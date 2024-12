Přelomový rozsudek! Tvůrci spywaru Pegasus jsou odpovědní za sledování uživatelů WhatsAppu

Kalifornský soud uznal vinu společnosti NSO Group ze sledování přibližně 1400 uživatelů WhatsAppu

Pro ochranu soukromí jde o přelomový rozsudek

Soud se nyní už zabývá pouze otázkou náhrady škody

Z napadení zařízení hackerem má obavu řada lidí, nicméně jen v případě některých je tato hrozba zcela reálná. Těmi jsou zpravidla novináři či aktivisti v zemích, které jsou na štíru s dodržováním lidských práv a svobod. Nedemokratické vlády se často uchylují k používání softwaru, který jim sledování jejich kritiků notně usnadní, jako je kupříkladu Pegasus od společnost NSO Group. Ten se v minulosti několikrát osvědčil jako spolehlivý nástroj, který je sice drahý, nicméně svou „práci“ odvede na jedničku. Tak se stalo podle žaloby ze strany Mety, která žalovala NSO Group, jejíž software napadl okolo 1400 uživatelů.

NSO Group je odpovědné za sledování uživatelů, rozhodl soud

Jak uvedl server The Record, o vině NSO Group soud neshledal žádné pochybnosti. WhatsApp původně podal žalobu v roce 2019, přičemž vyšetřování zjistilo, že Pegasus byl používán k hackování telefonů patřících různým skupinám, jako jsou aktivisté, novináři a vládní úředníci. Podle dnešního rozhodnutí je společnost NSO Group odpovědná za porušení zákona o počítačových podvodech. Soudní řízení bude nyní pokračovat pouze v otázce náhrady škody. Výrobce spywaru tvrdil, že není za zneužití svého softwaru odpovědný, protože Pegasus byl provozován klienty vyšetřujícími trestné činy a případy národní bezpečnosti. Soud nicméně tyto argumenty odmítl, což by mohlo vytvořit precedens pro další společnosti podnikající ve stejném oboru.

NSO Group prodává Pegasus většinou vládám jako nástroj pro boj proti terorismu a kriminalitě, ovšem mezi její zákazníky patří i země porušující lidský práva. Těm může Pegasus sloužit ke sledování nepohodlných osob, tedy novinářů, právníků, politických disidentů a podobně. K tomu stačí pouhé přijetí konkrétní zprávy, se kterou ani není potřeba nějak zvlášť interagovat, aby došlo k ohrožení zařízení a k odcizení osobních údajů.

„Toto rozhodnutí je obrovským vítězstvím pro soukromí,“ uvedl Will Cathcart, šéf WhatsAppu. „Strávili jsme pět let předkládáním našeho případu, protože jsme přesvědčeni, že špionážní společnosti se nemohou schovávat za imunitu nebo se vyhýbat odpovědnosti za své protiprávní jednání. Firmy vyrábějící špehovací software by měly být upozorněny, že nezákonné sledování osob nebudeme tolerovat.“ Společnost NSO Group se k celé záležitosti nevyjádřila, nicméně jistě bude hledat cesty, jak rozhodnutí soudu ještě zvrátit, případně jak minimalizovat škody.