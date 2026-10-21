Podvody za miliardy: 10 dokumentů, které odhalují špinavé zákulisí technologického byznysu

- Deset dokumentů ukazuje, co se děje v zákulisí technologických firem, když velké sliby narazí na realitu
- Vystupují v nich zakladatelé, bývalí zaměstnanci i lidé, kteří na jejich podnikání doplatili
- Elizabeth Holmesová vybrala od investorů přes 700 milionů dolarů na přístroj pro analýzu krve, který zvládl jen pár testů
- Mezi dokumenty je i český film o kartě Opencard, který si zdarma pustíte v iVysílání
Technologický skandál obvykle začíná slibem, který se zvenčí špatně ověřuje. Investor nevidí do laboratoře, uživatel neví, co aplikace dělá s jeho daty, a radnice se nevýhodnou smlouvou připoutá k jedinému dodavateli. Když se pak ukáže, že krabička nefunguje, miliardy na účtech chybějí nebo data skončila u někoho jiného, bývá na nápravu pozdě. Dobré dokumenty ukazují právě tuhle chvíli zblízka: mluví v nich lidé zevnitř firem, novináři, kteří kauzu roky rozkrývali, i ti, kdo na ni doplatili.
Vybrali jsme deset filmů a sérií a rozdělili je podle toho, co se pokazilo. Všechny si v Česku legálně pustíte, většinu na Netflixu a HBO Max, jeden český dokument dokonce zdarma.
Miliardy, které existovaly jen na papíře
Když firma tvrdí, že má revoluční technologii nebo stovky milionů na účtech, většina lidí věří, že to za ně prověřil někdo jiný: auditor, regulátor nebo správní rada. Tři následující dokumenty ukazují, jak dlouho vydrží přesvědčivě vyprávěný příběh, když tahle kontrola selže.
Vynálezkyně: Z kapky krve (2019)
Elizabeth Holmesová odešla v devatenácti ze Stanfordu, aby založila firmu, která měla z několika kapek krve z prstu udělat stovky laboratorních testů. Přístroj pojmenovala Edison, do správní rady Theranosu získala bývalé americké ministry zahraničí Henryho Kissingera a George Shultze a v roce 2014 měla firma hodnotu devět miliard dolarů. Edison přitom zvládl jen pár testů a většinu vzorků pacientů firma potají zpracovávala na přístrojích jiných výrobců. Theranos tak od investorů vybral přes 700 milionů dolarů.
Film Alexe Gibneyho stojí na lidech, kteří na podvod upozornili. Dva bývalí zaměstnanci, z nichž jeden byl vnukem člena správní rady, do Theranosu nastoupili hned po škole. Kauzu pak naplno odkryl reportér listu The Wall Street Journal.
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O atmosféře ve firmě ale nejvíc prozradí záběry, které tvůrci získali až na konci natáčení, včetně oslavy, na které Holmesová s vedením tančí na U Can’t Touch This od MC Hammera.
Hodnocení ČSFD: 78 %
Dostupné na: HBO Max
Skandál: Jak sundat Wirecard (2022)
Německý Wirecard zpracovával platby kartou pro e-shopy i kamenné obchody a v roce 2018 se dostal do hlavního burzovního indexu DAX místo Commerzbank. Reportéři britského listu Financial Times v čele s Danem McCrumem roky prověřovali jeho účetnictví a upozorňovali na nesrovnalosti. Wirecard obvinění odmítal a německý finanční dohled BaFin se postavil na jeho stranu: zakázal spekulace na pokles akcií Wirecardu a na McCruma s kolegyní podal trestní oznámení. Konec přišel v červnu 2020, kdy firma přiznala, že 1,9 miliardy eur na účtech filipínských bank nejspíš nikdy neexistovalo. Krach pocítili i čeští zákazníci, části z nich přestaly fungovat karty Twisto.
Režisér James Erskine vypráví příběh hlavně z pohledu McCruma a jeho redakce a rozhovory s aktéry prokládá archivními záběry a animacemi. Vedle odhalování podvodu sledujete i tlak, kterému novináři čelili. McCrum a jeho šéf Paul Murphy se na dokumentu podíleli jako výkonní producenti, takže jde o příběh vyprávěný vítězi.
Hodnocení ČSFD: 75 %
Dostupné na: Netflix
Důvěra se nevyplácí: Hon na krále kryptoměn (2022)
V prosinci 2018 zemřel během cesty po Indii třicetiletý Gerald Cotten, zakladatel kanadské kryptoměnové burzy QuadrigaCX. Hesla k offline peněženkám, ve kterých měla být většina kryptoměn klientů, prý znal jen on, a burza tak přestala vyplácet peníze. Auditoři později prověřili jejich adresy a zjistili, že jsou peněženky prázdné.
