- Dokument o skutečném zločinu straší jinak než horor: víte, že se všechno opravdu stalo
- Bát se můžete dvojího: vrahů, kteří přijdou v noci, i policie a soudů, které měly lidi chránit
- Všech deset dokumentů má české titulky, polovina i český dabing
Horor po závěrečných titulcích skončí, dokument o vraždě s vámi zůstane. Pláč na záznamu z policejní kamery je skutečný, zprávy v mobilu psal skutečný člověk a dům, do kterého vrah v noci vešel, vypadal jako kterýkoli jiný v ulici. Netflix má takových dokumentů desítky a ty nejlepší stavějí na původních záznamech a výpovědích lidí, kteří u toho byli.
Vybrali jsme deset dokumentárních filmů a seriálů a seřadili je od těch, které vás spíš rozzlobí, k těm, po kterých si před spaním zkontrolujete zámek. Začneme případy, ve kterých selhal systém, který měl lidi chránit, a skončíme u vrahů, kteří přišli v noci. Skoro ve všech přitom rozhodovala technika: data z auta, poloha mobilu, video na sociální síti nebo stopa DNA, která jednoho obviněného usvědčila a jiného po letech osvobodila.
Vrah z TikToku (2026): poutník, který měl za sebou čtyři vraždy
Esther ze Sevilly se jednoho léta přestala ozývat. Rodina a kamarádi ji začali hledat na vlastní pěst a ve španělském Vrahovi z TikToku sledujete, kam je stopy zavedly: k muži, kterého na TikToku znali jako sympatického poutníka. Chodil pěšky po Španělsku, natáčel o tom dojemná videa a byl možná posledním, kdo Esther viděl živou.
Pak vyjde najevo, kdo poutník ve skutečnosti je. V 80. letech zabil čtyři lidi, dostal přes sto let vězení a po necelých třiceti letech ho pustili na svobodu. Ostatky Esther se našly až po deseti měsících. On sám vinu popírá a za její smrt zatím souzen nebyl, mezitím ho ale odsoudili za to, že ještě před jejím zmizením zastřelil mladíka. Dva díly zaberou hodinu a půl a ukážou, jak snadno si člověk s takovou minulostí získal publikum.
Vražda Murdaughových: Skandál na jihu (2023): rodina, na kterou zákony neplatily
Murdaughovi byli na jihu Jižní Karolíny mocnou rodinou právníků a funkci státního zástupce v ní po sobě zastávaly tři generace. Seriál Vražda Murdaughových začíná nehodou člunu: řídil ho mladší syn Paul a zemřela při ní devatenáctiletá dívka, kterou vezl. Dva roky nato našli Paula i jeho matku zastřelené u rodinného loveckého sídla a otec Alex tvrdil, že je objevil mrtvé.
Během dalších měsíců se začalo odkrývat jedno tajemství za druhým. Alex léta okrádal vlastní klienty o miliony dolarů, a když mu hrozilo odhalení, nechal se u silnice postřelit, aby jeho druhý syn dostal pojistku. Za vraždu manželky a syna nakonec dostal doživotí. Usvědčilo ho hlavně video, které Paul natočil u psích kotců pár minut před smrtí: je na něm slyšet otcův hlas, přestože Alex tvrdil, že tam nebyl. Obě řady seriálu vznikly ještě před letošním zvratem. Nejvyšší soud státu rozsudek zrušil, protože soudní úřednice ovlivňovala porotce, a případ se bude soudit znovu.
Nechutně bohatý: Moc a zvrhlost Jeffreyho Epsteina (2020): oběti, kterým nikdo nevěřil
Policie na Floridě měla už v polovině nultých let výpovědi desítek dívek, které finančník Jeffrey Epstein zval do své vily. Přesto vyvázl díky neobvykle mírné dohodě: přiznal se k méně závažnému činu a z vězení, kde strávil zhruba rok, mohl přes den odcházet do kanceláře. Za mříže se dostal znovu až po jedenácti letech a o měsíc později ho našli mrtvého v cele.
Čtyřdílný seriál Nechutně bohatý nechává mluvit hlavně ženy, které Epstein zneužil, často ještě jako nezletilé. Velké objevy nepřináší, děsí ale tím, jak dlouho dokázaly peníze a známosti umlčet desítky podobných výpovědí.
Nevinný (2018): přiznání, které vzniklo ze snu
V malém městě v Oklahomě někdo na začátku 80. let znásilnil a zavraždil mladou servírku. Za její vraždu skončili ve vězení dva muži z města a jeden z nich dostal trest smrti. Od popravy ho dělilo pět dní, než ji soud odložil. Po letech oba osvobodil test DNA, který ukázal na hlavního svědka obžaloby. Toho za vraždu později odsoudili.
