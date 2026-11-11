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Novinky kolem GTA 6: velké zklamání na konzolích i podpora Xbox Cloud Gaming

Marek Bartík
Marek Bartík 11. 11. 6:30
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Gta 6
  • Grand Theft Auto 6 nabídne podporu Xbox Cloud Gaming, avšak pouze pro konzole Xbox Series X/S a Xbox One
  • Rockstar příliš nepotěšil majitele konzolí, kteří se musí smířit s tím, že jim hra poběží maximálně ve 30 FPS, a to i na konzoli PS5 Pro
  • Prohlédněte si necelých třicet vteřin nových záběrů, které tvůrci zveřejnili při spuštění možnosti předběžného stažení

Zní to téměř neuvěřitelně, ale už za týden se hráči ponoří do jedné z nejočekávanějších her v historii – po dlouhých třinácti letech po pátém dílu už 19. listopadu vychází Grand Theft Auto 6. Vydání je v podstatě za dveřmi, a tak není divu, že nás studio Rockstar Games zásobuje celou řadou všemožných informací a novinek. Fanoušky Xboxu jistě potěší zpráva, že hned při vydání hra nabídne podporu streamovací služby Xbox Cloud Gaming. Má to ale háček. Sice by se dalo předpokládat, že GTA 6 tak bude možné streamovat na mobilech, počítačích či televizorech, ale tvůrci se rozhodli, že službu omezí pouze na konzole Xbox Series X/S a Xbox One.

GTA 6 na Xbox One

V praxi to znamená, že majitelé starších konzolí Xbox One mohou nové GTA streamovat, aniž by museli přecházet na konzoli PS5 nebo vlastnit Xbox Series S/X. Podle Rockstaru bude cloudová verze používat grafická nastavení z konzole Xbox Series S. Po vizuální stránce tak možná nepůjde o nejvytříbenější zážitek, přesto je fajn, že tvůrci nezapomínají ani na majitele staršího hardwaru.

Šéfka Xboxu Asha Sharma označila dohodu o streamování GTA 6 za „prvním krok v novém desetiletém strategickém partnerství se společností Take-Two“. Sharma dále prozradila, že se jedná o hru s nejvyšším počtem předobjednávek v historii Microsoft Store. V nadcházejících měsících by se ve službě Xbox Clound Gaming měly objevit také tituly GTA 5 a Red Dead Redemption 2.

Třicet a dost

Microsoft si tak v podstatě vyjednal exkluzivní práva na streamování hry nového GTA z cloudu, byť  dost možná jen dočasná a pouze na konzole Xbox. Rockstar Games siceuvádí, že Grand Theft Auto 6 bude na PlayStationu a Xboxu plně podporovat také funkci Remote Play. Tu však nelze považovat za plnohodnotné cloudové streamování.



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Zpočátku se zdálo, že hru bude možné streamovat také na PC a dalších zařízeních, protože to vyplývá z podstaty služby Xbox Cloud Gaming. V případě GTA 6 však přišla výjimka a majitelé herních počítačů si tak budou muset počkat na plnohodnotnou PC verzi – ta by podle dřívějších zpráv naštěstí měla dorazit už poměrně brzy.

Velkou kritiku tvůrci z Rockstar Games schytali za optimalizaci na konzolích. Hra na nich poběží maximálně v 30 FPS bez ohledu na to, zda ji spustíte na slaboučkém Xboxu Series S, základní PS5 nebo vylepšené PS5 Pro. Přes třicet se zkrátka nedostanete. Autoři to vysvětlují tím, že chtějí hráčům nabídnout co nejlepší grafické zpracování bez kompromisů. Hlavní výhodou PS5 Pro jsou stíny s ray-tracingem a podpora technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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