Dokument sleduje klienty a internetové detektivy, kteří Cottenově smrti nevěří a snaží se zjistit, jestli ji nezinscenoval. Jejich právníci kvůli tomu dokonce žádali policii o exhumaci těla. Aby získali peníze zpátky, spojí se v internetové skupině, kde probírají možné scénáře. Právě jejich nedůvěra a potřeba dobrat se odpovědi dávají filmu tah.
Hodnocení ČSFD: 65 %
Dostupné na: Netflix
Data, která skončila v cizích rukou
Tři dokumenty v této části ukazují tři různé cesty, kudy mohou osobní data uniknout: přes nevinně vypadající kvíz na Facebooku, přes hackery, kteří vykradli firmu, a přes spyware, který si je sám vezme z telefonu.
Velký hack (2019)
Psychologický kvíz na Facebooku si nainstalovalo zhruba čtvrt milionu lidí. Aplikace výzkumníka Aleksandra Kogana přitom stáhla i údaje o jejich přátelích, celkem o desítkách milionů uživatelů, a ty skončily u britské politické poradenské firmy Cambridge Analytica. Ta z nich sestavovala psychologické profily voličů pro cílenou reklamu. Uživatelům aplikace slibovala, že nestáhne jejich jméno ani jiné identifikační údaje, a americký regulátor FTC to později označil za klam.
Velký hack přibližuje kauzu na příbězích tří lidí: profesora, který po firmě soudně vymáhal data, jež o něm měla, britské novinářky, která aféru rozkrývala, a bývalé manažerky Cambridge Analytica Brittany Kaiserové. Hlavně kvůli Kaiserové působí jako politický thriller a místy budí dojem, že Cambridge Analytica sama rozhodla o zvolení Donalda Trumpa i o brexitu. To se nikdy neprokázalo. Jako výklad toho, jak se z lajků na Facebooku stává politický nástroj, ale funguje dobře.
Hodnocení ČSFD: 72 %
Dostupné na: Netflix
Ashley Madison: Sex, lži a ostuda (2024)
Seznamka pro lidi, kteří chtějí podvádět partnera, se proslavila heslem „Life is short. Have an affair.“ V roce 2015 ji vykradli hackeři ze skupiny Impact Team a zveřejnili data 36 milionů účtů. Třídílná série Netflixu ukazuje, co to znamenalo pro lidi, jejichž jména se v databázi objevila, nejlépe ale funguje jako portrét firmy, která uživatelům prodávala něco jiného, než dodávala.
Za úplné smazání profilu si Ashley Madison účtovala 19 dolarů, přesto si data těch, kdo zaplatili, ponechávala až rok, takže unikla spolu s ostatními. Ženy, se kterými si muži na webu psali, navíc často neexistovaly: zaměstnanci vytvářeli falešné ženské profily, které měly muže přimět k placenému členství.
Hodnocení ČSFD: 57 %
Dostupné na: Netflix
Pod dohledem (2024)
Spyware Pegasus izraelské firmy NSO Group dokázal nakazit telefon i bez jediného kliknutí majitele a pak z něj číst zprávy, zapínat mikrofon i kameru a sledovat polohu. NSO ho prodává vládám s tím, že slouží k boji proti terorismu a zločinu. Ronan Farrow v hodinovém dokumentu HBO ukazuje, jak se pak ocitá v telefonech politiků, právníků a aktivistů. Hlavní stopa vede do Katalánska, kde výzkumníci z kanadské Citizen Lab našli nákazu Pegasem nebo pokus o ni u nejméně 63 lidí, včetně několika katalánských předsedů vlády.
Farrow se s kamerou dostane i do sídla NSO, kde mluví s lidmi, kteří Pegasus vyvíjejí a prodávají. Jejich obhajobu pak můžete porovnat s výpověďmi sledovaných lidí a výzkumníků, kteří nákazy odhalují. Kamera zachycuje i chvíle, kdy se lidé po kontrole telefonu dozvídají, že je někdo sledoval.
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Ve filmu vystupuje také šéf WhatsAppu Will Cathcart, jehož firma proti NSO bojovala u soudu.
Hodnocení ČSFD: 58 %
Dostupné na: HBO Max
Sliby, které skončily průšvihem
Poslední čtyři příběhy ukazují, jak se lákavá služba může změnit v průšvih. MoviePass prodělával na nabídce kina každý den za cenu jednoho lístku, u Opencard se Praha připoutala k jedinému dodavateli.
