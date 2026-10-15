Huawei Watch D3 recenze: ve znamení drobných vylepšení

- Měření tlaku v hodinkách představil Huawei už ve třetím modelu s názvem Watch D3
- Oproti minulé generaci posun není velký, zato vylepšení přišla na správných místech
- Pokud se chcete oprostit od klasických tlakoměrů, stále se jedná o jednu z nejlepších alternativ
Vysoký krevní tlak, tedy hypertenze nad 140/90 mmHg, postihuje v České republice zhruba 40 % dospělé populace, jinak řečeno přibližně 2,2 až 2,5 milionu lidí. To rozhodně není malé číslo. Pokud do této skupiny spadáte, nebo naopak hrozí, že dříve či později budete obtíže s vysokým krevním tlakem řešit, je dobré jej mít pod drobnohledem. Měření skrze domácí pažní tlakoměr je sice řešení, avšak ne vždy zcela praktické – právě v tomto ohledu chce pomoci Huawei, který představil už třetí generaci chytrých hodinek Watch D3, které se zaměřují právě na měření krevního tlaku.
Design a zpracování8.8/10
Funkce a výbava9.2/10
Pohodlnost nošení8.5/10
Výdrž baterie8.5/10
Kvalita měření9.1/10
Klady
- konečně atraktivní design
- pohodlné nošení
- přesné měření tlaku včetně funkce holteru
- podpora pro NFC platby
- snadné vyhodnocení všech dat
Zápory
- chybí odolnost proti vodě
- omezení systému HarmonyOS
- méně pohodlné pro cvičení a absence silikonového řemínku
- výdrž bo mohla být lepší
Já měl před čtyřmi lety možnost otestovat první generaci, která měla své mouchy. Kromě toho, že nevypadala zrovna reprezentativně, bylo omezení také v podobě softwaru a celkového vyhodnocování naměřených dat. Jak moc se Huawei posunul? A vyplatí se o chytrých hodinkách Huawei Watch D3 uvažovat? Nejen na tyto otázky se pokusím odpovědět v této recenzi.
Design se dočkal drobných změn
Hodnocení vzhledu je individuální záležitostí, nicméně obecně se dá říci, že se Watch D3 povedly. Oproti první generaci je vidět znatelný posun, oproti té druhé naopak skoro nikoli, snad jen tloušťka klesla o 2 milimetry na 11,3 milimetrů. To ale není na škodu, neboť Watch D3 vypadají prakticky stejně, jako většina klasických chytrých hodinek a na první dobrou by jen málokdo tipoval, že máte na zápěstí něco speciálního. Rozhodně hodinky nebudou křičet do světa, že máte problémy s krevním tlakem, což je rozhodně plus.
Na testování nám dorazila varianta v barvě připomínající zlato s názvem mocha gold, tedy taková, která bude cílit především na ženy. I samotný řemínek je silikonový, snaží se imitovat kůži a na zápěstí vypadá velmi dobře a elegantně, navíc je o 9 gramů lehčí. Hodinky i přes redukci tloušťky stále váží 40 gramů, a i když působí větším dojmem než kupříkladu konkurenční Apple Watch, zápěstí vám nestrhnou. V balení kromě nabíječky najdete i menší variantu řemínku, stejně jako papírový nástroj pro měření správného obvodu zápěstí.
Jestli mi v balení něco opravdu chybělo, je to i nějaký klasický silikonový řemínek. I kdy Huawei Watch D3 nejsou primárně určené pro měření sportovních aktivit, v případě měření tlaku máte možnost spouštět měření i před a po sportu. Samotný Huawei nicméně varuje, že na řemínek pro měření tlaku máte být hodní, nechodit s ním a s hodinkami plavat a ani agresivní pot mu jistě nedělá dobře, tudíž by se nějaký alternativní pro různé aktivity hodil, obzvláště proto, že Watch D3 sází na proprietární uchycení.
Hardware i software v dokonalé souhře
Přední stranu okupuje 1,92″ AMOLED panel s rozlišením 480 × 408 pixelů a maximálním jasem 3000 nitů. Samozřejmostí jsou všemožné senzory pro měření srdečního tepu, okysličení krve, teploty kůže, EKG nebo krevního tlaku, Bluetooth 6.0, všechny relevantní geolokační systémy nebo NFC. To využijete také v Česku prostřednictvím britského fintechu Curve, skrze který můžete s hodinkami bezkontaktně platit.
O software se stará HarmonyOS, který má stále stejné plusy i minusy. Interakce s notifikacemi je stále relativně omezená, stahovat aplikace třetích stran sice lze, ale výběr není příliš velký. Ciferníků máte k dispozici poměrně hodně, těch povedených je ovšem jen málo, a tak se nejspíše spokojíte s tím jedním, který vás bude obtěžovat nejméně. Na druhou stranu je systém alespoň svižný a nebude vás zdržovat.
Pokud hodinky používáte s iPhonem, nebudete moci na příchozí zprávy v notifikacích odpovídat, jelikož je zde omezení ze strany iOS. V budoucnu by se to ale díky tlaku Evropské unie mělo změnit. Budete-li Watch Fit 5 Pro párovat s Androidem, notifikace na hodinkách vám odpovědi dovolí, a to nejen ty předdefinované, ale i zcela vlastní text včetně emotikon.
Výdrž by mohla být o něco lepší
Výdrž je v případě chytrých hodinek vždy poměrně ožehavé téma. Huawei je známý tím, že jeho modely vydrží celý pracovní týden bez větších problémů, a Watch D3 nejsou výjimkou a teoreticky se můžete dostat až na nějakých 6 dní. Slovo teoreticky jsem použil záměrně, neboť pokud budete hodinky opravdu používat, počítejte spíše se čtyřmi dny.
