minus. Zklamala mě také skutečnost, že korunka nereaguje na otočení na ciferníku – pokud se chcete dostat na přehled notifikací či rychlé volby, musíte využít potažení po displeji. Tohle je za mě rozhodně nedotaženost, kterou si mohl Huawei odpustit.

Měření sportu a spánku

Pokud jde o přesnost měření, tak se výsledky podobaly hodnotám, které mi naměřily mnohem dražší Apple Watch, které jsem v rámci této recenze používal pro stanovení výchozích hodnot. Začnu nejprve měřením naprostého základu, tedy počtu kroků. Když pomineme vliv toho, že Apple Watch nosím na levé ruce a Huawei Watch Fit 4 na dominantní pravé, je rozdíl v rámci měřeného úseku přibližně o 500 kroků více v případě Huawei, což je poměrně hodně.

Aplikace Huawei Zdraví měří denní aktivitu stejně jako Kondice u Applu v rámci tří kroužků, tedy kalorií, minut cvičení a stání. Zatímco minuty cvičení a stání měří obě hodinky relativně stejně, v případě kalorií počítají Huawei Watch Fit 4 mnohem úsporněji, což není zcela na škodu – ostatně Apple Watch jsou známy tím, že počet spálených kalorií nadsazují, tudíž pokud dáváte přednost spíše přesnějšímu a přísnějšímu měření, budete spokojeni.

Kromě toho můžete paralelně sledovat i takzvané Zdravotní trojlístky, ve kterých se odráží spánek, počet kroků a nálada (měření stresu). Osobně považuji právě tento trojlístek za mnohem lepší měření pro kvalitnější život, než je kopie kroužků Apple Watch a viděl bych raději, kdyby jej Huawei více rozpracoval.

Když dojde na měření kalorií během aktivity, platí to samé, co v případě „běžného“ fungování. Vzhledem k tomu, že počet spálených kalorií je v případě chytrých hodinek spíše odhadovanou hodnotou, než zcela přesným vědeckým měřením, záleží na vás, jestli preferujete algoritmy, které počet spálených kalorií podsazují, nebo naopak nadsazují. Co mě ovšem překvapilo je měření srdečního tepu, které je v obou případech takřka totožné – odchylky během mého testování dosahovaly jednotek úderů, nad čímž lze přimhouřit oko.

U venkovních aktivit pak jistě rádi sáhnete po GPS, která vám nejen zaznamená trasu, ale také pomůže k přesnějšímu měření aktivit. Také v tomto případě musím konstatovat, že přesnost měření v městské zástavbě i na otevřeném prostoru je v obou případech víceméně srovnatelná. K Huawei Watch Fit 4 bych měl snad jen jednu výtku, která se týká zafixování polohy – opakovaně se mi stávalo, že hodinkám trvalo i více než 10 sekund, než našly mou polohu, což je na můj vkus trochu moc dlouho.

V rámci aktivit máte na výběr přes sto různých disciplín, od těch tradičních, až po ty méně obvyklé. Na své si přijdou kupříkladu fanoušci kenda, různých druhů tanců, padelu, gateballu či sepak takrawu. U některých položek, jako jsou esporty či automobilové závody jsem měl mírně zdvižené obočí, nicméně pokud si tyto aktivity chcete měřit, Huawei Watch Fit 4 pro ně nabízí samostatnou kategorii.

Jak to bývá u sportovních aktivit v rámci chytrých hodinek zvykem, také v případě Huawei se některé sporty dočkaly větší péče, než jiné. Pokud rádi běháte venku či jezdíte na kole, dostanete z hodinek mnohem více informací, než pokud jen jezdíte na rotopedu či hrajete badminton. V tomto ohledu ale razí prakticky všichni výrobci stejný přístup, takže si nemají moc co vyčítat. Hodinky jsem prohnal různými aktivitami a nutno říci, že právě při běhu byly celkem užitečným parťákem.

Když pominu poměrně běžné možnosti, jako je nastavení různých parametrů běhu (hlídání tempa, uběhnuté vzdálenosti apod.), tak máte k dispozici také „kreslení během“, které vám může vaše víkendové běhání notně oživit. Kromě toho se mi líbila například užitečná funkce metronomu, pakliže chcete běžet v konkrétním tempu za pomocí jednoduchého rytmu, což je funkce, kterou bych ve výchozím stavu uvítal i u Apple Watch. Výhodou je, že metronom můžete využít i při jiných sportech, nejen při běhání.

Hodinkám nechybí ani automatická detekce aktivity, která je omezena na chůzi, běh a jízdu na kole. Co se týče její spolehlivosti, má Huawei v tomto ohledu mezery – někdy mě hodinky upozornily na možnost měřit aktivitu až po několika minutách, jindy nezaregistrovaly můj pohyb ani po čtvrt hodině a občas automatickou detekci chůze ignorovaly úplně.

