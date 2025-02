Jak se daří největší podvodnici ze Silicon Valley? Magazín People vyzpovídal Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes podvedla nejen řadu zákazníků, ale také spoustu investorů

Soud ji v roce 2023 poslal na více než jedenáct let do vězení

Magazín People ji nyní vyzpovídal, ale příliš kritický k ní nebyl

„Fake it ’til you make it!“ – tímto heslem, které lze přeložit jako „Předstírej, dokud neprorazíš!“, se řídí nejeden začínající podnikatel. Ačkoli jsou zde případy, které nakonec skončily velkým úspěchem, většina z nich je v lepším případě zapomenuta, v horším případě pak v obrovských dluzích a ještě s nějakou tou žalobou na krku. Tak dopadla také dnes 41letá Elizabeth Holmes, která založila a řídila společnost Theranos a mnozí se ji dokonce nebáli označovat jako „Steve Jobs v sukni“. Není se co divit, když slibovala, že její přístroj dokáže z jediné kapky krve zjistit snadno, rychle a levně řadu informací, které specializované laboratoře analyzují týdny a výsledky stojí obří sumy peněz. Elizabeth se díky svému podvodu rovněž stala nejmladší americkou miliardářkou.

Největší podvodnice v historii Silicon Valley

Jak to dopadlo už nicméně všichni víme – žádný zázrak se nekonal. Zařízení od Theranos jednoduše nefungovalo a revoluce v medicíně se odkládá na neurčito. Firma, která v jednu chvíli byla oceňována na 9 miliard dolarů (cca 214 miliard korun), padla na samé dno, když v novinách The Wall Street Journal vyšel článek od Johna Carreyrou. Ve svém textu Carreyrou popsal, že společnost Theranos používala svůj vlastní přístroj pouze pro několik testů a že ostatní zaměstnanci měli obavy, že přístroj není přesný. Poté vyšlo najevo, že laboratoře Theranosu nebyly zcela v pořádku, a jeho partnerství se Safeway a Walgreens skončilo v troskách.

Nakonec byla Holmes zakázáno provozovat laboratoře, což vedlo v roce 2018 k zániku Theranosu. Jenže velkým neúspěchem příběh nekončí. Holmes byla společně se spoluzakladatelem Sunnym Balwani obviněna z podvodu. V listopadu 2022 byla Holmes odsouzena ke 135 měsícům vězení, tedy přibližně 11 a půl roku, přičemž do výkonu trestu nastoupila 30. května 2023.

Sláva je ale mocná droga, o čemž svědčí nejnovější článek v časopise People, který se rozhodl podívat se na to, jak se bývalé technologické superstar daří ve vězení. Svůj trest popsala jako „peklo a mučení“, což není dvakrát velké překvapení. Co je ovšem zarážející je skutečnost, že i ve vězení má Holmes čas na budování vlastního PR – časopis se jí snaží vykreslit jako matku, které se stýská po dětech.

„Nejsem stejný člověk jako tehdy,“ říká Holmes v rozhovoru pro People a dodává, že „některé věci by udělala jinak“. Stále také trvá na své nevině, i když jsou k dispozici nahrávky, na kterých prokazatelně lže. Samotný redaktor magazínu k Holmes také nebyl příliš kritický. Jak to vypadá, bude trvat ještě nějakou chvíli, než Holmes skutečně přizná všechny chyby a poví světu pravdu.