Jestli si tlak naopak budete měřit často, standardem pro vás budou tři dny, a jestli do svého aktivního životního stylu zapojíte i funkci ambulantního monitorování krevního tlaku, není problém sahat po nabíječce už za dva dny. Rychlost nabíjení hodinek není nějak zázračná, ostatně skrze 5W bezdrátovou nabíječku ani nic extra očekávat nemůžete. Z nuly na sto dostanete hodinky přibližně za hodinu, což není žádná hrůza, chlubit se tím ale také na potkání nikomu nebudete.
Krevní tlak pod dohledem 24/7
Teď už ale k tomu hlavnímu, tedy měření krevního tlaku. To probíhá ze zápěstí a na úplně stejném principu jako u předchůdců, tedy tak, že po zaujmutí příslušné pozice a spuštění měření se nafouknou vzduchové polštářky a následně proběhne měření. Zahájit měření můžete na dvě kliknutí na hodinkách a samotné měření máte do půl minuty za sebou. Užitečnou vychytávkou je možnost ambulantního monitorování krevního tlaku, lidově řečeno funkce holteru, v průběhu 24 hodin, tedy jak během dne, tak i ve spánku – konkrétně proběhne 20 měření ve dne a 7 v noci.
O kvalitách měření se dá debatovat, nicméně během recenze nebyly odchylky nikterak výrazné ve srovnání s klasickým pažním tlakoměrem značky Omron, kterou používají také lékaři. V principu je měření na paži přesnější než to ze zápěstí, výsledky Huawei Watch D3 jsou nicméně konzistentní a rozhodně se na ně dá spolehnout. Příležitostně se stávalo, že se výsledky diastolického tlaku lišily přibližně o 10 mmHg, u systolického tlaku to poté bylo pouze ±3 mmHg.
Samozřejmostí je měření také srdečního tepu, teploty kůže, tuhosti tepen, okysličení krve nebo EKG. Ve všech případech podávají hodinky Huawei Watch D3 solidní výsledky, alespoň tedy ve srovnání s Apple Watch, které platí za etalon v oblasti chytrých hodinek. Watch D3 můžete využít také pro monitorování spánku, včetně měření tlaku v jeho průběhu. Samotné vyhodnocení spánku je rozporuplné a Huawei jej stále nemá tak kvalitní, jako některá konkurence, především pokud jde o rozložení fází spánku.
Jaký je rozdíl mezi měřením tlaku z paže a ze zápěstí?
Měření na paži je považováno za spolehlivější a přesnější, protože se provádí na pažní tepně, a je proto doporučováno pro běžnou kontrolu krevního tlaku. Jeho výhodou je menší citlivost na polohu končetiny, nevýhodou však může být větší velikost přístroje a obtížnější použití u osob s větším obvodem paže. Měření na zápěstí má výhodu v menších rozměrech přístroje, snadné přenositelnosti a pohodlném použití zejména u osob, kterým nevyhovuje manžeta na paži. Jeho nevýhodou je však vyšší citlivost na polohu zápěstí vůči srdci, což může vést k nepřesným výsledkům.
Zajímavostí je také měření Diabetes Risk Study, v rámci které mají hodinky po dobu 3 až 14 dnů sledovat vybrané životní funkce a na jejich základě vyhodnotit riziko cukrovky. Následné průběžné sledování má uživateli pomoci lépe vnímat souvislosti mezi jeho návyky a zdravotními údaji, avšak v tomto případě je vhodné připomenout, že se nejedná o klasickou diagnostiku diabetu a pro přesné výsledky se obraťte na lékaře.
S hodinkami můžete pochopitelně také sportovat, nicméně v tomto případě byste měli sáhnout po jiném řemínku, abyste nepoškodili ten určený k měření krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že jej v balení nenajdete, budete si jej muset koupit na vlastní pěst. Na druhou stranu Watch D3 si nejspíše nebudete pořizovat proto, že s nimi chcete běhat maraton či plavat padesát bazénů denně.
O všech údajích máte přehled nejen v hodinkách, ale především v mobilní aplikaci. Tady můžete naměřené výsledky studovat do posledního čísla ze všech možných úhlů, přičemž aplikace Huawei Zdraví vám poskytne i patřičný náhled do toho, co naměřená data znamenají a jak s nimi dále pracovat. Výhodou je také možnost volby mezi vyhodnocením opírajícím se o americké či evropské instituce.
Užitečná je funkce zvaná Health Insights, která shrnuje 11 různých metrik do jednoho velkého přehledu. V rámci něj můžete sledovat například dlouhodobé trendy kroků, stání, VO2Max, krevního tlaku a další aktivity. Na jejich základě získáte poměrně komplexní přehled o vašem zdravotním stavu, díky čemuž můžete svůj životní styl upravit podle potřeby.
Závěrečné hodnocení
Huawei Watch D3 nejsou revolucí, ale cílenou evolucí na těch správných místech. Hodinky jsou o něco tenčí, vypadají o trochu lépe, řemínek je elegantnější, měření je zase o něco přesnější a přibyly i nějaké nové funkce. S výdrží na jedno nabití a s rychlostí nabíjení je to už o něco horší, operační systém by taky zasloužil trochu více funkcí, chtělo by to zapracovat na odolnosti proti vodě a pro sport by Huawei mohl do balení přibalit i klasický silikonový řemínek.
Chytré hodinky Huawei Watch D3 se ale soustředí především na měření krevního tlaku, v rámci kterého nemají na trhu konkurenci. Prakticky ihned po rozbalení dostanete k dispozici spolehlivé zařízení pro měření tlaku, díky kterému budete mít vaši hypertenzi pod kontrolou. Za cenu 9899 korun se jedná o zajímavou alternativu ke klasickému tlakoměru, která přináší řadu funkcí navíc.