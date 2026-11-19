- Huawei chystá na příští týden premiéru supertenkých hodinek
- V pase mají mít pouze 6,6 mm, přesto nabídnou plnohodnotnou výbavu
- Kromě hodinek Huawei představí i supertenký smartphone Mate 90 Air
Značka Huawei chystá na příští týden premiéru nových produktů. Část z nich ponese označení Air, což ve světě mobilních technologií znamená tenké a lehké tělo. Dočkat bychom se měli jednak supertenkého smartphonu Huawei Mate 90 Air a také titanových hodinek Huawei Watch Air, které mají ambici stát se nejtenčími chytrými hodinkami na světě.
Huawei Watch Air: nejtenčí chytré hodinky
Huawei má v plánu příští týden posouvat hranice. Společnost potvrdila, že její nadcházející chytré hodinky Watch Air budou mít tloušťku pouze 6,9 mm, což z nich učiní nejtenčí plnohodnotné chytré hodinky na světě. Pro srovnání – Samsung Galaxy Watch 9 mají v pase 8,6 mm, Apple Watch Series 12 dokonce 9,7 mm.
Podle informátora Digital Chat Station budou chystané hodinky nejen super tenké, ale i mimořádně lehké – vážit mají pouze 27 gramů, částečně i díky lehkému titanovému pouzdru. Titan má hodinkám dodat vysokou pevnost a také jemnější a výraznější kovový lesk.
Zepředu má hodinky reprezentovat obdélníkový 1,92″ LTPO AMOLED displej se špičkovým jasem 3 500 nitů, ochranu mu bude poskytovat safírové sklo. Displeji bude patřit 86 procent čelní plochy – okolní rámeček má mít na všech stranách tloušťku pouze 1,4 mm.
Co se výbavy týče, Huawei Watch Air mají dostat stejné zdravotní funkce jako Huawei Watch 6 a sportovní funkce jako GT 7 Pro – v tomto výrobce nehodlá dělat kompromisy. To samé platí i u výdrže, díky uhlíkovou-křemíkovému akumulátoru hodinky údajně vydrží jeden týden provozu.
Huawei Mate 90 Air: smartphone jako žiletka
Druhým tenkým zařízením, které Huawei na příští týden chystá, bude smartphone Huawei Mate 90 Air. Podle propagačních materiálů se opět můžeme těšit na sympaticky tenký telefon, který půjde ve šlépějích svého loňského předchůdce Mate 70 Air. Ten měl v pase pouhých 6,6 mm, tloušťku letošního modelu zatím neznáme.
Chystaný smartphone bude dostupný ve třech barevných kombinacích – růžovo-zlatá, stříbrná a černá. U všech variant mají být záda tvořena dvěma vzory – ve spodní části bude telefon jednobarevný, v horních dvou třetinách najdeme texturu tvořenou svislými pruhy. Modul s fotoaparáty dostane svůj tradiční kruhový tvar, bydlet v něm budou tři čočky samostatné kamery. Posledním známým údajem jsou paměťové varianty – Huawei Mate 90 Air má být nabízen v konfiguracích 12/256 a 12/512 GB.
Premiéra nových zařízení od Huawei se uskuteční příští týden 24. listopadu.