Druhý případ ze stejného města je ještě znepokojivější. Z obchodu zmizela mladá prodavačka a dva místní mladíci se k její vraždě přiznali po výslechu, při kterém jeden z nich policistům vyprávěl svůj sen. Ostatky, které se našly až později, jejich výpovědím odporovaly. Přesto oba skončili na desítky let ve vězení. Šestidílný seriál Nevinný vychází z knihy literatury faktu Johna Grishama a autor právnických thrillerů v něm sám vystupuje. Seriál straší jinak než vrazi na konci výběru: místo vraha se tu bojíte vyšetřovatelů, kteří si vinu dokážou vyrobit.
Jak vyrobit vraha (2015): z oběti justičního omylu obviněným z vraždy
Steven Avery strávil osmnáct let ve vězení za sexuální útok, který nespáchal. Když ho test DNA osvobodil, zažaloval bývalého šerifa a státního zástupce, kteří ho tehdy dostali za mříže, o desítky milionů dolarů. Ještě než spor skončil, zatkli ho znovu, tentokrát kvůli vraždě mladé fotografky, která v den svého zmizení přijela na vrakoviště jeho rodiny nafotit auto na prodej. Doživotí dostal on i jeho dospívající synovec, který se k činu přiznal při výslechu.
Tvůrkyně seriálu Jak vyrobit vraha natáčely přes deset let a ukazují, že se na vyšetřování vraždy podíleli i policisté, jejichž bývalého šéfa Avery zrovna žaloval. Odsouzení synovce soud kvůli vynucenému přiznání nejdřív zrušil, vyšší soud ho ale nakonec vrátil v platnost. Seriál je natočený z pohledu obhajoby, takže je strhující, ale ne nestranný.
Americká vražda: Gabby Petitová (2025): policie dvojici zastavila a nechala jet
Gabby Petitová vyrazila se snoubencem dodávkou na cestu po západě USA a natáčela o ní videa pro sociální sítě, na kterých to vypadalo jako splněný sen. Cestou je zastavila policie, protože svědek nahlásil, že se na ulici perou. Gabby na záznamu z policejní kamery pláče a policisté dvojici jen rozdělili na jednu noc. O pár týdnů později se snoubenec vrátil domů sám a s policií mluvit odmítl. Když Gabbyina rodina ohlásila její zmizení, ztratil se i on. Gabbyino tělo našli ve Wyomingu, jeho ostatky o měsíc později v přírodním parku na Floridě. V zápisníku, který ležel u ostatků, přiznal, že ji zabil a z jejího telefonu pak posílal zprávy, aby to vypadalo, že žije.
Třídílná Americká vražda: Gabby Petitová skládá příběh ze záznamů policejních kamer, jejích videí a rozhovorů s rodinou a přáteli. Nejvíc diskusí vyvolalo, že její deník a zprávy čte Gabbyin hlas, který napodobila umělá inteligence. Rodina s tím souhlasila, část diváků to ale pobouřilo.
Bouračka (2026): 160 km/h a ani jednou nebrzdila
Sedmnáctiletá Mackenzie jedné noci v Ohiu vjela autem, ve kterém seděl její přítel s kamarádem, rychlostí kolem 160 km/h do cihlové zdi. Oba mladíci zemřeli, ona přežila. Vypadalo to jako tragická nehoda, data z auta ale ukázala, že zrychlovala a vůbec nebrzdila. Obhajoba tvrdila, že za volantem ztratila vědomí, soud ji přesto uznal vinnou z vraždy a poslal na doživotí.
Ve filmu Bouračka Mackenzie poprvé mluví před kamerou, přímo z vězení, a dál trvá na tom, že nikoho zabít nechtěla. Vedle ní promlouvají rodiny obou obětí a vyšetřovatelé, film ukazuje i zprávy, které si psala s přítelem. Během hodiny a půl se vaše představa o tom, co se té noci stalo, několikrát změní podle toho, komu zrovna věříte. Přiznání ale nepřijde.
Night Stalker: Hon na sériového vraha (2021): pořádně zamkněte dveře
V polovině 80. let se v Los Angeles vkrádal do domů muž, který vraždil, znásilňoval a na stěny kreslil pentagramy. V parném létě nechávali lidé okna otevřená a on toho využíval: lezl dovnitř a útočil na spící. Vybíral si oběti všeho věku a útočil pokaždé jinak, takže vyšetřovatelům dlouho trvalo, než pochopili, že jde o jednoho člověka. Čtyřdílný seriál Night Stalker vypráví celé pátrání očima dvou detektivů, kteří ho vedli. Jeden z dílů se jmenuje „Pořádně. Zamkněte. Dveře.“ a po posledním z nich budete tu radu brát vážně.