Pokud to se sportováním myslíte vážně, ale nevíte, kde začít, máte možnost nechat si sestavit skrze hodinky a aplikaci Zdraví vlastní cvičební plán. Ten je poměrně komplexní a kromě samotného cvičení vám hlídá také přijaté kalorie, pitný režim a nezapomíná vás upozornit na pravidelné vážení či dostatek spánku a vhodnou regeneraci. Jen škoda, že v tomto případě nespolupracuje Huawei Zdraví s aplikacemi třetích stran, jako jsou Kalorické tabulky či aplikace pro měření příjmu vody.

Huawei Watch Fit 4 umí měřit také stres, nicméně v tomto případě se jedná spíše o orientační hodnotu, stejně jako u drtivé většiny konkurence. Pakliže jste ve stresu za počítačem a neprojevujete se u toho zvýšenou fyzickou aktivitou, hodinky vám budou směle tvrdit, že ve stresu vůbec nejste. Svižnější návštěva sámošky pro malý nákup vás podle nich naopak vystresuje více, než podání daňového přiznání.

Zastavit se musím také u měření spánku. To zvládá zaznamenat začátek i konec poměrně přesně a se šlofíky má stejné problémy, jako Apple Watch. V naměřených hodnotách se obě zařízení poměrně liší, což může být dáno i rozdílnými algoritmy při výpočtu – Huawei nejednou tvrdil, že jsem v REM fázi strávil i o 45 minut déle, než Apple Watch. Vzhledem k tomu, že Apple měření spánku příliš péče nedává a Huawei poskytuje mnohem více dat a vysvětlení, orientoval bych se spíše podle hodinek čínského výrobce. Co mi trochu chybělo je probuzení v ideální fázi spánku, což někteří konkurenti nabízejí už delší dobu.

Watch Fit 4 umí sledovat i poruchy dechu během spaní a upozornit na spánkovou apnoe, nicméně jedná se o pouze experimentální funkci. Její přesnost bych proto v rámci recenze nehodnotil, i s ohledem na to, že Apple Watch používají pro měření nepravidelností dechu zcela jinou metodu.

Závěrem této sekce musím pochválit aplikaci od Huawei, která poskytuje opravdu velké množství dat, které zároveň pečlivě vysvětluje. Prakticky u žádné hodnoty si nebudete říkat, co znamená a jak dosáhnout optima, což je rozhodně velké plus. Na druhou stranu některé hodnoty neumí vysvětlit laikovi zcela srozumitelně a i přes delší část textu se může stát, že uživatel stejně nepochopí, co konkrétní hodnota znamená. I tak ale Huawei Zdraví nabízí v tomto ohledu výrazně lepší servis, než většina konkurence.

Systém a aplikace

Huawei v případě svých hodinek vsadil na vlastní systém HarmonyOS ve verzi 5.1, nicméně i zde se po designové stránce v mnoha ohledech inspiroval u Apple Watch, kupříkladu už v samotné nabídce aplikací. Co mu ovšem chybí je jistá elegance a designová čistota, přičemž v přímém srovnání působí zvolený designový jazyk Huawei lehce lacině. Systém HarmonyOS je uzavřený a nad rámec toho, co již poskytuje, jej nemůžete nikterak obohatit o další funkce, což je na jednu stranu škoda, na tu druhou mohou díky tomuto hodinky vydržet déle na jedno nabití.

Kromě základních aplikací pro sběr a vyhodnocování naměřených zdravotních a sportovních dat zde najdete takové klasiky, jako je ovládání hudebního přehrávače, stopky, kompas, kalendář, počasí, kalkulačka či budíky. Aplikace, které jsou k dispozici, jsou spíše základního charakteru, nicméně pro rychlý přehled bez nutnosti sahat po chytrém telefonu postačí.

Správa notifikací bohužel nepatří mezi ty nejlepší. Pozitivní je, že hodinky zvládají české znaky či emoji, na nějaké přednastavené reakce či přímo odpovědi ale můžete zapomenout. Ani co se týče toho, z jakých aplikací vám upozornění budou na hodinky chodit, moc na výběr nemáte – individuálně můžete nastavit jen zprávy, Huawei Zdraví, kalendář, WhatsApp, Instagram, Messenger a Facebook.

Zbytek aplikací najdete pod položkou Ostatní, kterou lze jen vypnout či zapnout. Pakliže používáte aplikace, které nepatří mezi vyjmenované, nejenže je nemůžete jejich notifikace individuálně vypnout či zapnout, ale dočkáte se také uniformní ikony, takže často budete tápat, která aplikace si žádá vaši pozornost.

Aplikace Huawei Zdraví je pochopitelně plně lokalizovaná, byť tu a tam narazíte na nějaké to anglické slovíčko, případně na komicky nepřesný překlad – nejedná se ovšem o nic zásadního. Kromě sledování všech naměřených dat, jejich vyhodnocení a nápovědy či sledování sportovních aktivit si můžete také nastavit samotné hodinky.

V tomto případě není moc co přizpůsobovat. Jedinou výjimkou je obchod s ciferníky, kterých je vcelku dost, nicméně úroveň jejich vkusnosti je značně kolísavá a najít nějaký, který nepůsobí lacině, je trochu oříšek.