Kryptotunel (2024)
Na vrcholu kryptoměnové horečky v roce 2017 vybral startup Centra Tech přes 32 milionů dolarů na platební kartu, se kterou se mělo dát kryptoměnami platit všude, kde berou karty Visa a Mastercard. Partnerství s Visou ani Mastercardem přitom neexistovalo, stejně jako generální ředitel Michael Edwards, jehož životopis si zakladatelé vymysleli. Projekt propagovali boxer Floyd Mayweather a producent DJ Khaled, kteří zamlčeli, že jsou za to placení, a později se kvůli tomu vyrovnali s americkým regulátorem.
Kryptotunel je neobvyklý tím, že ho vypráví jeden ze tří zakladatelů, Ray Trapani. Bez okolků popisuje, jak firmu stavěli na vymyšlených jménech a partnerech a jak snadno jim lidé posílali peníze.
Hodnocení ČSFD: 66 %
Dostupné na: Netflix
MoviePass, MovieCrash (2024)
MoviePass v srpnu 2017 zlevnil předplatné na 9,95 dolaru měsíčně, za které se dalo chodit do kina každý den. Kinům přitom platil plnou cenu lístku, takže čím víc zákazník službu využíval, tím víc na něm firma prodělala. Předplatitelů rychle přibylo na víc než tři miliony a jen v květnu 2018 výdaje převýšily příjmy o 40 milionů dolarů. Vedení pak náročným zákazníkům zneplatňovalo hesla s odkazem na podezření z podvodu a nutilo je fotit vstupenky.
Dokument ale nevypráví jen o penězích. Vrací se ke dvěma zakladatelům, černým podnikatelům, které z firmy vytlačilo nové vedení, a ptá se, jakou roli v tom hrála jejich barva pleti. Režisér přitom získal rozhovory se zakladateli i s bývalým šéfem, takže vedle sebe zaznívají odlišné verze toho, co se ve firmě dělo. Přidávají se bývalí zaměstnanci, investoři a předplatitelé, kteří slib levného kina zažili každý z jiné strany.
Hodnocení ČSFD: 67 %
Dostupné na: HBO Max
FYRE: Největší večírek, co nikdy nebyl (2019)
Billy McFarland vyvíjel aplikaci Fyre, přes kterou si měli pořadatelé akcí objednávat vystoupení slavných hudebníků, a na její propagaci vymyslel luxusní festival na Bahamách. Modelky jako Kendall Jenner na něj za tučné honoráře lákaly na Instagramu. Balíček s letenkou a luxusním ubytováním stál až 12 tisíc dolarů. Hosté, kteří v dubnu 2017 přiletěli, našli místo slibovaných vil stany, jaké se používají po živelních pohromách, některé s promočenými matracemi, a místo gurmánské večeře balený sendvič se sýrem.
Film Chrise Smithe čerpá i ze záběrů natočených pro propagaci festivalu. V zákulisí příprav pořadatelé shánějí stany, jídlo i pitnou vodu a snaží se vůbec zvládnout příjezd hostů. Právě sledování těchto příprav dává dokumentu napětí, i když už víte, jak festival dopadl. Na produkci se ale podílela agentura Jerry Media, která festival sama propagovala, a vlastní roli v celé kauze proto ukazuje dost šetrně.
Hodnocení ČSFD: 75 %
Dostupné na: Netflix
Zločin pana Chytila (2014)
Pražská karta Opencard začala v roce 2007 jako průkazka na parkování a do městské knihovny, o rok později na ni přibyly kupony na MHD. Licenční smlouvy ale město připoutaly k firmě Haguess, která systém dodala: software kvůli sjednaným podmínkám nemohl rozšířit nikdo jiný. Celý projekt podle propočtu města vyšel přibližně na 1,75 miliardy korun.
Dokument Ivo Bystřičana z cyklu Český žurnál sleduje Jiřího Chytila, úředníka odboru informatiky, který vedl hodnoticí komisi při výběru dodavatele servisního centra pro karty. Chytil pomáhal policii kauzu rozkrýt a dostal za to cenu za odvahu od protikorupčního fondu, sám se ale ocitl mezi obviněnými. Bystřičan se drží jeho osobního příběhu a s kamerou se pokouší získat odpovědi také od radních. Film vznikal v době, kdy se o vině úředníků rozhodovalo u soudu, a ptá se, proč za projekt z doby primátora Pavla Béma stojí před soudem jen oni, a ne politici.
Hodnocení ČSFD: 66 %
Dostupné na: iVysílání
Kterým dokumentem začít
Pokud vás zajímá, jak se prodává nefunkční technologie, začněte Vynálezkyní. Na jedné firmě ukazuje, jak se rozcházel veřejný obraz revolučního vynálezu s tím, co denně viděli zaměstnanci v laboratoři. Pod dohledem trvá jen hodinu a zavede vás přímo k lidem, kteří vyvíjejí spyware. A Zločin pana Chytila připomene, že na drahý technologický omyl nepotřebujete Silicon Valley, stačí jedna městská karta.