Vyšetřování brzdily promarněné šance i politika: když vrah udeřil i v San Francisku, tamní starostka prozradila v televizi, jaké důkazy policie má. Zlom přinesl jediný otisk prstu z ukradeného auta, který počítačová databáze přiřadila Richardu Ramirezovi. Hned jak se jeho fotka objevila v novinách, poznali ho obyvatelé východního Los Angeles při pokusu ukrást auto, chytili ho a zbili. Za třináct vražd dostal trest smrti a zemřel ve vězení, kde čekal na popravu.
Od koťátek pracky pryč! Hon na internetového zabijáka (2019): od týrání zvířat k vraždě
Všechno začíná videem na YouTube, na kterém mladý muž zabije dvě koťata. Skupina cizích lidí na Facebooku se rozhodne autora najít. Rozebírají každý předmět v záběrech, aby zjistili, kde videa vznikla, a postupně se dopracují k jeho jménu. Autor mezitím zveřejňuje další videa s týráním zvířat a pak přidá video vraždy.
Obětí byl student z Číny, který žil v Montrealu. Vrah jeho tělo rozřezal, části rozeslal poštou politickým stranám a školám a sám uprchl do Evropy. Dopadli ho v berlínské internetové kavárně, kde si zrovna četl zprávy o sobě, a soud ho později poslal na doživotí. Třídílný seriál Od koťátek pracky pryč! je kvůli týrání zvířat pro řadu lidí nejtěžší podívanou celé desítky. Pozornost amatérských detektivů přitom vrahovi možná dala přesně to, po čem toužil: publikum.
Hon na lidi podle videa se mimochodem může strhnout i v Česku. Když se letos v únoru šířilo video z Litoměřicka s kočkou v sušičce, lidé na sítích sdíleli jména a adresy mladistvých, kteří ho natočili, a demonstrovali před jejich domy.
Vraždy v Idahu: Noční můra na vysoké (2026): někdo je v domě
V pronajatém domě v malém univerzitním městě bylo jedné listopadové noci šest mladých lidí. Kolem čtvrté ráno někdo vešel dovnitř a čtyři z nich ubodal. Jedna z obětí ještě krátce předtím projížděla v mobilu TikTok. Jiná spolubydlící slyšela neznámý mužský hlas a na chodbě zahlédla muže s maskou, který prošel kolem ní k zadním dveřím. Zamkla se s druhou přeživší v pokoji a policii zavolaly až před polednem.
Vraha prozradilo kožené pouzdro na nůž, které zůstalo na posteli jedné z obětí. DNA z pouzdra porovnali vyšetřovatelé s databázemi, kam lidé posílají vzorky, když pátrají po předcích, a přes vzdálené příbuzné se dostali k Bryanu Kohbergerovi, doktorandovi kriminologie ze sousední univerzity. Pak do sebe začaly zapadat další stopy: kamery v okolí zachytily jeho bílé auto a záznamy mobilu ukázaly, že se v předchozích měsících opakovaně pohyboval poblíž domu. Loni se přiznal, aby se vyhnul trestu smrti, a dostal doživotí. Proč to udělal, nikdy neřekl.
Třídílný seriál Vraždy v Idahu se ale vrahem zabývá co nejméně. Staví na rozhovorech s rodinami a přáteli obětí, záznamech z policejních kamer a zprávách z mobilů, takže místo vraha máte celou dobu před očima čtyři mladé lidi, jejich poslední zprávy a dům, do kterého stačilo vejít. Případ přitom ještě nemusí být uzavřený. Kohberger se těsně před premiérou seriálu pokusil přiznání vzít zpět a soud jeho žádost projedná příští rok.
Co si pustit jako první
Záleží hlavně na tom, jestli se chcete bát, nebo zlobit. Když vám jde o strach, pusťte si tři dokumenty z konce výběru: Vraždy v Idahu, Night Stalker a Od koťátek pracky pryč! První vás donutí zkontrolovat zámek, druhý okna a třetí to, co o sobě prozrazujete na videích. Kdo se chce spíš zlobit, ať si vybere Nevinného, Jak vyrobit vraha nebo Nechutně bohatého. V nich víc než vrah děsí policie, soudy a peníze.
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Když máte jen jeden večer, vystačí vám Bouračka, jediný film celé desítky. Jak vyrobit vraha si naopak nechte na dlouhý víkend: má sice nejlepší hodnocení, ale trvá přes dvacet hodin. A kdo nechce číst titulky, najde český dabing u Vražd v Idahu, Bouračky, seriálu o Gabby Petitové, Vraždy Murdaughových a Vraha z TikToku.