Baterie a výdrž

Pokud budete mít zapnuté 24hodinnové sledování srdečního tepu, všechny vychytávky sledování spánku, nebudete se omezovat v rámci sportování a budete mít zapnutý Always-on displej, počítejte s výdrží pohybující se okolo 3-4 dní, což není vůbec špatná hodnota. Jakmile se trochu uskromníte, není problém se dostat i na dvojnásobek a v úspornějším režimu na ještě delší dobu. Nicméně v tomto případě už je na místě otázka, proč si potom chytré hodinky pořizovat.

Zapnutá aktivita s kontinuálním měřením a sledováním skrze GPS vám s přehledem vydrží i na náročnější aktivity typu maraton, tudíž v tomto ohledu nelze hodinkám moc co vyčítat. Nabíjení nepatří mezi největší rychlíky, ostatně z 0 na 100 procent se dostanete za přibližně hodinu a čtvrt. Na druhou stranu je patrně nebudete nabíjet zase tak často, pakliže je nebudete ždímat každý den na maximum.

Čím se liší Huawei Watch Fit 4 Pro?

Do prodeje se dostane také vybavenější varianta Huawei Watch Fit 4 Pro, která oproti základní verzi nabízí několik vylepšení. Mezi ně patří titanové tělo a safírové sklíčko, s čímž se pojí také mírně odlišný design a rozměry – ty jsou 44,5 × 40 × 9,3 milimetrů a hmotnost se zastavila na 30 gramech.

Hardwarové parametry Huawei Watch Fit 4 Pro Konstrukce Rozměry: 44,5 × 40 × 9,3 mm, hmotnost: 30,4 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: HarmonyOS, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: 4 GB Displej, konektivita a baterie 1,82", AMOLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: (jednopásmová (L1)), Baterie: neuvedeno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Dále se mohou Watch Fit 4 Pro pochlubit displejem s jasem 3000 nitů, měřením EKG či teploty kůže, o trochu rychlejším nabíjením (podle výrobce přibližně o 15 minut), modernějším senzorem PPG 6.0 či NFC. Za tyto vychytávky navíc si čínská značka řekne o částku 6 999 korun, což je poměrně velký skok a stojí za zvážení, zda se vám nákup „Pro“ modelu vyplatí.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch Fit 4 pokračují v tradici prvních hodinek Watch Fit, které ukázaly, že čínský gigant nositelnou elektroniku umí a i za relativně nízkou cenu dokáže nabídnout chytré hodinky, které si s měřením sportovních aktivit nezadají s dražší konkurencí a zároveň na svou cenu i dobře vypadají. Své zkušenosti Huawei zúročil i u čtvrté generace, která se i tentokrát povedla na výbornou, byť se to opět neobešlo bez tradičních nedostatků.

Hodinky musím pochválit za jejich přesnost a spolehlivost měření, ať už jde o srdeční tep, okysličení krve či spánek. V tomto ohledu jim nelze prakticky nic vytknout. Sportovní aktivity umí Huawei Watch 4 měřit taktéž na výbornou a stydět se nemusí ani před ikonou v tomto segmentu, Apple Watch. Také výdrž na jedno nabití je poměrně ucházející a i když hodinky vůbec nešetříte, vydrží vám několik dní bez většího stresu.

Ačkoli design je subjektivní záležitostí, přílišná podobnost s Apple Watch hodinkám spíše škodí, než pomáhá. Huawei má určitě spoustu talentovaných designérů, kteří by vymysleli něco originálního. Mírným zklamáním je také pomalejší nabíjení a poměrně velký a těžký nabíjecí puk, který při tom všem nemá zrovna silné magnety (a koncovka USB-A mu taky nedělá čest). Místo proprietárního systému uchycení bych také raději viděl nějaké univerzální řešení. Největší bolístky mají Huawei Watch Fit 4 ovšem ve svém softwaru – ten by si přeci jen zasloužil větší péči. Minimálně práci s notifikacemi by mohla čínská značka už konečně vylepšit na použitelnou úroveň.

Za cenu 4 299 korun lze ale nad spoustou nedostatků jen mávnout rukou. Huawei Watch Fit 4 totiž vyplňují díru mezi fitness náramky a chytrými hodinkami, přičemž to dělají tak dobře, že v rámci této cenové hladiny jen těžko hledají konkurenci. Pokud jste ochotní opomenout některé nedostatky a hledáte zařízení primárně na měření sportu, za tyto peníze mnoho lepších alternativ nenajdete.

Pokud tyto chytré hodinky zvažujete, jistě vás potěší, že v období mezi 15. 5 až 29. 6. bude jak základní, tak Pro model k dispozici se sníženou zaváděcí cenou – Huawei Watch Fit 4 tak můžete zakoupit už za 3 799 korun, zatímco Watch Fit 4 Pro budou v prodeji za 6 499 korun.

Huawei Watch Fit 4 8.3 Design a zpracování 7.5/10

















Funkce a výbava 8.1/10

















Pohodlí nošení 8.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady velmi přesné měření

nabídka sportovních aktivit

kvalitní displej

dlouhá výdrž na baterii

příznivá cena Zápory design až příliš opisuje od Apple Watch

pomalejší nabíjení

software působí nedotaženým dojmem

práce s notifikacemi je žalostná

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.